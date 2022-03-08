Поліцейські з миколаївського КОРД нищать бронетехніку окупантів. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Поліцейські з миколаївського корпусу оперативно-раптової дії знищили бронетехніку ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ відео з'явилося в мережі.
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