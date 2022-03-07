Україна відкликає усіх миротворців для захисту країни, - указ Зеленського
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Зеленський ухвалив рішення відкликати українських миротворців з усіх місій у світі
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Мета - залучити високпрофесійних військовиків у захисті суверенітету та територіальної цілісності держави.
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+39 Welle
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+27 Хроники Хаоса
показати весь коментар07.03.2022 23:38
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