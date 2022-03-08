Хвилина гумору від ЗСУ: "Новий рейтинг армій світу"
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ЗСУ пропонують зробити хвилинну перерву для підтримання настрою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, імпровізований рейтинг публікує Фейсбук-канал Сухопутні війська ЗС України.
"Хвилинка гумору від наших читачів. Свіжий рейтинг армій світу. Топ 10:
1. США
2. Китай
3. Київські
4. Харківські
5. Сумські
6. Чернігівські
7. Британія
8. Миколаївські
9. Збройне Формування фермерського господарства Свирида Опанасенка
10.Роми з трактором
Цигани можуть стати першими, якщо вкрадуть путіна".
Топ коментарі
+42 Все Обманываете
показати весь коментар08.03.2022 11:41
+28 Олена Тихонова b920a9e0
показати весь коментар08.03.2022 11:41
+27 Oleksandr Den
показати весь коментар08.03.2022 11:41
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Злізайте з язика!
Боже! Бережи наших захисників-героїв!!!
Цигани можуть стати першими, якщо вкрадуть путіна".