Автором легендарного вислову "Русский военный корабль - иди нах#й" є український воїн з Черкащини Роман Грибов. ФОТО
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У мережі з'явилася більш детальна інформація про українського прикордонника, автор крилатого вислову "Русский военный корабль - иди нах#й
Як інформує Цензор.НЕТ про це написав користувач фейсбуку Валерій Данілевський.
Він підкреслив: "У ЗМІ поширюється інформація про те, що автор слів про напрямок руху "руськаго ваєнного карабля" наш земляк із Золотоноші. Так от, надійшло повідомлення від директора Золотоніського професійного ліцею, нині бійця місцевої тероборони Костянтина Короткого, про те що цей, нині без сумніву легендарний прикордонник, є випускником їхнього навчального закладу. Грибов Роман Валентинович у 2005 - 2008 році навчався у ліцеї за спеціальністю "машиніст бульдозера". Дякуємо батькам за мужнього сина і педагогам за правильне виховання ! Бажаю йому швидкого і благополучного повернення з оркського полону ! Слава Україні!!!"
Будь ласка, зачекайте...
а може й не просто, але входять.
Дай боже , що він живим звіти повернувся й його там не покалічили .
напиши.
почитаю, зроблю висновки...
Роман чи *****?
за три дня був в Києві і два рази в Вінниці.
***** відпочиває.
відсотків так на 99
А обращение "Я русский корабль" выглядит как - "Я хер бугра".
Но как говорится слова легли на ноты идеально.
Щось я не можу зрозуміти.
Это будет в истории.
***** теж, нажаль, але на другій сторінці.
Якщо б це був місцевий кацапо-болгаро-гагауз, все було б здано ще до наступу...