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У Києві за дванадцять днів війни народилося 479 немовлят

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Києві за дванадцять днів війни народилося 479 немовлят

Під звуки обстрілів у столиці від початку війни народилося майже пів тисячі немовлят.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів мер Києва Віталій Кличко після відвідин комунального пологового будинку Києва №7.

Від 24 лютого у столиці народилося 479 дітей, зокрема 251 хлопчик і 228 дівчаток.

У пологовому  будинку №7 народилися 82 малюки, зокрема одна двійня.

За словами мера, у сховищі, куди переміщують новонароджених та матерів у випадку небезпеки, все обладнано, є й умови для маленьких пацієнтів реанімаційного відділення – недоношених діток.

"Усі медики живуть на роботі разом зі своїми родинами, з дітьми", – розповів Кличко.

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ЦЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗЛАМНОЇ НАЦІЇ...
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07.03.2022 16:47 Відповісти
Діти війни...не міг і подумати, що напишу таке не про своїх маму і тата.
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07.03.2022 16:49 Відповісти
Нова нація в новій Україні! Щасти вам маленькі. Діти війни.
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07.03.2022 16:52 Відповісти
Дівчаток назвати Джавелін, а хлопчиків Байрактар
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07.03.2022 17:55 Відповісти
Долгих лет жизни вам под мирным небом в сильной, вольной и успешной Украине!
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07.03.2022 22:39 Відповісти
 
 