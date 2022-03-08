Канада запровадила нові санкції проти кремлівських пропагандистів

Під дію оголошених у понеділок канадських санкцій потрапили відомі кремлівські пропагандисти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявили в уряді Канаді.

Так, санкції були запроваджені проти головної редакторки RT Маргарити Симоньян, генерального директора "Першого каналу" Костянтина Ернста, прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, а також пропагандиста Володимира Соловйова.

Також під дію канадських санкцій потрапив олігарх Олег Дерипаска, міністр охорони здоров’я РФ Михайло Мурашко, міністр сільського господарства РФ Дмитро Патрушев, колишній міністр юстиції Павло Крашенніков.

Окрім них, Канада запровадила обмежувальні заходи й проти двох посадовців ФСБ, яких підозрює в участі в арешті Олексія Навального: Віктора Гаврилова та Дмитра Іванова.

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Як повідомлялося, про розширення канадських санкцій проти Росії оголосив у понеділок прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, але він не назвав, проти кого саме виступила Канада.

Загалом з 2014-го року Канада наклала санкції вже на понад 1000 фізичних та юридичних осіб, причетних до порушення суверенітету й територіальної цілісності України. Усе майно та кошти підсанкційних осіб на території Канади заморожується, а самим їм закривається в’їзд до країни.