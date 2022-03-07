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Уряд Росії затвердив список недружніх країн
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Уряд Росії затвердив список недружніх держав, на чолі США та країни ЄС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на російські джерела.
Туди увійшли США, Україна, країни Євросоюзу, а також:
- Австралія
- Албанія
- Андорра
- Велика Британія
- Ісландія
- Канада Ліхтенштейн
- Мікронезія
- Монако Нова Зеландія
- Норвегія
- Республіка Корея
- Сан-Марино
- Північна Македонія
- Сінгапур
- Тайвань
- Чорногорія
- Швейцарія
- Японія
Ці країни долучились до введення санкцій проти країни агресора.
Топ коментарі
+41 Антон Чигур
показати весь коментар07.03.2022 13:31
+34 Петро Другий
показати весь коментар07.03.2022 13:32
+20 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар07.03.2022 13:32
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Туди увійшли США, Україна, країни Євросоюзу, а також: Джерело: https://censor.net/ua/n3322459
узкоглазые иуды
Russia esse delendam
Монако-Нова Зеландія
це у ********* двi краiни? )
чому пуйло-гiтлер не дав команду зробити перелiк союзникiв та друзiв? )
я знаю тiльки за Ерiтрею...можливо ще Науру та Вануату?
Бiлорусь не пропонувати, вона заручник, а не друг, насамперед через скаженого колгоспного диктатора.
пуйло, до ноги!
То бішь, ВЕСЬ ЄвроСоюз.
Украины...
Мікронезія включає в себе близько 1500 островів із загальною площею більше 2,6 тис. км².Більше Саудівської аравії )
а 2,5 тис км.кв. - це зараз тiльки один масквабад пiля розширення...
але Мікронезія точно не друг рашки )
Африканські єдиновірці приймуть )))
Патріарший екзархат Африки у складі Північної і Південної африканських єпархій.
Глава Екзархату матиме титул "Клинський".
До Північної єпархії увійдуть, зокрема, Єгипет, Судан, Південний Судан, Ефіопія, Еритрея, Сомалі, Камерун, Чад, Нігерія, Гана, Марокко й Бенін.
У сферу пастирської відповідальності Південної єпархії, зокрема, увійдуть ПАР, Лесото, Намібія, Ботсвана, Ангола, Малаві, Мадагаскар, Танзанія, Руанда
****** весь ЕС вставил в список впереди.
Сегодня встал я рано утром,
не стой, естественно, ноги.
Но хорошо, что всё в порядке:
в стране - бардак, кругом - враги.