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Із Сум до Полтави прямує друга евакуаційна колона

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Із Сум до Полтави прямує друга евакуаційна колона

Із Сум до Полтави виїхала вже друга евакуаційна колона.

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

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"Друга евакуаційна колона виїхала із Сум. Чекаємо на Полтавщині. Слава Україні", - йдеться у дописі Луніна.

Він опублікував фото із завантаженням людей в автобус.

Як повідомляв Укрінформ, 8 березня запрацював гуманітарний коридор для міста Суми. Маршрут гуманітарного коридору для евакуації людей один: Суми – Голубівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.
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Слава нашим героям! Зараз вам і стіни допомагають!
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08.03.2022 16:43 Відповісти
Тримаю кулаки!
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08.03.2022 16:54 Відповісти
Чого до Полтави? До Черкас ближче та й виїзд далі простіше.
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08.03.2022 17:00 Відповісти
 
 