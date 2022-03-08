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На Миколаївщині взяли в полон колону окупантів. ВІДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Снігірівці Миколаївськї області взято в полон групу російських військових.
Відео конвоювання виклав у своєму телеграмі заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Під час конвоювання у них питали, що вони роблять в Україні, ті відповідали, що це обманом.
Топ коментарі
+27 Владислав Васильченко
показати весь коментар08.03.2022 18:38
+23 Вячеслав Галушка 16a6f560
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+20 Andy S 89bd7d80
показати весь коментар08.03.2022 18:40
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https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/ssha-zaboronili-import-rosiyskih-nafti-ta-gazu-bayden-50223302.html
Може варто, узгодивши з ЄС, пропонувати військовим РФ здаватися, в обмін на надання статусу біженця в країнах ЄС?
если убивать пленных или мучать = они не будут сдавать = они будут пытаться драться = они нанесут нам потери
если НЕ убивать пленных = они побросают оружие = они будут сдавать в плен без сопротивления всё больше = они НЕ убьют наших бойцов
Ну включите же мозги, вы ж не кацапы
- в полон брати лише до початку бою або впродовж 15 хвилин від його початку якщо бій раптовий і не було часу, щоб здатися в полон перед боєм;
- всіх інших знищувати без жалю як терористів.
Отямтеся та усвідомте - наша влада (ремарка: це не наша влада...) докладе всіх зусиль, щоб передати полонених нелюдів ворогу без жодних покарань...