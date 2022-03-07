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Adidas зупиняє роботу в РФ

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

Adidas зупиняє роботу в РФ

Німецька компанія Adidas, один зі світових лідерів з виробництва спортивних товарів, призупиняє роботу у РФ.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву компанії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Повідомляється, що Adidas призупинить продаж онлайн і в роздрібних магазинах Росії до кінця цього тижня на невизначений термін.

Також повідомляється, що співробітники компанії в РФ продовжать отримувати зарплату і не будуть звільнені.

Раніше бренд Adidas відмовився працювати зі збірною з футболу.

Дивіться також: Одяг із радянською символікою досі можна купити на німецькому сайті Adidas. ФОТО
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Топ коментарі
+14
Зачем им Адидас? На рынки расии возвращается Adibos Addas и тд
товарищ Си поможет
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07.03.2022 23:32
+6
Валенки, валенки, ой да не подшиты стареньки !
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07.03.2022 23:38
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Зачем им Адидас? На рынки расии возвращается Adibos Addas и тд
товарищ Си поможет
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07.03.2022 23:32 Відповісти
Валенки, валенки, ой да не подшиты стареньки !
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07.03.2022 23:38 Відповісти
Валянки то хайтек. Лапті!
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07.03.2022 23:52 Відповісти
Але не виходить....
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07.03.2022 23:32 Відповісти
Adidas плавно превращается в ватные штаны Новоуральского Первотрубного Комбината 👍
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07.03.2022 23:35 Відповісти
А путін підерас
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07.03.2022 23:35 Відповісти
роботу призупинять але працівники рф будуть працювати і отримувати зарплатню.
Смішно та огидно.
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07.03.2022 23:35 Відповісти
А на зп кацапам заробимо на збільшенні ціни на свій товар по всьому світові (( нах той адідас , даєш турецький бельче !
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07.03.2022 23:52 Відповісти
завод "красный резинщик" ухмыляясь потирает руки ))
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07.03.2022 23:35 Відповісти
Вы правы скорее всего. Денег будет на многое не хватать
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07.03.2022 23:43 Відповісти
abibas зовсім не гірший за adidas або санкції-хуянкції
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07.03.2022 23:39 Відповісти
Адидас носили только в маскве и ******. Уж поверьте, остальные кацапы про такой и другие бренды вообще не слышали в своих ******
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07.03.2022 23:43 Відповісти
Замануха вражеской пропаганды при наборе резервистов через две недели: «Идите воевать. Если повезёт два костюма Adidas можно своровать
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07.03.2022 23:46 Відповісти
Фабрика-Красный богатырь - шваброидам в пользу.
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07.03.2022 23:50 Відповісти
Тепер кацапи будуть носити abibas
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07.03.2022 23:58 Відповісти
Abibas заходит на рынки россии
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07.03.2022 23:58 Відповісти
А вы ***** с Гитлером ровняете, вот что бы было с Ленинградом, если бы свинособаки стояли рядом? Даже Adidas, который обслуживал гитлеровцев, от лишнехромосомов отказался! =)
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08.03.2022 00:20 Відповісти
Уйдут еще семки,и лишнехромосомным оркам-гопникам п**да
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08.03.2022 00:32 Відповісти
Теперь у них будет только Abibas!
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08.03.2022 07:28 Відповісти
Кому ж вони цю срань збувати будуть?

https://censor.net/ua/photo_news/3065271/odyag_iz_radyanskoyu_symvolikoyu_dosi_mojna_kupyty_na_nimetskomu_sayiti_adidas_foto
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08.03.2022 09:24 Відповісти
 
 