У Києві за дванадцять днів війни народилося 479 немовлят

Під звуки обстрілів у столиці від початку війни народилося майже пів тисячі немовлят.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів мер Києва Віталій Кличко після відвідин комунального пологового будинку Києва №7.

Від 24 лютого у столиці народилося 479 дітей, зокрема 251 хлопчик і 228 дівчаток.

У пологовому будинку №7 народилися 82 малюки, зокрема одна двійня.

За словами мера, у сховищі, куди переміщують новонароджених та матерів у випадку небезпеки, все обладнано, є й умови для маленьких пацієнтів реанімаційного відділення – недоношених діток.

"Усі медики живуть на роботі разом зі своїми родинами, з дітьми", – розповів Кличко.

Дивіться також: Під обстрілами російських окупантів у Чернігові народилося дві трійні. ФОТО