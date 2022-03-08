Із Сум до Полтави прямує друга евакуаційна колона

Із Сум до Полтави виїхала вже друга евакуаційна колона.

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

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"Друга евакуаційна колона виїхала із Сум. Чекаємо на Полтавщині. Слава Україні", - йдеться у дописі Луніна.

Він опублікував фото із завантаженням людей в автобус.

Як повідомляв Укрінформ, 8 березня запрацював гуманітарний коридор для міста Суми. Маршрут гуманітарного коридору для евакуації людей один: Суми – Голубівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.