Українська залізниця перевезла понад 1,5 млн пасажирів до західних областей

Cтаном на 6 березня "Укрзалізниця" дала змогу виїхати 1,6 млн людей.

Голова правління Української залізниці Олександр Камишін, як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", зазначив, що 108 тисяч людей за допопогою УЗ виїхали за кордон.

У рамках програми "Залізна допомога" компанія нарощує обсяги перевезення гуманітарних вантажів у зворотному напрямку - із заходу до регіонів, де вона необхідна.

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