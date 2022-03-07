Через влучання російського снаряду в адмінбудівлю спецзагін харківської поліції втратив бійця Волика. ФОТО

Під час героїчної оборони Харкова спецпідрозділ "Схід" зазнав першої болючої втрати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Фейсбук-сторінку Поліції Харківської області.

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"Внаслідок влучання снаряду в адміністративну будівлю 2 березня загинув Максим Волик. Його тіло вдалося витягти з-під руїн лише вчора. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Максим Волик назавжди залишиться героєм, який мужньо протистояв ворогові", - сказано в повідомленні.

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Картка для допомоги дружині загиблого : 4731 2196 1353 4563 Шалаева Вікторія.