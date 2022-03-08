Первое хозяйство раз#бано. Герасимов двухсотый, - російського генерала, заступника командувача 41-ї армії, Герасимова ліквідовано під Харковом
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Під Харковим ліквідований генерал-майор армії окупантів Валерій Герасимов, а також поранено декілька офіцерів штабу.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє ГУР Міноборони.
"Чергові втрати серед вищого командного складу армії країни-окупанта. Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова – російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Також вбито та поранено низку старших офіцерів російської армії.
Віталій Герасимов брав участь у другій чеченській війні та російській військовій операції в Сирії. Отримав медаль "за повернення Криму". Також отримані дані свідчать про значні проблеми зі зв’язком в армії окупанта та з проведенням евакуації їхніх розбитих частин№, - відзначається у повідомленні.
Переговори окупантів - за Посиланням 1 та Посиланням 2
Будь ласка, зачекайте...
Якщо це не один раз трапляється з однією людиною - треба провірити на причетність до шпигунства на користь раші.
а я пропустила
тоді це двічі свято!
Дякую хлопцям!
Взглядом на х@й это туда в рашкостан ,не успел
Ну-ну, - сказала собака Баскервилей, повстречав Герасима.
Виталий Петрович Герасимов (9 июля 1977, Казань - 7 марта 2022, Харьковская область[1]) -
российский военачальник, генерал-майор, начальник штаба - первый заместитель командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
- Нет.
- Вы просто не умеете их готовить !!!
Московія з ****** направила убивць в мирну Україну, а воно он, Як з ними вийшло неловко…в Мирній Україні … постріляли їх!!!
Це ж не Чечня чи Сирія…. В Україні не буди лихо, поки воно спить тихо!!!
Тепер їх жонки на московіі радіють, до усцику…та вдячні безмерно *****…
Баблішка під санкції отримають за дурнів!!
Слава Захисникам України!!
Фактически штабная работа 41-й армии дезорганизована.
https://gur.gov.ua/media/20220307-WA0010.mp3