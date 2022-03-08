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Частину екіпажу патрульного катера "Слов’янськ" вдалося врятувати, - ВМС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Частину екіпажу патрульного катера

Частину екіпажу патрульного катера "Слов’янськ", який затонув після повітряної атаки російських військових, вдалося врятувати.

Про це у Фейсбуці повідомляє командування ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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"Під час виконання чергового бойового завдання корабель був атакований з повітря. В ході бою дістав бойове пошкодження та затонув. Екіпаж відважно чинив спротив до останнього. В ході пошуково-рятувальної операції... частину екіпажу вдалося врятувати. На жаль, не всіх, решта екіпажу зникла безвісти", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, 3 березня на Одещині внаслідок ракетного удару російських військ затонув патрульний катер.
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Топ коментарі
+37
Слава полеглим Героям України
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08.03.2022 20:40
+10
так бикова якраз мочканули добряче !!!
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08.03.2022 20:46
+9
а чего его мочить он и так полностью мокрый и лежит на дне
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08.03.2022 20:47
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Слава полеглим Героям України
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08.03.2022 20:40 Відповісти
так бикова якраз мочканули добряче !!!
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08.03.2022 20:46 Відповісти
ну да, пожар потушили, подкрасят и вперёд.
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08.03.2022 20:49 Відповісти
а чего его мочить он и так полностью мокрый и лежит на дне
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08.03.2022 20:47 Відповісти
Быкова в другом месте мочканули
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08.03.2022 20:46 Відповісти
Та да.
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08.03.2022 20:52 Відповісти
ты все пропустил. он утонул. надеюсь со все начинкой
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08.03.2022 20:56 Відповісти
действительно пропустил ))))))
Долго же он, *****, тонул....
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08.03.2022 21:14 Відповісти
Быкову засветили несколько катеров, он радостно ломанулся, но подошел слишком близко к берегу и огреб чем-то (подозреваю британской противокорабельной ракетой) по самое не могу.
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08.03.2022 22:35 Відповісти
нет, быкова накрыли реактивной артиллерией.
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08.03.2022 23:31 Відповісти
градом. Звичайним градом))
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09.03.2022 00:15 Відповісти
Наш катер -это тип Айленд? мда довели флот что на патрульном катере в бой с намного превосходящем противником приходится идти.наши моряки вынуждены быть героями пока все президенты Украины нихуя по поводу армии не создавали.
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08.03.2022 21:17 Відповісти
наши катера заманивали "быкова" в ранее пристрелянный береговой артиллерией квадрат близко к берегу, куда "быков" и рискнул зайти ночью.
А айленд затонул после авиаудара.
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08.03.2022 21:33 Відповісти
Да в курсе.я о том и говорю ,что задачи для Айленда даже на войне должны быть другие.как эсминец не пошлёшь берег патрулировать ,так и Айленд выполнял не свою работу.
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08.03.2022 21:58 Відповісти
там спланировано было чтоб быков вошел в нужный квадрат
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08.03.2022 23:22 Відповісти
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08.03.2022 23:23 Відповісти
 
 