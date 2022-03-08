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Первое хозяйство раз#бано. Герасимов двухсотый, - російського генерала, заступника командувача 41-ї армії, Герасимова ліквідовано під Харковом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Первое хозяйство раз#бано. Герасимов двухсотый, - російського генерала, заступника командувача 41-ї армії, Герасимова ліквідовано під Харковом

Під Харковим ліквідований генерал-майор армії окупантів Валерій Герасимов, а також поранено декілька офіцерів штабу.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє ГУР Міноборони.

"Чергові втрати серед вищого командного складу армії країни-окупанта. Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова – російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Також вбито та поранено низку старших офіцерів російської армії.

Віталій Герасимов брав участь у другій чеченській війні та російській військовій операції в Сирії. Отримав медаль "за повернення Криму". Також отримані дані свідчать про значні проблеми зі зв’язком в армії окупанта та з проведенням евакуації їхніх розбитих частин№, - відзначається у повідомленні.

Переговори окупантів -  за Посиланням 1 та Посиланням 2

Первое хозяйство раз#бано. Герасимов двухсотый, - російського генерала, заступника командувача 41-ї армії, Герасимова ліквідовано під Харковом 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+108
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07.03.2022 23:59
+72
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08.03.2022 00:05
+45
Карабас сам не справится. Енота в помощь давай
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08.03.2022 00:04
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07.03.2022 23:59 Відповісти
Карабас сам не справится. Енота в помощь давай
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08.03.2022 00:04 Відповісти
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08.03.2022 00:05 Відповісти
Так-то лучше
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08.03.2022 00:06 Відповісти
Скажите, а не был ли покойный родственником вот этому на фото с перекошенным ***** ?
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08.03.2022 00:09 Відповісти
да яошибся
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08.03.2022 00:11 Відповісти
Но это не отменяет участи его однофамильца
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08.03.2022 00:14 Відповісти
Это не тот, это однофамилец
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08.03.2022 00:09 Відповісти
Эти на фото уже бреют шеи под Харьковский трибунал
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08.03.2022 00:11 Відповісти
да эти ************ все на одно лицо
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08.03.2022 00:13 Відповісти
У повідомленні йдеться про генерал-майора, а на фото праворуч - генерал-лейтенат, позаду - генерал армії. Або фото не підходить, або в повідомленні неточність.
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08.03.2022 00:16 Відповісти
там опечатка и в самой статье))) сначала валера, а потом виталя)
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08.03.2022 00:28 Відповісти
Тоді може бути це навмисно зроблено, тим, хто писав, щоб підірвати довіру до справжньої цінної інформації.
Якщо це не один раз трапляється з однією людиною - треба провірити на причетність до шпигунства на користь раші.
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08.03.2022 16:59 Відповісти
*******
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08.03.2022 00:00 Відповісти
Собаке собачья смерть !
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08.03.2022 00:03 Відповісти
першийгенералнах
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08.03.2022 00:00 Відповісти
Другий ніби.
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08.03.2022 00:02 Відповісти
шо, правда?
а я пропустила

тоді це двічі свято!
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08.03.2022 00:04 Відповісти
Дохляки у них генералы
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08.03.2022 00:05 Відповісти
3! Там был ещё любовник кадырки
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08.03.2022 00:11 Відповісти
2 вбитий. +1 важко поранений
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08.03.2022 00:14 Відповісти
Вже другий,перший якийсь *** генерал-лейтенант а цей ген.-майор.
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08.03.2022 00:19 Відповісти
Дай Бог не останній))

Дякую хлопцям!
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08.03.2022 00:21 Відповісти
Подпись под фото:
Взглядом на х@й это туда в рашкостан ,не успел
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08.03.2022 00:01 Відповісти
перший пішов 111
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08.03.2022 00:02 Відповісти
Спасибо за отличную новость!
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08.03.2022 00:02 Відповісти
Другий.
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08.03.2022 00:06 Відповісти
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08.03.2022 00:02 Відповісти
Карма настигла в Украине.
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08.03.2022 00:02 Відповісти
***** шастать!
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08.03.2022 00:03 Відповісти
Здох.....ну і х...й з ним
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08.03.2022 00:03 Відповісти
Кранти Герасіму.
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08.03.2022 00:03 Відповісти
Фамилией навеяло...
Ну-ну, - сказала собака Баскервилей, повстречав Герасима.
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08.03.2022 00:04 Відповісти
Нехай щастить.
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08.03.2022 00:04 Відповісти
І доброго здоров'ячка !!! В пеклі !!!
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08.03.2022 04:36 Відповісти
Після війни потрібно створити орден «за піднесення бойового духу» і нагородити: гопнікв з Оболоні, жіночку з огірками, циган і тракториста, котрі вкрали танк, жіночку з насінням, бабу Надю та інших.
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08.03.2022 00:05 Відповісти
А хіба не з Троєщини ?
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08.03.2022 09:28 Відповісти
Під Харковом ліквідували генерал-майора російської армії Віталія Герасимова.
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08.03.2022 00:05 Відповісти
Жаль, что не дебила на фотке ликвидировали
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08.03.2022 00:06 Відповісти
Этот с рождения мертвый.
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08.03.2022 00:07 Відповісти
"Ещё не вечер....(с)
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08.03.2022 00:08 Відповісти
Валерій Герасимов
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08.03.2022 00:15 Відповісти
A eto ne ego syna groxnuli?Tot kak bi toze sluzit?
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08.03.2022 00:19 Відповісти
Цiй Герасимов - дебiл, тому хай ще покерує.
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08.03.2022 00:26 Відповісти
всему свое время....
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08.03.2022 00:34 Відповісти
Це сцикло не приїде...
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08.03.2022 00:56 Відповісти
Це він що сам в танку їхав чи в літаку летів? Є рештки?
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08.03.2022 00:26 Відповісти
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08.03.2022 00:05 Відповісти
https://gur.gov.ua/content/pid-kharkovom-likvidovano-heneralmaiora-rosiiskoi-armii.html
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08.03.2022 00:09 Відповісти
есть такое. википедия подтверждает что подох сегодня в харьковской области.
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08.03.2022 00:05 Відповісти
Відколи вікіпедія є доказом?)
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08.03.2022 00:27 Відповісти
ГУР міноборони мабуть не у рашенській Вікіпедії прочитало про утилізацію цього Герасимова.
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08.03.2022 00:31 Відповісти
Навпаки, це рашенська Вікі посилається на ГУР.
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08.03.2022 01:53 Відповісти
https://gur.gov.ua/media/20220307-WA0010.mp3
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08.03.2022 00:35 Відповісти
На сон - те, що треба.
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08.03.2022 00:06 Відповісти
мерзоті мерзотна смерть
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08.03.2022 00:06 Відповісти
Защитники Украины.ВЫ ЛУЧШИЕ!!!
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08.03.2022 00:06 Відповісти
Праздник Чтоб вы все здохли твари
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08.03.2022 00:06 Відповісти
з почином!
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08.03.2022 00:06 Відповісти
"Это просто-праздник какой-то....!(с)
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08.03.2022 00:07 Відповісти
напрасно старушка ждёт сына домой.......
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08.03.2022 00:07 Відповісти
**** гори в аду!
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08.03.2022 00:08 Відповісти
Мог бы стать героем России если бы бункерного придушил. А теперь земля стекловатой.
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08.03.2022 00:09 Відповісти
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08.03.2022 00:09 Відповісти
Какой то Герасимов - начальник ген штаба? Это тот же или того в дубаях в море, случайно утопили
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08.03.2022 00:09 Відповісти
- Вы любите Ванек ?
- Нет.

- Вы просто не умеете их готовить !!!
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08.03.2022 00:10 Відповісти
Палай в пеклі мразота фашистська!!!
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08.03.2022 00:11 Відповісти
Карма - то така штука... ВОНА НЕВІДВОРОТНЯ!!! Кожному катюзі обов'язково буде люта смерть💀 по - заслузі! І ще й їх ******** будуть розраховуватись за своїх їбанутих "радітєлєв"!
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08.03.2022 00:11 Відповісти
Руцкій дженералє , будь умним як руцкій рядовой - здафайся!
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08.03.2022 00:12 Відповісти
Кари, московітам, кари!!!
Московія з ****** направила убивць в мирну Україну, а воно он, Як з ними вийшло неловко…в Мирній Україні … постріляли їх!!!
Це ж не Чечня чи Сирія…. В Україні не буди лихо, поки воно спить тихо!!!
Тепер їх жонки на московіі радіють, до усцику…та вдячні безмерно *****…
Баблішка під санкції отримають за дурнів!!
Слава Захисникам України!!
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08.03.2022 00:13 Відповісти
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08.03.2022 00:13 Відповісти
Как то искандеры приуныли...чувствуют шо пора самострел делать, а иначе мешок
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08.03.2022 00:14 Відповісти
Завершився його ганебний шлях на нашiй планетi.
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08.03.2022 00:15 Відповісти
гори в аду мразь кацапская!
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08.03.2022 00:18 Відповісти
видно бояться виходити в ефір з ПКП, бо можуть рознести.
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08.03.2022 00:19 Відповісти
Яка прикра та сумна новина...
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08.03.2022 00:27 Відповісти
Также ранен начальник ракетных войск и артиллерии 41-й общевойсковой армии ЦВО полковник Сергей Трофимов.

Фактически штабная работа 41-й армии дезорганизована.
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08.03.2022 00:28 Відповісти
кшм видать разнесли
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08.03.2022 00:30 Відповісти
А що таке кшм ?
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08.03.2022 09:29 Відповісти
командно штабная машина
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08.03.2022 09:30 Відповісти
Яка сумна новина.......)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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08.03.2022 00:30 Відповісти
На аудіозапису від ГУР один із окупантів доповідає "первое хозяйство раз...но, Герасимов двухсотий". А що він там робив, чи в атаку ішов, чи під кущем присів, то вже діло десяте.

https://gur.gov.ua/media/20220307-WA0010.mp3
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08.03.2022 00:47 Відповісти
вот и отлились кошке мышкины слезки... и других оккупантов ждет такая же участь.
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08.03.2022 00:52 Відповісти
ДЕНАЦИФІКАЦІЯ Дикої орди відбувається за графіком...
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08.03.2022 00:59 Відповісти
Chitaju i neverju svoim glazam, takaja krasota, i kak krasivo napisanno. Prelestj. A kogda poslushal i kak u nih tam ne to chto pistec a sovsem pistec - naslozjdenije.
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08.03.2022 01:24 Відповісти
Немного не тот Герасимов... но, ладно, пусть и этот тоже будет.
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08.03.2022 01:27 Відповісти
Герасимов отправился к Му-му.
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08.03.2022 01:49 Відповісти
не смог герасимов отказаться от приглашения кобзёла посетить его концерт...
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08.03.2022 02:45 Відповісти
ПУТИН ДУРАК КОНЧЕННЫЙ ИЗ НЕДОМАЙОРОВ ГЕНЕРАЛОВ СДЕЛАЛ )))
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08.03.2022 03:18 Відповісти
Уявіть лишень який зараз концерт у пеклі відбувається : Скільки свіжого мясця!!!!
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08.03.2022 06:02 Відповісти
А что значит "хозяйство?"
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08.03.2022 06:59 Відповісти
Може, штаб ?
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08.03.2022 09:30 Відповісти
Хозяйство - це штаби різних підрозділів. В цьому випадку скоріш за все (по загиблому та пораненим) штаб 41-ї загальновійськової армії РФ (штаб №1 по наступу на Харьківщину).
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08.03.2022 08:00 Відповісти
 
 