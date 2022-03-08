Частину екіпажу патрульного катера "Слов’янськ" вдалося врятувати, - ВМС
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Частину екіпажу патрульного катера "Слов’янськ", який затонув після повітряної атаки російських військових, вдалося врятувати.
Про це у Фейсбуці повідомляє командування ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Під час виконання чергового бойового завдання корабель був атакований з повітря. В ході бою дістав бойове пошкодження та затонув. Екіпаж відважно чинив спротив до останнього. В ході пошуково-рятувальної операції... частину екіпажу вдалося врятувати. На жаль, не всіх, решта екіпажу зникла безвісти", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, 3 березня на Одещині внаслідок ракетного удару російських військ затонув патрульний катер.
Топ коментарі
+37 Garry Dron 6973c752
показати весь коментар08.03.2022 20:40
+10 Roman Tripalyk
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+9 Гыг с Вами
показати весь коментар08.03.2022 20:47
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Долго же он, *****, тонул....
А айленд затонул после авиаудара.