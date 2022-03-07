УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5067 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
31 116 63
війна (56124) Уряд РФ (46) санкції (6827) США (14432)

Уряд Росії затвердив список недружніх країн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Уряд Росії затвердив список недружніх держав, на чолі США та країни ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на російські джерела.

Туди увійшли США, Україна, країни Євросоюзу, а також:

  • Австралія
  • Албанія
  • Андорра
  • Велика Британія
  • Ісландія
  • Канада Ліхтенштейн
  • Мікронезія
  • Монако Нова Зеландія
  • Норвегія
  • Республіка Корея
  • Сан-Марино
  • Північна Македонія
  • Сінгапур
  • Тайвань
  • Чорногорія
  • Швейцарія
  • Японія

Ці країни долучились до введення санкцій проти країни агресора.

Також читайте: "Слава нації, п#да Російській Федерації": у Чаплинці відбувся проукраїнський мітинг. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+41
Да так-то похер что там за список придумала ********!!!
показати весь коментар
07.03.2022 13:31
+34
Треба було робити список дружніх - там всього п'ять-шість пунктів )
показати весь коментар
07.03.2022 13:32
+20
ЛАПАТНІКІ ДАЙТЄ СПІСАК ДРУЖЕСТВЄНИХ К ЛАПАТНЄ СТРАН-ХОТЬ ПАРЖОМ...
показати весь коментар
07.03.2022 13:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да так-то похер что там за список придумала ********!!!
показати весь коментар
07.03.2022 13:31 Відповісти
Нє-нє. Це список друзів України.
показати весь коментар
07.03.2022 13:53 Відповісти
Ээээ.. а пАшему нас нету??? Аж настроение испортили..
показати весь коментар
07.03.2022 13:32 Відповісти
Людей "белых" и вменяемых..
показати весь коментар
07.03.2022 13:43 Відповісти
Ой..
показати весь коментар
07.03.2022 13:48 Відповісти
трошки невнимательны Вы, батенька )))) потому и расстроились...
Туди увійшли США, Україна, країни Євросоюзу, а також: Джерело: https://censor.net/ua/n3322459
показати весь коментар
07.03.2022 13:41 Відповісти
Путя придурковатый составь список сколько людей на Земле желают тебе билет НА ТОТ СВЕТ????
показати весь коментар
07.03.2022 13:51 Відповісти
Паперу в мордорі не стане
показати весь коментар
07.03.2022 13:57 Відповісти
Я не желаю. Только раком
показати весь коментар
07.03.2022 15:05 Відповісти
Треба було робити список дружніх - там всього п'ять-шість пунктів )
показати весь коментар
07.03.2022 13:32 Відповісти
Кацапи ж, сер! Все через жопу, навіть апендицит так вирізають.
показати весь коментар
07.03.2022 13:47 Відповісти
кстати, с большим удивлением прочитала сегодня, что Китай во всем поддерживает и никак не осуждает РФ (хотя отправляет гуманитарную помощь украинцам) и их дружба крепка как скала,
узкоглазые иуды
показати весь коментар
07.03.2022 13:48 Відповісти
Китай играет в свою игру, они не против под шумок захватить Тайвань, повод у них ну просто один в один как у кацапов, "адиннарот" и вот это всё. Кроме того, Китай хочет ослабить Запад, связав его борьбой с Россией, и выйти в победители, не сделав ни одного выстрела. Эти торгаши уже давно всё просчитали и идут по заранее написанному плану.
показати весь коментар
07.03.2022 14:20 Відповісти
список только начинается
показати весь коментар
07.03.2022 13:32 Відповісти
ЛАПАТНІКІ ДАЙТЄ СПІСАК ДРУЖЕСТВЄНИХ К ЛАПАТНЄ СТРАН-ХОТЬ ПАРЖОМ...
показати весь коментар
07.03.2022 13:32 Відповісти
Вже.
показати весь коментар
07.03.2022 13:46 Відповісти
оленi не бритi не голенi
показати весь коментар
07.03.2022 13:32 Відповісти
Ми маємо йти першими.
показати весь коментар
07.03.2022 13:33 Відповісти
Особливо надихає те що навіть Сан-Маріно нас підтримує. А взагалі гарна группа, і ми з нею. Чи вона з нами.
показати весь коментар
07.03.2022 13:33 Відповісти
Вот смешно - там в Сан Марино полно кацапофф в магазинчиках торгуют.
показати весь коментар
07.03.2022 14:19 Відповісти
Пхахахахаха.
показати весь коментар
07.03.2022 13:35 Відповісти
я так понял это перечень стран в которых не смердит кацапотой? ! наконец очищение пошло.
показати весь коментар
07.03.2022 13:37 Відповісти
Спасибо, правителство Мордора, для нас честь быть в этом списке!
Russia esse delendam
показати весь коментар
07.03.2022 13:38 Відповісти
де Жмеринка ?
показати весь коментар
07.03.2022 13:39 Відповісти
О к@рва. Кругом вороги. Хворі козломорді.
показати весь коментар
07.03.2022 13:39 Відповісти
а список дружественных ? ))))
показати весь коментар
07.03.2022 13:39 Відповісти
Ерітрея 😁
показати весь коментар
07.03.2022 13:46 Відповісти
Тилимилитрямдия , и то под вопросом.
показати весь коментар
07.03.2022 13:53 Відповісти
Им легче составить список подельников.
показати весь коментар
07.03.2022 13:40 Відповісти
Канада-Ліхтенштейн
Монако-Нова Зеландія

це у ********* двi краiни? )

чому пуйло-гiтлер не дав команду зробити перелiк союзникiв та друзiв? )
я знаю тiльки за Ерiтрею...можливо ще Науру та Вануату?

Бiлорусь не пропонувати, вона заручник, а не друг, насамперед через скаженого колгоспного диктатора.

показати весь коментар
07.03.2022 13:41 Відповісти
Как и Китай который не друг, а хитрожопый страна пользующийся моментом. Как только их интересы закончатся они отрекутся от всего.
показати весь коментар
07.03.2022 13:43 Відповісти
Китай сам за себе. в нього союзникiв нема. паРаша буде за сировинну колонiю у Пекiна.

пуйло, до ноги!

показати весь коментар
07.03.2022 13:47 Відповісти
Кацапи, шукайте інший глобус!
показати весь коментар
07.03.2022 13:42 Відповісти
капапо-орду всю на iншу планету ! на той свiт. на перегнiй !
показати весь коментар
07.03.2022 13:44 Відповісти
А для кого этот список ?
показати весь коментар
07.03.2022 13:42 Відповісти
Для власних олігархів. Кацапи збираються розраховуватися з кредиторами ру.*****. А таке можливо лише за згоди тих самих кредиторів, яким, зрозуміло ру.блі не потрібні, бо мають в достатній кількості туалетний папір. Але на території цих не дружніх для кацапів країн купа кацапських активів, в тому числі і нерухомість їхньої "еліти". Тому ру.блі поїдуть назад у рашку, а кацапські активи - в рахунок оплати боргів. Такий список - це ні про що.
показати весь коментар
07.03.2022 14:04 Відповісти
Ключевые друзья ***** это потомки Гитлера ...
показати весь коментар
07.03.2022 13:43 Відповісти
Будуть какахами плюватись.
показати весь коментар
07.03.2022 13:43 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2022 13:43 Відповісти
Вийшла книга з повним переліком країн, що не ******* росію. Вона називається "Великий атлас світу" (с)
показати весь коментар
07.03.2022 13:43 Відповісти
"Туди увійшли США, Україна, країни Євросоюзу" -
То бішь, ВЕСЬ ЄвроСоюз.
показати весь коментар
07.03.2022 13:44 Відповісти
То виходить мы так дружим??? Не бачу України.
показати весь коментар
07.03.2022 13:45 Відповісти
Читайте уважніше З САМОГО ПОЧАТКУ.
показати весь коментар
07.03.2022 13:50 Відповісти
Микронезия-то им чем не угодила?
показати весь коментар
07.03.2022 13:50 Відповісти
Микронезия разорвала дипломатические отношения с фашистской паРашей сразу же после

Украины...
показати весь коментар
07.03.2022 13:57 Відповісти
Ця Мікронезія за площею території островів ОГО_ГО )

Мікронезія включає в себе близько 1500 островів із загальною площею більше 2,6 тис. км².Більше Саудівської аравії )
показати весь коментар
07.03.2022 14:11 Відповісти
площа СА бiльше двох мiльйонiв км...

а 2,5 тис км.кв. - це зараз тiльки один масквабад пiля розширення...
показати весь коментар
07.03.2022 14:16 Відповісти
дійсно ..прогледів ))

але Мікронезія точно не друг рашки )
показати весь коментар
07.03.2022 15:13 Відповісти
Когда Раша окончательно обосрется с войной против Украины, кацапы лихорадочно будут искать страну послабее для победоносной войнушки. Вот тут Микронезия им и пригодится. Ну, или Андорра с Лихтенштейном...
показати весь коментар
07.03.2022 14:00 Відповісти
там є інший варіант..Скрєпний..

Африканські єдиновірці приймуть )))
Патріарший екзархат Африки у складі Північної і Південної африканських єпархій.

Глава Екзархату матиме титул "Клинський".
До Північної єпархії увійдуть, зокрема, Єгипет, Судан, Південний Судан, Ефіопія, Еритрея, Сомалі, Камерун, Чад, Нігерія, Гана, Марокко й Бенін.
У сферу пастирської відповідальності Південної єпархії, зокрема, увійдуть ПАР, Лесото, Намібія, Ботсвана, Ангола, Малаві, Мадагаскар, Танзанія, Руанда
показати весь коментар
07.03.2022 15:10 Відповісти
Росія опубліковала список цивілізованих країн із закликом приєднуватись
показати весь коментар
07.03.2022 14:09 Відповісти
Этим списком поощряет Европу. Типа -друзей не трону пока не в списке
показати весь коментар
07.03.2022 14:11 Відповісти
Туди увійшли США, Україна, країни Євросоюзу, а також: Джерело: https://censor.net/ua/n332245
****** весь ЕС вставил в список впереди.
показати весь коментар
07.03.2022 14:17 Відповісти
Сафсем паехало шизоид.
показати весь коментар
07.03.2022 14:13 Відповісти
У ***** что ни день то -

Сегодня встал я рано утром,
не стой, естественно, ноги.
Но хорошо, что всё в порядке:
в стране - бардак, кругом - враги.
показати весь коментар
07.03.2022 14:18 Відповісти
В Украине сейчас тысячи бесхозных кацапьих ног. Может выбрать любую!
показати весь коментар
07.03.2022 14:40 Відповісти
Лучше бы они утвердили список дружественных стран. Сильно сэкономили бы на бумаге и тонере для принтера...
показати весь коментар
07.03.2022 14:38 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2022 15:44 Відповісти
 
 