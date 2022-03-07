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Кадиров поскаржився НАТО на бандерівців

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кадиров поскаржився НАТО на бандерівців

Глава Чечні Рамзан Кадиров звернувся до НАТО, ОБСЄ, ООН через ситуацію з гуманітарними коридорами в Україні

Кадиров заявив, що "бандерівці не дають скористатися" гуманітарними коридорами мирним жителям, серед яких нібито іноземці, - повідомляє РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ

Як відомо, російські війська самі постійно порушують режим тиші та обстрілюють евакуаційні "зелені коридори". Зокрема, під час обстрілу Ірпеня в неділю загинули близько 8 людей, у тому числі родина з двома дітьми. 
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Топ коментарі
+85
В Спортлото нехай звернеться)))
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07.03.2022 22:39
+61
До ліги сексуальних реформ...
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07.03.2022 22:40
+60
Я тільки заголовок прочитав не відкриваючи і вже реготом зайшовся. Ви вдумайтесь тільки в суть заголовку
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07.03.2022 22:42
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Най пише у спортлото
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07.03.2022 23:16 Відповісти
Рамзан Кадыров пожаловался в НАТО на бандеровцев , потому , что когда закончится война они найдут его и засунут ему швабру в очко.
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07.03.2022 23:17 Відповісти
Вот же шакал болтливый. Как баба базарная.
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07.03.2022 23:21 Відповісти
Разве достойно рыцарю прислушиваться к словам ********?
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07.03.2022 23:22 Відповісти
А прачечну Челябінска не пробував?
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07.03.2022 23:25 Відповісти
Видели твою ,,гуманитарную помощь,, сегодня на видео. Из села подальше от ВСУ марадеры-убийцы гражданского населения и детей вякали о своей героичности. Судя по вечерним новостям,есть подозрение что твои бараны уже начали удобрять землю
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07.03.2022 23:32 Відповісти
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07.03.2022 23:32 Відповісти
Софи, я вас кохаю )
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07.03.2022 23:49 Відповісти
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07.03.2022 23:52 Відповісти
То занадто жирно для них, можемо тільки настяти їм в рота.
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08.03.2022 09:40 Відповісти
смех и грех-ну што оно курит?
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07.03.2022 23:35 Відповісти
пу#ина у *****! Но не бесплатно!!!
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07.03.2022 23:54 Відповісти
Походу дыров на себя уже корону нароссеи примерить пытается? ***** дона уже застрелили ,что через голову шефа подчиненные ,,палытыкой,,себя почуствовали?
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07.03.2022 23:43 Відповісти
А еще 8 лет назад 90% украинцев не знали кто такой Степан Андреевич
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07.03.2022 23:46 Відповісти
У зверненні кадирова жодного " дон" (( це не він , всьо хвейк ((
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08.03.2022 00:25 Відповісти
Я не провидець... Але я зараз майже реально бачу яскраву картинку: кабздиров стоїть на колінах зі зв'язаними за спиною руками і один зі справжніх Воїнів Ічкерії ріже йому здоровенним ножем його горлянку як якомусь барану, а потім це тіло тіпається у корчах захлинаючись власною кров'якою... А воїни та незліченний натовп людей що стоять навколо стріляють у повітря і шось кричать на своїй мові... І поряд таким само чином здихають його найближчі прихвостні із його"гвардії"..
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08.03.2022 00:28 Відповісти
горный осел решил стать миротворцем !!!!
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08.03.2022 00:30 Відповісти
******* обезьяна
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08.03.2022 00:54 Відповісти
а кто это кадыров?
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08.03.2022 02:02 Відповісти
Дайте цьому барану свіжу вівцю.
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08.03.2022 07:53 Відповісти
Кадыров - Герой России - Указ Президента РФ от 29 декабря 2004 г № 1630.

А кроме того: кавалер орденов "За заслуги перед Отечеством" 4 ст., "Орден мужества", "Орден почета", медалей, генерал-майор МВД РФ, мастер спорта по боксу (только неизвестно в финал какого чемпионата РФ он вышел и когда, равно как и неизвестны Ф.И.О. мастера спорта по боксу, победу над которым он одержал), кандидат экономических наук (хотя экономике не учился, постиг, так сказать, эмпирически), почетный член РАЕН. Короче, достойный сын Отечества. Равнение на него.
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10.03.2022 16:58 Відповісти
****** ПИШЕТ В NATO.
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11.03.2022 15:12 Відповісти
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