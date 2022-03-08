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Розпочався перший етап евакуації населення з Сум. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У місті Суми розпочався перший етап евакуації населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив у Телеграмі.

"Сумам надали зелений коридор, розпочався перший етап евакуації", - зазначив він.

Тимошенко також оприлюднив відео, на якому видно, як відправляються евакуаційні транспортні колони з громадянами.

Раніше було анонсовано, що після кількох зривів російською стороною спроб евакуації мирних мешканців 8 березня має запрацювати гуманітарний коридор для міста Суми. Маршрут гуманітарного коридору для евакуації людей один: Суми – Голубівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.

За словами віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, жодні інші маршрути не погоджувалися.
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іноземних студентів відправили
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08.03.2022 11:07 Відповісти
Так, цих кацапи чіпати не будуть, бо очкують.
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08.03.2022 11:13 Відповісти
.......ну да, мимо них будут бросать бомбы и "высокоточные" ракеты.....
.......оркам пох.....
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08.03.2022 11:16 Відповісти
.....дай Бог чтобы что бы эвакуация прошла нормально....
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08.03.2022 11:18 Відповісти
Поки китайців вивозимуть, то все буде нормально, а що потім, то впевненості ноль.
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08.03.2022 11:36 Відповісти
А ось, власне, те, про що я й казав. Першу колону (з іноземцями) пропустили, а другу (з українцями) обстріляли.

"Друга колона із мирним населенням із Сум, яка планувалася на 13:00, не поїхала. Російські танки відкрили вогонь у напрямку виїзду із міста. Автобуси із Полтавщини із сумчанами поїхали на стоянку в депо." ©
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08.03.2022 13:21 Відповісти
Это вынужденная приостановка террористических атак кацапских свиней. Уж очень сильных звиздюлей выписали украинцы хлостанской выгребной яме.
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08.03.2022 11:11 Відповісти
Как в песне "Дрозды - "в Украине оркам дают *****, от души дают, а не для славы".
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08.03.2022 11:40 Відповісти
все, уже закончилась эвакуация. пропустили кацапы носранцев, а сумчан заворачивают. слышна стрельба.
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08.03.2022 12:41 Відповісти
Ви курви, організатори, а розкажіть ВСІМ українцям хто їде в той колоні...
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08.03.2022 12:59 Відповісти
 
 