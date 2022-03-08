Частину екіпажу патрульного катера "Слов’янськ" вдалося врятувати, - ВМС

Частину екіпажу патрульного катера "Слов’янськ", який затонув після повітряної атаки російських військових, вдалося врятувати.

Про це у Фейсбуці повідомляє командування ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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"Під час виконання чергового бойового завдання корабель був атакований з повітря. В ході бою дістав бойове пошкодження та затонув. Екіпаж відважно чинив спротив до останнього. В ході пошуково-рятувальної операції... частину екіпажу вдалося врятувати. На жаль, не всіх, решта екіпажу зникла безвісти", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, 3 березня на Одещині внаслідок ракетного удару російських військ затонув патрульний катер.