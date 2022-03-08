Зеленський звернувся за підтримкою до американських євреїв

Президент України Володимир Зеленський звернувся до американських євреїв з проханням про підтримку і прирівняв дії російських окупантів до поведінки нацистів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters

Зеленський заявив: "Це просто чиста нацистська поведінка. Я не можу кваліфікувати це інакше".

Зеленський також озвучив свій заклик під час онлай-звернення до президентів американських єврейських організацій.

Президент переконував учасників конференції, що Україні необхідні збільшення кількості винищувачів із Заходу та закрита повітряна зона над Україною.

Зеленський озвучив список міст і селищ, які, за його словами, були знищені російськими військами.

І додав, що з початком повномасштабного вторгнення Росії українці воювали всім, що мали, навіть коли у них не було зброї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Щоб ти був здох", - представники єврейської громади Києва, що пережили розстріли в Бабиному Яру, звернулись до Путіна. ВIДЕО