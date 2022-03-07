На Житомирщині окупанти завдали авіаударів по трьох об’єктах, - Сухомлин

Російські окупанти завдали авіаударів по трьох військових об’єктах у Житомирі та околицях

"Нещодавно був нанесений черговий авіаудар в районі вулиці Промислової по нафтобазі "Окко". Поки що ми не маємо підтвердження, що є жертви, - зазначив у своєму відеозверненні Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, як повідомляє Цензор.НЕТ. - Також був нанесений авіаудар по бронетанковому заводу та по аеропорту "Озерне". Все як останніми днями. Тримаємося. Разом ми сила".

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