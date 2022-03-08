Захід підготує "план Маршалла" для відбудови України, - Джонсон
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Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Захід підготує аналог "плану Маршалла" для відновлення України після розв’язаної Росією війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.
"Було досягнуто згоди щодо необхідності показати народу України зараз, що щоб не сталося, коли вільна, суверенна, незалежна Україна буде відновлена й захищена, ми матимемо "план Маршалла" для відбудови України", - сказав Джонсон після зустрічі з лідерами країн Вишеградської четвірки (Чехія, Словаччини, Польща та Угорщина).
За його словами, Велика Британія робить все можливе, щоб допомогти Україні. Він також наголосив, що Путіну нині краще зрозуміти, що його агресія проти України "не окупається".
"Зрозуміло, що російське вторгнення (в Україну – ред.) йде не за графіком, який він запланував. І я думаю, що це було б не тільки в інтересах людства і світу, але й в інтересах путіна, якби він зараз відступив і вивів війська", - зазначив Джонсон.
"План Маршалла" - програма допомоги Європі після Другої світової війни. Ініційований у 1947 році американським державним секретарем Джорджем К. Маршаллом план сприяв встановленню післявоєнного миру в Західній Європі. Заявленою США метою реалізації плану було відновлення зруйнованої війною економіки Європи, усунення торговельних бар'єрів, модернізація промисловості європейських країн, витіснення комуністів з владних структур і розвиток Європи в цілому.
Будь ласка, зачекайте...
але спочатку допоможіть зупинити...ну шоби меньше відбудовувати
Якщо чесно -я не чекав і не надіявся, що вони підуть на такі величезні фінансові втрати і ще й інший світ за собою потягнуть.
Це взагалі безпрецендентно в історії.
Ірак, Північна Корея - нервово курять у кутку.
Народ України заслужив своєю боротьбою і самопожертвою.
https://m.youtube.com/watch?v=48G5eSt_k-I