Із Сум до Полтави прямує друга евакуаційна колона
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Із Сум до Полтави виїхала вже друга евакуаційна колона.
Про це у Фейсбуці повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Друга евакуаційна колона виїхала із Сум. Чекаємо на Полтавщині. Слава Україні", - йдеться у дописі Луніна.
Він опублікував фото із завантаженням людей в автобус.
Як повідомляв Укрінформ, 8 березня запрацював гуманітарний коридор для міста Суми. Маршрут гуманітарного коридору для евакуації людей один: Суми – Голубівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.
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Alex Syromyatnikov
показати весь коментар08.03.2022 16:43 Відповісти Мені подобається 2
Алексей Технолог
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