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Новини Війна
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У Миколаєві від обстрілу артилерією постраждали понад 60 будинків, - мер Сєнкевич

У Миколаєві від обстрілу артилерією постраждали понад 60 будинків, - мер Сєнкевич

У Миколаєві від ранкового обстрілу ракетною артилерією постраждали понад 60 будинків.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Миколаєві від ранкового обстрілу ракетною артилерією постраждало понад 60 будинків. Ми вивезли людей автобусами комунальними і розселили у дитсадках тих, хто цього потребував, та забезпечили всім необхідним", - сказав мер.

Також він також наголосив, що більшість бомб були касетними, тобто такі, які заборонено використовувати у світі. "Завдання такого снаряда – розірватися в повітрі та вбити якнайбільше живої сили. Як бачимо, ці снаряди використовували не для того, щоб нас від чогось захистити, а просто, щоб нас убити", - зазначив Сєнкевич.

Також дивіться: Російські окупанти обстріляли з "Градів" мікрорайон Миколаєва. ВIДЕО

Міський голова Миколаєва додав, що на цей момент без електрики залишаються мікрорайони Тернівка, Балабанівка та частина Інгульського району.

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Миколаїв (1797) обстріл (28303) Сєнкевич Олександр (229)


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сволочи
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07.03.2022 22:37 Відповісти
Джерела OBOZREVATEL повідомляють, що днями президент РФ Володимир Путін доручив начальнику контрольно-ревізійного управління Адміністрації президента Дмитру Шалькову, начальнику Слідчого комітету РФ Олександру Бастрикіну, Генеральному прокурору Ігорю Краснову та першому заступнику директора ФСБ Сергію Корольову провести ретельну перевірку використання коштів, виділених Кремлем на проведення підривної діяльності в Україні та формування "п'ятої колони" у 2014-2022 роках.
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07.03.2022 22:40 Відповісти
Так в Николаеве началось утро:
https://www.youtube.com/watch?v=y0OjhaY78Y4
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07.03.2022 22:42 Відповісти
сколько раз я слышала и читала, что люди в городах, которые обстреливает раша, днями сидят без света, воды и тепла, это так многократно повторялось, что часто проходит мимо восприятия..., я предлагаю такой себе флешмоб - пусть каждый, кто сомневается в том- закрывать или не закрывать небо над Украиной, попробует посидеть у себя дома, в любой европейской стране без этих благ цивилизации хотя бы сутки, а потом еще раз спросить себя про закрытие неба над Украиной...
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07.03.2022 22:50 Відповісти
 
 