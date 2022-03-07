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Енергетики роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання, – гендиректор ДТЕК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Енергетики роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання, – гендиректор ДТЕК

Всі аварійні бригади ДТЕК задіяні для якомога швидшого відновлення електропостачання населених пунктів, які постраждали від обстрілів і руйнувань з боку російських окупантів.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв'ю Forbes, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Звичайно, пріоритет на швидке відновлення мережі там, де є пошкодження. У 2014–2015 роках наші аварійні бригади це проходили", - зазначив Тімченко.

Також компанія робить все можливе для забезпечення стабільної роботи енергосистеми України й поповнення запасів палива на своїх теплових електростанціях.

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Тімченко підкреслив, що ТЕС компанії працюють повним складом обладнання для забезпечення стабільної потужності в енергосистемі України.

Він додав, що більшість підрозділів ДТЕК Енерго працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, ДТЕК домовився про постачання додаткової партії імпортного вугілля з Польщі для підтримання роботи ТЕС у період війни з РФ.
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12 дней войны, на минской у нас пока войнушка, свет ни разу пока не вырубался.
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07.03.2022 19:06 Відповісти
 
 