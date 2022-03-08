Знищено російський комплекс С-300, - Білецький. ФОТО
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Один із лідерів полку Національної гвардії "Азов" Андрій Білецький оприлюднив інформацію про знищення російського комплексу С-300
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.
Білецький зазначив: "Це С-300ПТ росіян. Була - і немає більше".
Топ коментарі
+33 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар08.03.2022 20:57
+27 Sergey Kohan
показати весь коментар08.03.2022 20:57
+27 Андрей Новодар 19ea7cea
показати весь коментар08.03.2022 21:02
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Будь ласка, зачекайте...
но под тюнинг пойдет, если удастся оттащить.
"Будем искать" (с)
Хоча, яке, взагалі, він має відношення до цієї події??
Просто так взяв і відібрав хліб у Арєстовіча...
Може видалити до перевірки?