Знищено російський комплекс С-300, - Білецький. ФОТО

Один із лідерів полку Національної гвардії "Азов" Андрій Білецький оприлюднив інформацію про знищення російського комплексу С-300

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.

Білецький зазначив: "Це С-300ПТ росіян. Була - і немає більше".



