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Житомирські депутати розбіглися з міста, - мер Сухомлин

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Житомирські депутати розбіглися з міста, - мер Сухомлин

Депутати Житомирської міської ради не зібралися сьогодні на вимогу мера Сергія Сухомлина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на стрінку Сергія Сухомлина у Facebook.

"Вчора я говорив, що даю депутатам термін до ранку, щоб повернутися і працювати на благо житомирян. У мене є дані щодо того, хто де перебуває. Сьогодні мені зранку зателефонував колишній депутат Самбірський, сказав, що вступив в територіальну оборону, але зараз перебуває у Волинській області біля кордону. Де-факто він вже не депутат, а де-юре я звертаюся до партії, яка його висунула, щоб виключити його з депутатів... Всім привіт, чекаю інших", - зазначив Сухомлин.

Раніше повідомлялося про затримання народного депутата Євгена Шевченка, який намагався виїхати до Польщі нібито для участі в переговорах із Росією в "Біловезькій пущі".

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Топ коментарі
+31
Список цих зрадників у студію
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08.03.2022 11:52
+30
Обратно не впускайте. ***** шастать...
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08.03.2022 11:52
+17
В Украине практически нет депутатов .Есть криминальные кланы , называющие себя депутатами , и не имеющие никакого отношения к реальным депутатам .А посему и результат такой .
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08.03.2022 11:58
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08.03.2022 11:52 Відповісти
Так він там тоді отримає статус бєжєнца і буде там сидіти. Накрадені гроші якось йому перекинуть за долю малую. Сюди гниду треба і тут з ним розбиратись...
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08.03.2022 11:55 Відповісти
Де отримає, у Волинській області?
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08.03.2022 11:57 Відповісти
Нє, коли в Польщу чухне. А він в теробороні де? Біля польського кордону де кацапів немає?
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08.03.2022 11:59 Відповісти
Та зрозуміло що втік гандон, але через кордон навряд пролізе.
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08.03.2022 12:00 Відповісти
Може в нього бойове завдання - проникнути в тил партнерів щоб розвідати чи не працюють вони з ворогом.
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08.03.2022 13:10 Відповісти
Список цих зрадників у студію
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08.03.2022 11:52 Відповісти
Зайди на сайт Житомирська міська рада.
Там побачиш.
А особливо пару "зажопівців"
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08.03.2022 11:59 Відповісти
Еще бы Дебоя за яйца взять. Эта падлюка работает на ту сторону.
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08.03.2022 12:03 Відповісти
Це що за та сторона????????!!!!!
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08.03.2022 12:11 Відповісти
На стороне Мордора. Постоянно говорил ,что ВСУ убивает мирных жителей. Он же член партии "Наш край",если я не ошибаюсь.
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08.03.2022 12:17 Відповісти
Нарешті житомиряни до кінця прозріють, як і багато людей на сході і півдні.
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08.03.2022 12:26 Відповісти
НА НАРЫ ЭТИХ ЛАПТЕНОГИХ
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08.03.2022 11:52 Відповісти
А може в штафбат?
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08.03.2022 11:54 Відповісти
Усе треба фіксувати. Не сьогодні, так завтра кожен заплатить борги.
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08.03.2022 11:54 Відповісти
за комуналку?
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08.03.2022 13:12 Відповісти
Теперь люди будут знать своих героев!
После победы Украины над московскими захватчиками, будет лютая люстрация!!
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08.03.2022 11:54 Відповісти
От навіщо такі непродумані заголовки? Якщо один чи два не з'явилися, це не значить що геть усі розбіглися.
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08.03.2022 11:55 Відповісти
Там їх 42..
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08.03.2022 12:00 Відповісти
Всех на карандаш, и по шее этих крыс.
Ибо нехер быть народным депутатом.
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08.03.2022 11:56 Відповісти
То не житомирские, то жиД0мерские..
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08.03.2022 11:56 Відповісти
Передать управление ВСУ.
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08.03.2022 11:57 Відповісти
Якось неочікуванно для Житомира.
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08.03.2022 11:58 Відповісти
Це дуже прикро. Таких прикладів доволі і НАТО до якого висувають вимоги, матиме зайвий, хоч і не дуже вагомий, аргумент
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08.03.2022 11:58 Відповісти
В Украине практически нет депутатов .Есть криминальные кланы , называющие себя депутатами , и не имеющие никакого отношения к реальным депутатам .А посему и результат такой .
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08.03.2022 11:58 Відповісти
От этой швали надо очищаться безжалостно.
После любой войны наступает мир.
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08.03.2022 12:01 Відповісти
От цікаво а Боря /Юра/ Мойсеєв є на місці?
А Рабіновіч...*********?
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08.03.2022 12:03 Відповісти
Розенблатовский автопарк еще до 24.02 пропал.
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08.03.2022 12:11 Відповісти
ого в житомире израэль
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08.03.2022 17:18 Відповісти
Бегут приспособленцы и предатели отлавливать и отстреливать!
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08.03.2022 12:03 Відповісти
так половина на це погодиться !
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08.03.2022 12:18 Відповісти
отменять нахрен вот это - депутатство. пыль в глаза - вот и вся их "работа".
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08.03.2022 12:03 Відповісти
просто не треба обирати гівно.ЗА ГРЕЧКУ.
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08.03.2022 12:53 Відповісти
спочатку навибирають засранців ,потім закликають їх бути патріотами ! на виборах треба обирати патріотів .
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08.03.2022 12:16 Відповісти
Вважаю участь у тер обороні поважною причиною щодо відсутності на роботі. Особливо для депутатів. Хоч якась користь
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08.03.2022 12:37 Відповісти
криси сцикливі !
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08.03.2022 13:04 Відповісти
..може народ нарешті!!! прозріє кого обирає і навіщо бл... за такі дії депутатів треба притягувати до кримінальної відповідальністі
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08.03.2022 15:19 Відповісти
 
 