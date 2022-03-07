Кадиров поскаржився НАТО на бандерівців
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Глава Чечні Рамзан Кадиров звернувся до НАТО, ОБСЄ, ООН через ситуацію з гуманітарними коридорами в Україні
Кадиров заявив, що "бандерівці не дають скористатися" гуманітарними коридорами мирним жителям, серед яких нібито іноземці, - повідомляє РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.
Як відомо, російські війська самі постійно порушують режим тиші та обстрілюють евакуаційні "зелені коридори". Зокрема, під час обстрілу Ірпеня в неділю загинули близько 8 людей, у тому числі родина з двома дітьми.
Топ коментарі
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А кроме того: кавалер орденов "За заслуги перед Отечеством" 4 ст., "Орден мужества", "Орден почета", медалей, генерал-майор МВД РФ, мастер спорта по боксу (только неизвестно в финал какого чемпионата РФ он вышел и когда, равно как и неизвестны Ф.И.О. мастера спорта по боксу, победу над которым он одержал), кандидат экономических наук (хотя экономике не учился, постиг, так сказать, эмпирически), почетный член РАЕН. Короче, достойный сын Отечества. Равнение на него.