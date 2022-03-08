Венчурний фонд Index Ventures більше не інвестуватиме в російські стартапи
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Венчурний фонд Index Ventures заявив, що не здійснюватиме жодних інвестицій у РФ до подальшого повідомлення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну Правду.
Так, в офіційній заяві компанії зазначено:
"Як і більша частина світу, ми є свідками насильства та терору, які російський уряд завдає мирній, суверенній європейській країні. Ми солідарні як з українцями, так і з росіянами, які однаково вражені діями свого уряду в безглуздій війні, яку вони не обирали.
Нашим пріоритетом є зробити все можливе, щоб підтримати наші портфельні компанії в Україні. Ми надали фінансову та матеріально-технічну допомогу, щоб допомогти їм убезпечити всіх від небезпеки", - заявили у фонді.
"Ми вважаємо за необхідне відрізати ресурси, які б якимось чином підтримували російські державні інститути, підконтрольні режиму ЗМІ та фінансову систему. Тому ми зобовʼязуємося не робити жодних інвестицій у Росії до подальшого повідомлення", - йдеться у заяві.
У фонді додають, що "жодна з наших дій не спрямована проти російського народу, багато з яких виступають проти того, що відбувається, і страждає від його наслідків".
Цим фонд не обмежився, також було здійснено пожертву в Українське товариство Британського Червоного Хреста.
Index Ventures - це європейська компанія венчурного капіталу зі штаб-квартирами в Сан-Франциско та Лондоні, інвестує в технологічні компанії з акцентом на електронну комерцію, фінтех, ігри, інфраструктуру/AI.
З моменту свого заснування в 1996 році фірма інвестувала в низку компаній і залучила приблизно 5,6 мільярдів доларів.
Фонд інвестує у стартапи по всьому світу, включно з Ozon Holdings Ltd., російською компанією електронної комерції.
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