Україна відкликає усіх миротворців для захисту країни, - указ Зеленського

Зеленський ухвалив рішення відкликати українських миротворців з усіх місій у світі

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Мета - залучити високпрофесійних військовиків у захисті суверенітету та територіальної цілісності держави.

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