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Венчурний фонд Index Ventures більше не інвестуватиме в російські стартапи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Венчурний фонд Index Ventures більше не інвестуватиме в російські стартапи

Венчурний фонд Index Ventures заявив, що не здійснюватиме жодних інвестицій у РФ до подальшого повідомлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну Правду.

Так, в офіційній заяві компанії зазначено:

"Як і більша частина світу, ми є свідками насильства та терору, які російський уряд завдає мирній, суверенній європейській країні. Ми солідарні як з українцями, так і з росіянами, які однаково вражені діями свого уряду в безглуздій війні, яку вони не обирали.

Нашим пріоритетом є зробити все можливе, щоб підтримати наші портфельні компанії в Україні. Ми надали фінансову та матеріально-технічну допомогу, щоб допомогти їм убезпечити всіх від небезпеки", - заявили у фонді.

"Ми вважаємо за необхідне відрізати ресурси, які б якимось чином підтримували російські державні інститути, підконтрольні режиму ЗМІ та фінансову систему. Тому ми зобовʼязуємося не робити жодних інвестицій у Росії до подальшого повідомлення", - йдеться у заяві.

У фонді додають, що "жодна з наших дій не спрямована проти російського народу, багато з яких виступають проти того, що відбувається, і страждає від його наслідків".

Цим фонд не обмежився, також було здійснено пожертву в Українське товариство Британського Червоного Хреста.

Index Ventures - це європейська компанія венчурного капіталу зі штаб-квартирами в Сан-Франциско та Лондоні, інвестує в технологічні компанії з акцентом на електронну комерцію, фінтех, ігри, інфраструктуру/AI.

З моменту свого заснування в 1996 році фірма інвестувала в низку компаній і залучила приблизно 5,6 мільярдів доларів.

Фонд інвестує у стартапи по всьому світу, включно з Ozon Holdings Ltd., російською компанією електронної комерції.

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