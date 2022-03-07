Adidas зупиняє роботу в РФ
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Німецька компанія Adidas, один зі світових лідерів з виробництва спортивних товарів, призупиняє роботу у РФ.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву компанії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Повідомляється, що Adidas призупинить продаж онлайн і в роздрібних магазинах Росії до кінця цього тижня на невизначений термін.
Також повідомляється, що співробітники компанії в РФ продовжать отримувати зарплату і не будуть звільнені.
Раніше бренд Adidas відмовився працювати зі збірною з футболу.
Топ коментарі
+14 Galand
показати весь коментар07.03.2022 23:32
+6 Блабла спец
показати весь коментар07.03.2022 23:38
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товарищ Си поможет
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