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Зеленський звернувся за підтримкою до американських євреїв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський звернувся за підтримкою до американських євреїв

Президент України Володимир Зеленський звернувся до американських євреїв з проханням про підтримку і прирівняв дії російських окупантів до поведінки нацистів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters

Зеленський заявив:  "Це просто чиста нацистська поведінка. Я не можу кваліфікувати це інакше".

Зеленський також озвучив свій заклик під час онлай-звернення до президентів американських єврейських організацій.

Президент переконував учасників конференції, що Україні необхідні збільшення кількості винищувачів із Заходу та закрита повітряна зона над Україною.

Зеленський озвучив список міст і селищ, які, за його словами, були знищені російськими військами.

І додав, що з початком повномасштабного вторгнення Росії українці воювали всім, що мали, навіть коли у них не було зброї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Щоб ти був здох", - представники єврейської громади Києва, що пережили розстріли в Бабиному Яру, звернулись до Путіна. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
Зеленскому все правильно подсказали:
Президенты американских еврейских организаций, в отличие от украинских организаций, имеет сильное влияние на руководство США.
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08.03.2022 03:47
+5
кацапы должны и будут денацифицированы и демилитаризированы.
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08.03.2022 03:50
+5
..."І додав, що з початком повномасштабного вторгнення Росії українці воювали всім, що мали, навіть коли у них не було зброї." Джерело: https://censor.net/ua/n3322683 Може б хтось тут спитав ,особливо мудрі забугорні з вини кого за останні три роки ... особливо не було ракетного озброєння,і всі добре знали ,що укріплена лінія фронту на сході це мінімум на довго, а вийшло ось як- де укріплена де хоть сотня нептунів та вільхів-зупинить не зупинили б, але в перші години і дні війни ( іна потім )врятувалиб тисячі наших життів та значні території.
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08.03.2022 06:41
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а он к украинцам Америки обращался?
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08.03.2022 02:57 Відповісти
Украинцы Америки дружно оглохли
Я ообщался с некоторыми
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08.03.2022 03:46 Відповісти
Це Ви про що, шановний?
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08.03.2022 04:21 Відповісти
А про те, що пани та панi американськi украiнцi трохи пошумiли на Таймс Сверi та бiля ООН та й притихли. Бо не мають нiякого впливу тут.
Нi полiтичного, нi економчного
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08.03.2022 04:32 Відповісти
А ти сам хто по національності?
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03.09.2022 22:04 Відповісти
Зеленскому все правильно подсказали:
Президенты американских еврейских организаций, в отличие от украинских организаций, имеет сильное влияние на руководство США.
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08.03.2022 03:47 Відповісти
Рокфеллер еврей..украинцы и так кипишь наводит
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08.03.2022 03:02 Відповісти
?
пролечись
Рокфеллеры-католики.
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08.03.2022 03:45 Відповісти
А відео звернення показати релігія не дозволяє?
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08.03.2022 03:24 Відповісти
Там на иврите. Оно вам надо?
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08.03.2022 03:34 Відповісти
Американские евреи, как и канадские, не говорят на иврите....
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08.03.2022 03:49 Відповісти
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08.03.2022 06:05 Відповісти
ПУСТЬ ЦАДИКА НАХМАНА ПЕРЕПОХОРОНЯТ В РОССИИ !)
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08.03.2022 03:49 Відповісти
кацапы должны и будут денацифицированы и демилитаризированы.
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08.03.2022 03:50 Відповісти
Можно было бы еще к евреям из Израиля обратиться: пусть публично введут санкции против параши и олигархов, осудят агрессию 💩утена, закроют "безвиз" для орков, и прекратят авиасообщение с парашей.
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08.03.2022 05:10 Відповісти
Ага, щас...
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08.03.2022 06:51 Відповісти
..."І додав, що з початком повномасштабного вторгнення Росії українці воювали всім, що мали, навіть коли у них не було зброї." Джерело: https://censor.net/ua/n3322683 Може б хтось тут спитав ,особливо мудрі забугорні з вини кого за останні три роки ... особливо не було ракетного озброєння,і всі добре знали ,що укріплена лінія фронту на сході це мінімум на довго, а вийшло ось як- де укріплена де хоть сотня нептунів та вільхів-зупинить не зупинили б, але в перші години і дні війни ( іна потім )врятувалиб тисячі наших життів та значні території.
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08.03.2022 06:41 Відповісти
Про що мелеш лиш би молоти, як що при найвеличнішому п'ятому неспромоглися навіть патроний заводик побудувати, які ракети, це ж не патрони....
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08.03.2022 10:31 Відповісти
Ну помели й ти. ,не про те.що построїно(цього й близько нема), а де ділись гроші на армію та оборону враховуючи ті що країна збирала?
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11.03.2022 17:12 Відповісти
Це після відкритої проросійської позиції ізраїльських євреїв ?
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08.03.2022 07:53 Відповісти
 
 