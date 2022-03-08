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Миколаїв (1336) танк (1647) знищення (4076) КОРД (134)

Поліцейські з миколаївського КОРД нищать бронетехніку окупантів. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Поліцейські з миколаївського корпусу оперативно-раптової дії знищили бронетехніку ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ відео з'явилося в мережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Співробітники КОРД Київської області знищили два ворожі танки. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
Действительно, а вот что делают рузке танки возле здания Николаевского аэропорта какбе никого не удивляет, они не потерялись не?
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08.03.2022 01:32
+12
Пам'ятаємо за нами наші найкращі дівчата та сім'ї.
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08.03.2022 01:20
+10
Да, да. Украина сама на себя напала, а кацап ни в чем не виноват. В спам, животное.
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08.03.2022 01:34
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Хлопці, українці не тільки розумні, завзяті та працьовиті, але ще й найкращі воїни. Не дарма при вяліком совкє їх старалися брати до кращих підрозділів.
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08.03.2022 01:19 Відповісти
Раніше в раднській армії було популярне - хахол без лычки, шо п%зда без затычки. Тепер зрозумів - бо самі розумні були
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08.03.2022 05:14 Відповісти
Пам'ятаємо за нами наші найкращі дівчата та сім'ї.
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08.03.2022 01:20 Відповісти
Действительно, а вот что делают рузке танки возле здания Николаевского аэропорта какбе никого не удивляет, они не потерялись не?
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08.03.2022 01:32 Відповісти
Да, да. Украина сама на себя напала, а кацап ни в чем не виноват. В спам, животное.
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08.03.2022 01:34 Відповісти
КГМ? Кацапизм Головного Мозга?
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08.03.2022 01:56 Відповісти
Слава Украине!
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08.03.2022 01:40 Відповісти
пересмотрел видео, выстрел был из обычного ПТРК. Молодцы, ребята! А Пресвятая Джавелина обрушит небесный огонь на других оккупантов
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08.03.2022 01:47 Відповісти
Смерть цапам!
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08.03.2022 02:17 Відповісти
***** обломал клыки от Украины!!!
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08.03.2022 04:18 Відповісти
 
 