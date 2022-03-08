УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14374 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
11 615 22
Велика Британія (3656) Джонсон Борис (532) план Маршалла (34)

Захід підготує "план Маршалла" для відбудови України, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захід підготує

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Захід підготує аналог "плану Маршалла" для відновлення України після розв’язаної Росією війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.

"Було досягнуто згоди щодо необхідності показати народу України зараз, що щоб не сталося, коли вільна, суверенна, незалежна Україна буде відновлена й захищена, ми матимемо "план Маршалла" для відбудови України", - сказав Джонсон після зустрічі з лідерами країн Вишеградської четвірки (Чехія, Словаччини, Польща та Угорщина).

За його словами, Велика Британія робить все можливе, щоб допомогти Україні. Він також наголосив, що Путіну нині краще зрозуміти, що його агресія проти України "не окупається".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна потребує пакету допомоги від Заходу, ймовірно, в обсягах плану Маршалла, - доповідь ПА НАТО

"Зрозуміло, що російське вторгнення (в Україну – ред.) йде не за графіком, який він запланував. І я думаю, що це було б не тільки в інтересах людства і світу, але й в інтересах путіна, якби він зараз відступив і вивів війська", - зазначив Джонсон.

"План Маршалла" - програма допомоги Європі після Другої світової війни. Ініційований у 1947 році американським державним секретарем Джорджем К. Маршаллом план сприяв встановленню післявоєнного миру в Західній Європі. Заявленою США метою реалізації плану було відновлення зруйнованої війною економіки Європи, усунення торговельних бар'єрів, модернізація промисловості європейських країн, витіснення комуністів з владних структур і розвиток Європи в цілому.

Також читайте: "План Маршалла" для України цілком реальний і може бути вже зовсім скоро реалізований, - екс-прем'єр Литви Кубілюс. ФОТОрепортаж
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
показати весь коментар
08.03.2022 20:36
+17
дякуємо, Борис!
але спочатку допоможіть зупинити...ну шоби меньше відбудовувати
показати весь коментар
08.03.2022 20:37
+13
Спершу потрібен план ейзенхауера чи паттона щоб русню на ноль вивести
показати весь коментар
08.03.2022 20:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.03.2022 20:36 Відповісти
под какой процент?
показати весь коментар
08.03.2022 20:36 Відповісти
Под кацапский!
показати весь коментар
08.03.2022 20:44 Відповісти
Тебе зараз хвилює процент? Ти мабуть ***** ждеш?!
показати весь коментар
08.03.2022 20:46 Відповісти
дякуємо, Борис!
але спочатку допоможіть зупинити...ну шоби меньше відбудовувати
показати весь коментар
08.03.2022 20:37 Відповісти
Та робить він і Байден і Трюдо все можливе по максимуму.
Якщо чесно -я не чекав і не надіявся, що вони підуть на такі величезні фінансові втрати і ще й інший світ за собою потягнуть.
Це взагалі безпрецендентно в історії.

Ірак, Північна Корея - нервово курять у кутку.
показати весь коментар
08.03.2022 20:56 Відповісти
Спершу потрібен план ейзенхауера чи паттона щоб русню на ноль вивести
показати весь коментар
08.03.2022 20:38 Відповісти
Ви би хоч яку повітряну операцію організували щоб людям в маріку допомогти
показати весь коментар
08.03.2022 20:39 Відповісти
На хрюсии уже поставили крест. Вопрос лишь в том, как долго кацапы будут трепыхаться в предсмертной агонии.
показати весь коментар
08.03.2022 20:39 Відповісти
Беня напрягся, очікувати на деребан чи ставати на лижі
показати весь коментар
08.03.2022 20:40 Відповісти
у него лыжня коротковата, его повсюду ждут))))
показати весь коментар
08.03.2022 21:14 Відповісти
Надо не в нато входить,а заключить отдельные договора с сша и британией-они об этом уже столетия мечтали,что б найти слабое место в теле рассейской сферы влияния
показати весь коментар
08.03.2022 20:41 Відповісти
А війна вже скінчилася?
показати весь коментар
08.03.2022 20:44 Відповісти
Тільки повний ідіот із може думати, що після перемоги Україну завалять мільярдами, які потім поїдуть у оманські офшори. за кожним центом буде стояти єврочиновник і контролювати, як ці кошти витрачаються. Так що любителі прібірахлітся, ідіть нахєр.
показати весь коментар
08.03.2022 20:44 Відповісти
Треба вводити Закон, за любов прибарахліться - смертна кара.
показати весь коментар
08.03.2022 20:48 Відповісти
Дай Боже.
Народ України заслужив своєю боротьбою і самопожертвою.
показати весь коментар
08.03.2022 20:46 Відповісти
Спершу підготуйте "План ППО", щоб було що і для кого відбудовувати.
показати весь коментар
08.03.2022 20:47 Відповісти
Соловьев и Кедми недовольны ходом военной спецоперации в Украине
https://m.youtube.com/watch?v=48G5eSt_k-I
показати весь коментар
08.03.2022 20:50 Відповісти
Нині потрібен план ППО, та ПРО, а то не буде чого й відбудовувати.
показати весь коментар
08.03.2022 20:54 Відповісти
А як там стосовно Нюрнберг-2 для російських нацистів ?
показати весь коментар
08.03.2022 21:03 Відповісти
Зрозуміло що без вільна,суверенна,незалежна відновлена і захищена ніякого маршалла не буде.Але якраз для цього необхідна ваша допомога вже зараз .
показати весь коментар
08.03.2022 21:10 Відповісти
Только забывает добавить что это будет если Украина сможет отбиться от врага ( которого боится весь западный мир) и останется независимой, суверенной державой, а не полуколонией, протекторатом или частью псевдоимперии Путина.
показати весь коментар
08.03.2022 21:42 Відповісти
 
 