Українська залізниця перевезла понад 1,5 млн пасажирів до західних областей
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Cтаном на 6 березня "Укрзалізниця" дала змогу виїхати 1,6 млн людей.
Голова правління Української залізниці Олександр Камишін, як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", зазначив, що 108 тисяч людей за допопогою УЗ виїхали за кордон.
У рамках програми "Залізна допомога" компанія нарощує обсяги перевезення гуманітарних вантажів у зворотному напрямку - із заходу до регіонів, де вона необхідна.
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Виктор Дийнега
показати весь коментар08.03.2022 01:03 Відповісти Мені подобається 0
Bukvo Plet
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Bukvo Plet
показати весь коментар08.03.2022 01:45 Відповісти Мені подобається 0
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