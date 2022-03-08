УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14535 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
43 959 36
ракети (2774) Білецький (197)

Знищено російський комплекс С-300, - Білецький. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Один із лідерів полку Національної гвардії "Азов" Андрій Білецький оприлюднив інформацію про знищення російського комплексу С-300

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.

Білецький зазначив: "Це С-300ПТ росіян. Була - і немає більше".

Знищено російський комплекс С-300, - Білецький 01
Знищено російський комплекс С-300, - Білецький 02

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+33
Неплохо так!! А где же хваленые аналоговнету С400? Жалко стало или все на экспорт пошли?
показати весь коментар
08.03.2022 20:57
+27
А кто это сделал?
показати весь коментар
08.03.2022 20:57
+27
Тепер у циган у всіх будуть золоті зуби.
показати весь коментар
08.03.2022 21:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А кто это сделал?
показати весь коментар
08.03.2022 20:57 Відповісти
знатная рыбешка !
показати весь коментар
08.03.2022 21:08 Відповісти
Неплохо так!! А где же хваленые аналоговнету С400? Жалко стало или все на экспорт пошли?
показати весь коментар
08.03.2022 20:57 Відповісти
С400 просто модернізована С300
показати весь коментар
08.03.2022 20:58 Відповісти
з румунських тетрісів повиковирювали мікросхеми..
показати весь коментар
08.03.2022 21:03 Відповісти
Та ні...Ця з тієї давнини коли совок мав своє радіоелектронне виробництво і не жалів на транзистори та мікросхеми золота...Там буде на раліоплатах чим поживитися циганам...
показати весь коментар
08.03.2022 21:21 Відповісти
Брать живьем
показати весь коментар
08.03.2022 20:57 Відповісти
Це не ті шо надувні?
показати весь коментар
08.03.2022 20:58 Відповісти
Ні, надувні від вогню лопаються майже миттєво.
показати весь коментар
08.03.2022 21:00 Відповісти
Тягнуть і тягнуть сюди свою техніку. Ідіоти..
показати весь коментар
08.03.2022 20:58 Відповісти
Тепер у циган у всіх будуть золоті зуби.
показати весь коментар
08.03.2022 21:02 Відповісти
плакат клевый : с праздником весны и труда... и ракеткой по вам с майским приветом..., какие ж ушлепки...
показати весь коментар
08.03.2022 21:00 Відповісти
клистроны хоть поснимайте...если уж ракеты тяжело тащить
показати весь коментар
08.03.2022 21:08 Відповісти
на пусковой клистронов нет )
но под тюнинг пойдет, если удастся оттащить.
показати весь коментар
08.03.2022 21:25 Відповісти
так там шо,одна пусковая?весь дивизион наверняка.
показати весь коментар
08.03.2022 21:28 Відповісти
ну да, где-то должны быть остальные машины.
"Будем искать" (с)
показати весь коментар
08.03.2022 21:35 Відповісти
Маладєц, Бєлєцкій!!
Хоча, яке, взагалі, він має відношення до цієї події??
Просто так взяв і відібрав хліб у Арєстовіча...
показати весь коментар
08.03.2022 21:09 Відповісти
На півдні теж є Азов.
показати весь коментар
08.03.2022 21:28 Відповісти
Спалили? А что,х@ярить по кацапским самолётам не судьба?
показати весь коментар
08.03.2022 21:10 Відповісти
Хтелось бы фотку побольше увидеть конечно
показати весь коментар
08.03.2022 21:12 Відповісти
На параді дев'ятого мая москалям будуть показувати диковинки - айфони і памперси.
показати весь коментар
08.03.2022 21:14 Відповісти
Піксельний камуфляж на кабіні?
Може видалити до перевірки?
показати весь коментар
08.03.2022 21:16 Відповісти
Нажаль це наша...
показати весь коментар
08.03.2022 21:47 Відповісти
Это не С300ПТ. Это С300ПС, пусковая с тройкой. Цензор исправьте. Но раскраска таки кацапская.
показати весь коментар
08.03.2022 21:16 Відповісти
Хз. Ракеты как в наших покрашены. Наверное таки наша.
показати весь коментар
08.03.2022 21:18 Відповісти
Схожа на нашу
показати весь коментар
08.03.2022 21:18 Відповісти
Шкода - що не вийшло забрати собі для боротьби з ворогом.
показати весь коментар
08.03.2022 21:17 Відповісти
Без пункта управления это безполезный памятник.
показати весь коментар
08.03.2022 21:18 Відповісти
У нас є С-300, так що інтегрувати туди ПУ не так і складно. Накрайняк хоча б ракети нашим передати. Бо у виробника їх зараз не купиш.
показати весь коментар
08.03.2022 21:26 Відповісти
Олешки зараз не наші...
показати весь коментар
08.03.2022 21:28 Відповісти
Нічого по цьому не відповім, це не публічна інфа.
показати весь коментар
08.03.2022 21:28 Відповісти
Воины света
показати весь коментар
08.03.2022 21:29 Відповісти
Во-первых, это не с300-пт, а с-300пс. Не увидит разницу только опытный офицер пво типа Билецкого. Во-вторых, это наша с-300пс За кабиной видно пиксельный камуфляж (светлые квадратики). Судя по всему, жахнули с неба на марше.
показати весь коментар
08.03.2022 21:31 Відповісти
Азов супер герой,соль Украинской земли
показати весь коментар
09.03.2022 02:51 Відповісти
 
 