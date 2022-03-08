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Канада запровадила нові санкції проти кремлівських пропагандистів

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Канада запровадила нові санкції проти кремлівських пропагандистів

Під дію оголошених у понеділок канадських санкцій потрапили відомі кремлівські пропагандисти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявили в уряді Канаді.

Так, санкції були запроваджені проти головної редакторки RT Маргарити Симоньян, генерального директора "Першого каналу" Костянтина Ернста, прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, а також пропагандиста Володимира Соловйова.

Також під дію канадських санкцій потрапив олігарх Олег Дерипаска, міністр охорони здоров’я РФ Михайло Мурашко, міністр сільського господарства РФ Дмитро Патрушев, колишній міністр юстиції Павло Крашенніков.

Окрім них, Канада запровадила обмежувальні заходи й проти двох посадовців ФСБ, яких підозрює в участі в арешті Олексія Навального: Віктора Гаврилова та Дмитра Іванова.

Також читайте: Японія розширила санкції проти Росії та Білорусі, - МЗС країни

Як повідомлялося, про розширення канадських санкцій проти Росії оголосив у понеділок прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, але він не назвав, проти кого саме виступила Канада.

Загалом з 2014-го року Канада наклала санкції вже на понад 1000 фізичних та юридичних осіб, причетних до порушення суверенітету й територіальної цілісності України. Усе майно та кошти підсанкційних осіб на території Канади заморожується, а самим їм закривається в’їзд до країни.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
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імпортозаміщення..

Сотрудники Сибирского отделения РАН получили на основе коры березы и древесины лиственницы материалы, которые помогут в лечении онкологических и ряда других заболеваний. Об этом сообщает &quot;Рамблер&quot;
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08.03.2022 06:27
+1
Новини спорту ї..анутих.

Чемпионат Приморья по зимнему триатлону «Дерсу Узала» прошел в Арсеньеве в воскресенье, 6 марта. Губернатор края Олег Кожемяко занял первое место в абсолютной категории.
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08.03.2022 06:30
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08.03.2022 06:01 Відповісти
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08.03.2022 06:22 Відповісти
імпортозаміщення..

Сотрудники Сибирского отделения РАН получили на основе коры березы и древесины лиственницы материалы, которые помогут в лечении онкологических и ряда других заболеваний. Об этом сообщает &quot;Рамблер&quot;
показати весь коментар
08.03.2022 06:27 Відповісти
Украине надо поменять слова в гимне, убрать все смерти... потому что сопли чубинского не принесли счастья Украине... хотя чему удивляться, если кендзёр говорит о том, что элитой украинского общества являются политзаключенные... ну ладно слова Душу й тіло ми положим за нашу свободу необходимо заменить словами БОРІМОСЯ Й ВИБОРЕМО МИ НАШУ СВОБОДУ. есть не просто надежда, но и утверждение того, что желание бороться и не сдаваться приведет украинцев к победе... а соплежуйное сам помирай, а ******** выручай - это не по украински...
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08.03.2022 06:28 Відповісти
Все нормально! Лєнка уже пише новий текст українського гімну, ну шоп был жызьнєрадасный такой. Ага, а Юзік пише музику до нового гімну. Нєсложную такую, на трьох блатных акордах. Ну, шоп каждый гундосік мог спєть нє напрягаясь.
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08.03.2022 07:00 Відповісти
золотые слова!
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08.03.2022 07:05 Відповісти
Я так понял россия не развивала свою армию 30 лет.
Они думали: "зачем армия, если есть ядерное оружие".
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08.03.2022 06:29 Відповісти
ні..просто у рузьке В КРОВІ ПИ..ДИТИ.генерали не виключення.

ВИЯВИЛОСЬ,модернізовано 10,а не 50 відсотків армії....

а 10 000 танків "в резерві" вже металолом.
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08.03.2022 06:33 Відповісти
Новини спорту ї..анутих.

Чемпионат Приморья по зимнему триатлону «Дерсу Узала» прошел в Арсеньеве в воскресенье, 6 марта. Губернатор края Олег Кожемяко занял первое место в абсолютной категории.
показати весь коментар
08.03.2022 06:30 Відповісти
Доброго ранку українці.
..

Тримаймося
Ми переможемо
..
Слава нації
Смерть москалям
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08.03.2022 06:47 Відповісти
Плевать кацапы хотели на персональные "санкции" Канады
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08.03.2022 07:08 Відповісти
 
 