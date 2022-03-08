На Миколаївщині взяли в полон колону окупантів. ВІДЕО

У Снігірівці Миколаївськї області взято в полон групу російських військових.

Відео конвоювання виклав у своєму телеграмі заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час конвоювання у них питали, що вони роблять в Україні, ті відповідали, що це обманом.

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