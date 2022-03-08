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рейтинг (696) гумор (676) ЗСУ (5690)

Хвилина гумору від ЗСУ: "Новий рейтинг армій світу"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Хвилина гумору від ЗСУ:

ЗСУ пропонують зробити хвилинну перерву для підтримання настрою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, імпровізований рейтинг публікує Фейсбук-канал Сухопутні війська ЗС України.

"Хвилинка гумору від наших читачів. Свіжий рейтинг армій світу. Топ 10:

1. США

2. Китай

3. Київські

4. Харківські

5. Сумські

6. Чернігівські

7. Британія

8. Миколаївські

9. Збройне Формування фермерського господарства Свирида Опанасенка

10.Роми з трактором

Цигани можуть стати першими, якщо вкрадуть путіна".
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Топ коментарі
+42
І навіщо нам тоді НАТО? НАТО - це НАша Територіальна Оборона
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08.03.2022 11:41
+28
Роми вперед! Я за вас.
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08.03.2022 11:41
+27
Гадяцьких мисливців треба окремо виділити.
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08.03.2022 11:41
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Нехай НАТО візьме до уваги.
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08.03.2022 11:40 Відповісти
Роми вперед! Я за вас.
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08.03.2022 11:41 Відповісти
Ну а якщо ще й валізка з кнопкою у Х*йла спіонерите, то буде вам всесвітня шана і подяка
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08.03.2022 15:28 Відповісти
Гадяцьких мисливців треба окремо виділити.
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08.03.2022 11:41 Відповісти
І навіщо нам тоді НАТО? НАТО - це НАша Територіальна Оборона
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08.03.2022 11:41 Відповісти
Наша Армійська Територіальна Оборона
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08.03.2022 11:59 Відповісти
Національна Армія Територіальної Оборони
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08.03.2022 12:18 Відповісти
Та да, судя по действиям параши, её армия стучит в дно снизу. Китайцам на заметку)
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08.03.2022 11:41 Відповісти
Особенно когда это дно выгребной ямы.
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08.03.2022 11:44 Відповісти
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08.03.2022 11:41 Відповісти
Цыгане до этого просто тренировались в своём мастертсве на кошельках и велосипедах
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08.03.2022 11:42 Відповісти
Ну цигани молодці
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08.03.2022 11:43 Відповісти
Гопніки з танком і тітонька з помідорами з Оболоні на почесному 11 місці.
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08.03.2022 11:43 Відповісти
Там була банка з огірками. Чи то вже інша історія?))
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08.03.2022 12:22 Відповісти
Ні, там саме помідори зі сливами. Хочу цей рецепт!
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08.03.2022 12:28 Відповісти
Ага, он воно що. Дякую за достовірну інформацію.))
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08.03.2022 12:56 Відповісти
Смерть московитам !
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08.03.2022 11:44 Відповісти
Украину - не победить!!!
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08.03.2022 11:47 Відповісти
Про "Азов" забули
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08.03.2022 11:55 Відповісти
А ще окремо варто виділити нашого ПРИВИДА КИЄВА!))
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08.03.2022 12:23 Відповісти
Нам потрібно цілий ПОВІТРЯНИЙ флот таких ПРИВИДІВ. І він буде!!!!
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08.03.2022 12:50 Відповісти
Дуже на це сподіваюсь!
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08.03.2022 12:53 Відповісти
Мрії мають властивість збуватись, якщо в неї ВІРИТИ. ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА
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08.03.2022 12:57 Відповісти
Який до задниці залок - ЗАПОРУКА!!!

Злізайте з язика!
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08.03.2022 12:53 Відповісти
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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08.03.2022 11:57 Відповісти
Ну і молодці,від душі посміявся.Особливо про циган.
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08.03.2022 11:59 Відповісти
На перше місце я би поставив Азов, потім США и т. д.
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08.03.2022 12:01 Відповісти
Гумористи!

Боже! Бережи наших захисників-героїв!!!
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08.03.2022 12:07 Відповісти
китай там зря. их пиз...ли все кому не лень всю их историю. англичане парой батальонов в 19 веке. японцы во время 2 мировой, вьетнамцы последний раз.
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08.03.2022 12:28 Відповісти
На первом месте Одесские которые одной фразой не только опустили Рассейскую но и завоевали целый мир.
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08.03.2022 13:41 Відповісти
"10.Роми з трактором
Цигани можуть стати першими, якщо вкрадуть путіна".
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08.03.2022 13:58 Відповісти
Скоро НАТО буде просити Україну, щоб їх прийняли в ЗСУ !!! 😉🇺🇦
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10.03.2022 01:03 Відповісти
 
 