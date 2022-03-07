У Миколаєві від обстрілу артилерією постраждали понад 60 будинків, - мер Сєнкевич

У Миколаєві від ранкового обстрілу ракетною артилерією постраждали понад 60 будинків.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Миколаєві від ранкового обстрілу ракетною артилерією постраждало понад 60 будинків. Ми вивезли людей автобусами комунальними і розселили у дитсадках тих, хто цього потребував, та забезпечили всім необхідним", - сказав мер.

Також він також наголосив, що більшість бомб були касетними, тобто такі, які заборонено використовувати у світі. "Завдання такого снаряда – розірватися в повітрі та вбити якнайбільше живої сили. Як бачимо, ці снаряди використовували не для того, щоб нас від чогось захистити, а просто, щоб нас убити", - зазначив Сєнкевич.

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Міський голова Миколаєва додав, що на цей момент без електрики залишаються мікрорайони Тернівка, Балабанівка та частина Інгульського району.