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На Житомирщині окупанти завдали авіаударів по трьох об’єктах, - Сухомлин

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти завдали авіаударів по трьох військових об’єктах у Житомирі та околицях

"Нещодавно був нанесений черговий авіаудар в районі вулиці Промислової по нафтобазі "Окко". Поки що ми не маємо підтвердження, що є жертви, - зазначив у своєму відеозверненні Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, як повідомляє Цензор.НЕТ. - Також був нанесений авіаудар по бронетанковому заводу та по аеропорту "Озерне". Все як останніми днями. Тримаємося. Разом ми сила".

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Потрібно і по території москалів утюжити і розробляти плани,як убивати військове керівництво там.
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07.03.2022 23:42 Відповісти
Документацию,надеюсь, из военных заводов уже вывезли.
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08.03.2022 00:03 Відповісти
 
 