У Києві за дванадцять днів війни народилося 479 немовлят
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Під звуки обстрілів у столиці від початку війни народилося майже пів тисячі немовлят.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів мер Києва Віталій Кличко після відвідин комунального пологового будинку Києва №7.
Від 24 лютого у столиці народилося 479 дітей, зокрема 251 хлопчик і 228 дівчаток.
У пологовому будинку №7 народилися 82 малюки, зокрема одна двійня.
За словами мера, у сховищі, куди переміщують новонароджених та матерів у випадку небезпеки, все обладнано, є й умови для маленьких пацієнтів реанімаційного відділення – недоношених діток.
"Усі медики живуть на роботі разом зі своїми родинами, з дітьми", – розповів Кличко.
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