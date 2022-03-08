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На Миколаївщині взяли в полон колону окупантів. ВІДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Снігірівці Миколаївськї області взято в полон групу російських військових.

Відео конвоювання виклав у своєму телеграмі заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час конвоювання у них питали, що вони роблять в Україні, ті відповідали, що це обманом.

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Топ коментарі
+27
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08.03.2022 18:38
+23
Интересно, а вырезание буквы Z на лбу считается нарушением женевской конвенции?
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08.03.2022 18:43
+20
Выстроить и сообщить: за каждого убитого ребенка расстреливаем двоих пленных. Дать телефоны - и пусть звонят кому угодно. Если НАТО и ООН не хотят защишать наших детей - пусть идут нах вместе с русским кораблем со своими правами пленных. Тем более, что они не военнопленные -а террористы, поскольку даже ООН не считает это террористическую операцию войной.
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08.03.2022 18:40
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08.03.2022 18:38 Відповісти
Хоть бы побили прикладами для приличия…
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08.03.2022 18:38 Відповісти
а позаду трахторець- дырдыр
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08.03.2022 18:39 Відповісти
стесняюсь спроситью,а какая из них польза ?
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08.03.2022 18:38 Відповісти
Якщо ви воюєте і маєте інформацію, що у полоні вб"ють-чи будете ви здаватися? Ввімкніть мізки. (Перепрошую).
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08.03.2022 18:46 Відповісти
Германские военнопленные после разминирования поля проходят по нему, гарантируя результат.
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08.03.2022 19:57 Відповісти
США заборонили імпорт російських нафти та газу з Росії. Про це у вівторок, 8 березня, заявив президент Джо Байден.
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/ssha-zaboronili-import-rosiyskih-nafti-ta-gazu-bayden-50223302.html
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08.03.2022 18:40 Відповісти
Выстроить и сообщить: за каждого убитого ребенка расстреливаем двоих пленных. Дать телефоны - и пусть звонят кому угодно. Если НАТО и ООН не хотят защишать наших детей - пусть идут нах вместе с русским кораблем со своими правами пленных. Тем более, что они не военнопленные -а террористы, поскольку даже ООН не считает это террористическую операцию войной.
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08.03.2022 18:40 Відповісти
Всех убить
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08.03.2022 18:40 Відповісти
Нет. Тогда не будут сдаваться.
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08.03.2022 18:57 Відповісти
Ничего, убитые рашисты не сдадут. И не вернутся убивать.
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08.03.2022 19:07 Відповісти
Є ідея до Президента та Генерального штабу.
Може варто, узгодивши з ЄС, пропонувати військовим РФ здаватися, в обмін на надання статусу біженця в країнах ЄС?
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08.03.2022 18:40 Відповісти
Европі не потрібно це гуано ...
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08.03.2022 18:53 Відповісти
ты че поехал, тут их миллионы и без этого дерьма.
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08.03.2022 19:57 Відповісти
Нащо той цирк з опитуванням, дитині вже зрозуміло що були методички де розписані всі варіанти відповідей на будь яку ситуацію. Вони ж визубрили і шпарять слово в слово як один.
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08.03.2022 18:41 Відповісти
Интересно, а вырезание буквы Z на лбу считается нарушением женевской конвенции?
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08.03.2022 18:43 Відповісти
Захопіть у полон і виріжте.
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08.03.2022 18:48 Відповісти
Счиается, на жопе только можно )))
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08.03.2022 19:01 Відповісти
Украина не Орда. Есть установленные конвенцией правила - выполняем
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08.03.2022 21:28 Відповісти
Удобрєнія ще на копитах.
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08.03.2022 18:53 Відповісти
Пропустити цих загабників-полонених через стрій людей, хати яких кляті москалі розбомбили, і конвою на ,,, хвилинку відвернутися
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08.03.2022 18:54 Відповісти
я бы поступил гуманнее... не намного, но... пока еще ранняя весна и уже почти нет морозов пусть ходят босиком по земле, которую они хотели заграбастать... только в кепке, чтобы голову дебильную не простудить, и трусах...
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08.03.2022 18:55 Відповісти
Хто вони? На військових мало схожі, ні форми, ні спорядження. Ніби якісь втікачі з колонії.
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08.03.2022 18:57 Відповісти
Если это те что расстреляли Ланос со стариками,казнить нах.
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08.03.2022 19:02 Відповісти
Лучше бы пустили на удобрение
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08.03.2022 19:05 Відповісти
Взуття у всіх різне, куртки в кого - до пояса, в кого до колін. З якого воєнторга їх вдягають в рашці?
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08.03.2022 19:07 Відповісти
тем, кто не понимает ничего головой и думает только сердцем, поясняю..
если убивать пленных или мучать = они не будут сдавать = они будут пытаться драться = они нанесут нам потери
если НЕ убивать пленных = они побросают оружие = они будут сдавать в плен без сопротивления всё больше = они НЕ убьют наших бойцов
Ну включите же мозги, вы ж не кацапы
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08.03.2022 19:08 Відповісти
та, зрозуміло, вбивати їх не будуть, людям потрібно скидувати якось емоційний негатив
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08.03.2022 19:16 Відповісти
..тії хто здається без бою чіпати не треба, але якщо вбивав то ...по заслузі..
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08.03.2022 19:41 Відповісти
В полон брати тільки техніку!!!
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08.03.2022 19:49 Відповісти
Потрібно ввести за правило:
- в полон брати лише до початку бою або впродовж 15 хвилин від його початку якщо бій раптовий і не було часу, щоб здатися в полон перед боєм;
- всіх інших знищувати без жалю як терористів.

Отямтеся та усвідомте - наша влада (ремарка: це не наша влада...) докладе всіх зусиль, щоб передати полонених нелюдів ворогу без жодних покарань...
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08.03.2022 20:03 Відповісти
 
 