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Росія погрожує світу ще однією глобальною ядерною катастрофою, - Тімченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія погрожує світу ще однією глобальною ядерною катастрофою, - Тімченко

Росія погрожує світу новою техногенною катастрофою глобального масштабу, захопивши Чорнобильську та Запорізьку атомні станції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі виданню Bloomberg заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко. 

"Людство пережило Чорнобиль та Фукусіму, але тепер Росія погрожує ще однією катастрофою ще більшого масштабу", - сказав Тімченко.

За його словами, зараз на карту поставлено дуже багато, щоб покладатися лише на удачу. Він закликав цивілізований світ негайно запровадити над українськими АЕС безполітну зону, аби уберегти світ від техногенної катастрофи.

Україна повідомила МАГАТЕ, що наразі технічні операції на Запорізькій АЕС підпорядковуються російським військовим, а зв'язок з АЕС є ненадійним.

Читайте також: На об'єкті "Укриття" вийшли з ладу кілька датчиків, персонал ЧАЕС беззмінно працює 11-й день, окупанти грубо порушують вимоги радіаційної безпеки, - "Енергоатом"

Нагадаємо, в ніч на 4 березня російські окупанти відкрили вогонь по першому енергоблоку Запорізької АЕС, а потім захопили станцію.
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Воно *****...***.
Хто зна ,що у його макітрі@?
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Слава нації
Смерть москалям
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08.03.2022 16:59 Відповісти
Цивілізований світ дрище під себе вже 13 день. Йому не до закликів.
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08.03.2022 17:04 Відповісти
Гейрапейцы, если шарахнет будем памирать вместе
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08.03.2022 17:05 Відповісти
Пи...да будет и Беларуси и паРаше.И до Мацквы и до Питера дойдет
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08.03.2022 17:13 Відповісти
Чем больше путин угрожает, тем больше нежданчиков себе нагребает.
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08.03.2022 19:18 Відповісти
 
 