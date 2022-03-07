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Україна відкликає усіх миротворців для захисту країни, - указ Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський ухвалив рішення відкликати українських миротворців з усіх місій у світі

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Мета - залучити високпрофесійних військовиків у захисті суверенітету та територіальної цілісності держави.

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Україна відкликає усіх миротворців для захисту країни, - указ Зеленського 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+39
Тут скоріше в пику ООН
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07.03.2022 23:38
+27
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07.03.2022 23:37
+27
Сотрут орду в хлам. Жалко бункерному ***** это никто не подсказал (набрал лизоблюдского говна в советники). Он думал что Украина одна, а оказалось неожиданно, что Украина это его "кащеева игла".
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07.03.2022 23:38
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Чекісти моніторять Цензор, сцуки, аж читати огидно!

Кацапські шпійони! Здохніть!
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08.03.2022 00:10 Відповісти
ця мерзота ,ще огризається,та намагається образити.Кацапу відразу впізнаєшь,бо хами та скоти.
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08.03.2022 00:30 Відповісти
Як маєте бажання гарненько постібатися, призначте їм зустріч у Львівському Метро. Кріпова штука, між іншим.
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08.03.2022 06:38 Відповісти
С контингентом идут вертушки а они наши соответственно их тоже вернут.
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08.03.2022 00:18 Відповісти
НАДО МАНЬЯКОВ ОСВОБОДИТЬ И НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ НА УРАЛ ЗАБРОСИТЬ !)
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08.03.2022 00:51 Відповісти
МУДРОЕ решение…
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08.03.2022 00:58 Відповісти
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