Російська ракета влучила у стадіон школи на Дніпропетровщині, жертв немає

У с. Григорівка Васильківського району Дніпропетровської області російська ракета влучила у шкільний стадіон. У будівлі школи, де перебувають біженці з Волновахи, вибило двері і вікна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Читайте також: Сьогодні з Ірпеня евакуювали майже 2 тис. мирних жителів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Дніпропетровщина, Васильківський район, село Григорівка - влучання ворожої ракети у шкільний стадіон... Поруч у школі вибило вікна і двері. В навчальному закладі на той момент перебувало більш як три десятки біженців з Волновахи", - йдеться у дописі.

Лукашук зауважив, що жертв немає, людей перевезли до іншого місця, вони мають їжу і забезпечені всім необхідним. За його словами, ракета прилетіла з боку Пологів, що на Запоріжжі.

Як повідомлялося, 24 лютого президент путін оголосив про початок вторгнення до України. Російські війська одночасно перетнули українські кордони з півночі, сходу та з Криму. Вони руйнують міста, вбивають мирне населення, обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети влучають в житлові будинки.

Читайте також: Внаслідок обстрілу російських терористів жінка та її 6-річна донька загинули в Маріуполі. ФОТО (18+)

В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію.