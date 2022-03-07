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Автором легендарного вислову "Русский военный корабль - иди нах#й" є український воїн з Черкащини Роман Грибов. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі з'явилася більш детальна інформація про українського прикордонника, автор крилатого вислову "Русский военный корабль - иди нах#й

Як інформує Цензор.НЕТ про це написав користувач фейсбуку Валерій Данілевський.

Він підкреслив: "У ЗМІ поширюється інформація про те, що автор слів про напрямок руху "руськаго ваєнного карабля" наш земляк із Золотоноші. Так от, надійшло повідомлення від директора Золотоніського професійного ліцею, нині бійця місцевої тероборони Костянтина Короткого, про те що цей, нині без сумніву легендарний прикордонник, є випускником їхнього навчального закладу. Грибов Роман Валентинович у 2005 - 2008 році навчався у ліцеї за спеціальністю "машиніст бульдозера". Дякуємо батькам за мужнього сина і педагогам за правильне виховання ! Бажаю йому швидкого і благополучного повернення з оркського полону ! Слава Україні!!!"

Автором легендарного вислову Русский военный корабль - иди нах#й є український воїн з Черкащини Роман Грибов 01
Автором легендарного вислову Русский военный корабль - иди нах#й є український воїн з Черкащини Роман Грибов 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+59
Козацюга!
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07.03.2022 20:11
+36
ось так просто, люди входять в історію
а може й не просто, але входять.
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07.03.2022 20:13
+16
Хлопець, без сумніву, молодець, але ця інформація може йому нашкодити у полоні. Думати треба, пане директоре.
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07.03.2022 20:15
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Козацюга!
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07.03.2022 20:11 Відповісти
ось так просто, люди входять в історію
а може й не просто, але входять.
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07.03.2022 20:13 Відповісти
Ви собі уявляєте як там у ворожому полоні тим , хто не дає інтервью й "асуждайу "кієвскуйу хунху" ?!

Дай боже , що він живим звіти повернувся й його там не покалічили .
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07.03.2022 20:19 Відповісти
може я сказав щось погане?
напиши.
почитаю, зроблю висновки...
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07.03.2022 20:22 Відповісти
Він не вам написав, а місце знайшов під вашим постом, щоби у подумках підтримали нашого героя у полоні
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07.03.2022 20:30 Відповісти
+
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07.03.2022 21:28 Відповісти
Герой..
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07.03.2022 20:15 Відповісти
Самое главное - на касапском дуп0языке и навсегда...
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07.03.2022 20:16 Відповісти
Хлопець, без сумніву, молодець, але ця інформація може йому нашкодити у полоні. Думати треба, пане директоре.
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07.03.2022 20:15 Відповісти
Как и любому другому, попавшему в плен к оркам. Но фраза уже стала крылатой, независимо от того было ли там 13 погранцов или 82 как утверждают касабы.
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07.03.2022 20:18 Відповісти
КОЗАК!!!
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07.03.2022 20:15 Відповісти
Як стати героєм? Треба їм бути
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07.03.2022 20:17 Відповісти
а хто більше популярний вУкраїнські літературі на сьогодня?
Роман чи *****?
за три дня був в Києві і два рази в Вінниці.
***** відпочиває.
відсотків так на 99
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07.03.2022 20:17 Відповісти
На самом деле Роман издевался над формой запроса русского дебила, потому, что нет такого "Я русский корабль" - есть "Я крейсер Аврора/фрегат Москва" и т.д.
А обращение "Я русский корабль" выглядит как - "Я хер бугра".
Но как говорится слова легли на ноты идеально.
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07.03.2022 20:19 Відповісти
Всі стіни і дома обписані цією крилатою фразою! Навіть телемарафон новин за спинами ведучих зробив цю фразу слоганом!
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07.03.2022 20:22 Відповісти
Легенда
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07.03.2022 20:24 Відповісти
Кацапы 100% захотят присвоить этого героя себе
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07.03.2022 20:25 Відповісти
Этот парень уже вошел в историю. Молодец, настоящий КОЗАК.
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07.03.2022 20:28 Відповісти
Так вони в полоні, живі?
Щось я не можу зрозуміти.
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07.03.2022 20:40 Відповісти
А от приїдь захищати батьківщину, тут і розповімо.
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07.03.2022 21:13 Відповісти
Я тобі обома мовами кажу - русскій воєнний корабль іді *****!
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07.03.2022 21:33 Відповісти
Ось на ньому і залишайся дурбецало
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07.03.2022 21:34 Відповісти
Зміни прапор, дурбецало німецьке.
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07.03.2022 21:47 Відповісти
Шимус, не очікував від тебе лайка до такого неадеквата...
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07.03.2022 21:50 Відповісти
Ну красава!
Это будет в истории.
***** теж, нажаль, але на другій сторінці.
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07.03.2022 21:11 Відповісти
Добре те, що у той час був хлопець з черкащини...
Якщо б це був місцевий кацапо-болгаро-гагауз, все було б здано ще до наступу...
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07.03.2022 21:45 Відповісти
А ти не помітив, що вся країна стала українцями?
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07.03.2022 21:56 Відповісти
країна стала... але, наприклад, місцеві мєнти готові здатись...
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07.03.2022 23:45 Відповісти
Не надо из пацана героя делать из за одной фразы, хоть и уже крылатой, Савченко вспомните...
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07.03.2022 22:22 Відповісти
Вы заметили у него на бронике надпись "Призрак"?
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08.03.2022 00:30 Відповісти
интересно, он знает, как прославился?
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08.03.2022 02:33 Відповісти
Він був у числі посмертно нагороджених Зеленським?
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23.03.2022 21:57 Відповісти
 
 