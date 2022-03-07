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Глава МЗС Канади анонсувала нові санкції проти РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Глава МЗС Канади анонсувала нові санкції проти РФ

Глава МЗС Канади Мелані Жолі під час візиту в Румунію заявила, що незабаром західні країни оголосять про нові санкції проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми разом із Румунією через ЄС запровадили дуже важливі суворі санкції, і дуже скоро буде оголошено більше санкцій", - сказала Жолі, додавши, що країни G7 і Європейський Союз розглядають подальші обмеження, не уточнивши, про які саме обмеження ідеться.

За її словами, метою санкцій є задушити економіку Росії та змусити її змінити курс в Україні.

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Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску, зі свого боку, повідомив, що зараз обговорюються різні варіанти обмежень.

Як повідомлялося, у вівторок Європейська комісія ЄС представить пропозиції, як Євросоюз планує швидко позбутися залежності від російських нафти і газу.
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Фамилия главы канадского МИДа не сулит кацапам ничего хорошего.
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07.03.2022 14:01 Відповісти
Забагато санкцій для рашки не бувае.
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07.03.2022 14:01 Відповісти
Так розумію, скоро можна буде лише гадати що ще придумають.
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07.03.2022 14:10 Відповісти
Так и будете свои санкции по чайной ложке дозировать?
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07.03.2022 14:11 Відповісти
Например: разрешить кацапам, как преставителям государства-террориста, появляться в цивилизованном обществе исключительно без одежды, но в ошейниках и намордникках.
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07.03.2022 17:35 Відповісти
 
 