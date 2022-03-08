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Російська ракета влучила у стадіон школи на Дніпропетровщині, жертв немає

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська ракета влучила у стадіон школи на Дніпропетровщині, жертв немає

У с. Григорівка Васильківського району Дніпропетровської області російська ракета влучила у шкільний стадіон. У будівлі школи, де перебувають біженці з Волновахи, вибило двері і вікна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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"Дніпропетровщина, Васильківський район, село Григорівка - влучання ворожої ракети у шкільний стадіон... Поруч у школі вибило вікна і двері. В навчальному закладі на той момент перебувало більш як три десятки біженців з Волновахи", - йдеться у дописі.

Лукашук зауважив, що жертв немає, людей перевезли до іншого місця, вони мають їжу і забезпечені всім необхідним. За його словами, ракета прилетіла з боку Пологів, що на Запоріжжі.

Як повідомлялося, 24 лютого президент путін оголосив про початок вторгнення до України. Російські війська одночасно перетнули українські кордони з півночі, сходу та з Криму. Вони руйнують міста, вбивають мирне населення, обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети влучають в житлові будинки.

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В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію.
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Топ коментарі
+12
Медведев выставил в инстаграме (и через пару минут удалил) следующее обращение к россиянам: "Смысла нет, но вы держитесь!"
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08.03.2022 18:42
+7
Конченные уроды.
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08.03.2022 18:43
+3
Хтось здав? Кацапи знають що діти зараз не вчаться, а про біженців тільки хтось місцевий розповісти міг.
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08.03.2022 18:46
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Медведев выставил в инстаграме (и через пару минут удалил) следующее обращение к россиянам: "Смысла нет, но вы держитесь!"
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08.03.2022 18:42 Відповісти
А тим часом дніпропетровець український блогер Дмітрій Назаренко , який до того ж робить стріми в рф, поставив на аватар свого каналу літеру Z
https://www.youtube.com/channel/UCV8IhojXl8JYg1YvrrLWQdw
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08.03.2022 18:59 Відповісти
То він просто кончений підар..
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08.03.2022 19:13 Відповісти
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08.03.2022 19:22 Відповісти
Не гони, у него эта буква там не первый год, он простой школьник который глумится над зэками, телефонными мошенниками. Видел много его приколов, нигде он пророссийским не был. Так можно и Алену Делону предъявить шо он враг, потому что Зорро сыграл и букву Зэт рисовал!
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08.03.2022 19:20 Відповісти
Конченные уроды.
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08.03.2022 18:43 Відповісти
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08.03.2022 18:44 Відповісти
Хтось здав? Кацапи знають що діти зараз не вчаться, а про біженців тільки хтось місцевий розповісти міг.
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08.03.2022 18:46 Відповісти
Або той, хто з ними приїхав.
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08.03.2022 18:59 Відповісти
Это Запорожская область, исправьте, пожалуйста.
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08.03.2022 18:54 Відповісти
Ні.
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08.03.2022 19:06 Відповісти
Дныпропетровська
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08.03.2022 19:10 Відповісти
Запорізька Васильків, Днвпропетровська Васильківка.
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08.03.2022 19:52 Відповісти
Запорізька Василівка
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08.03.2022 20:15 Відповісти
Хтось знає як працює це ******** наведення? Що за мітки? Чому не можна виготовити такі самі мітки і покласти десь у водойми чи чисте поле
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08.03.2022 19:55 Відповісти
 
 