Росія погрожує світу ще однією глобальною ядерною катастрофою, - Тімченко

Росія погрожує світу новою техногенною катастрофою глобального масштабу, захопивши Чорнобильську та Запорізьку атомні станції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі виданню Bloomberg заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

"Людство пережило Чорнобиль та Фукусіму, але тепер Росія погрожує ще однією катастрофою ще більшого масштабу", - сказав Тімченко.

За його словами, зараз на карту поставлено дуже багато, щоб покладатися лише на удачу. Він закликав цивілізований світ негайно запровадити над українськими АЕС безполітну зону, аби уберегти світ від техногенної катастрофи.

Україна повідомила МАГАТЕ, що наразі технічні операції на Запорізькій АЕС підпорядковуються російським військовим, а зв'язок з АЕС є ненадійним.

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Нагадаємо, в ніч на 4 березня російські окупанти відкрили вогонь по першому енергоблоку Запорізької АЕС, а потім захопили станцію.