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Українська залізниця перевезла понад 1,5 млн пасажирів до західних областей

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українська залізниця перевезла понад 1,5 млн пасажирів до західних областей

Cтаном на 6 березня "Укрзалізниця" дала змогу виїхати 1,6 млн людей.

Голова правління Української залізниці Олександр Камишін, як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", зазначив, що 108 тисяч людей за допопогою УЗ виїхали за кордон.

У рамках програми "Залізна допомога" компанія нарощує обсяги перевезення гуманітарних вантажів у зворотному напрямку - із заходу до регіонів, де вона необхідна.

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Ну что русня - допрыгались? Союзники едут в Украину и их немало https://www.youtube.com/watch?v=T888utFTs_c
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08.03.2022 01:03 Відповісти
Половина біженців ніколи не повернется на рідні землі. Рузкій мимрь звільняє території для хозарського каганату. Палестина 2.0.
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08.03.2022 01:37 Відповісти
Як пояснити бабуїнам, що голодомор не був колективізацією, а був звільненням територій? Для цього потрібен мільйон років еволюції.
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08.03.2022 01:45 Відповісти
 
 