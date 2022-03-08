Виступ Зеленського перед Палатою громад парламенту Великої Британії. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський виступив із зверненням до парламенту Великої Британії
Як інформує Цензор.НЕТ цей виступ транслювало Суспільне.
Топ коментарі
+18 Ksenia VB
показати весь коментар08.03.2022 21:11
+16 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар08.03.2022 21:11
+13 Ksenia VB
показати весь коментар08.03.2022 21:13
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Розчулив британців. Аж до сліз.
Якраз те що нам треба.
А я підкреслюю талант президента.
Не розумію звички лізти зі своїм уставом в чужий монастир.
Не подобається людям. Спамлять.
Виправдовується ?
Ти саме на що "пригодилося"?
Тільки на срач.
и 80 вертульников и почти 50 самолетов противника-лишнее тому подтверждение.
но как говорится-най буде
НІЧОГО
Там також ідеться, що кредиторам з країн, які здійснюють "недружні дії", російські компанії зможуть виплачувати борги не в євро чи доларах, а в російських рублях.
краще вже туалетним папером
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а порохботня сьогодні в загоні. Ну так.. гадять собі потихеньку. Потім відмиваються, як Ksenia VB, наприклад.
Джонсон про промову Зеленського у британському парламенті: Ніколи раніше Палата громад не чула такого виступу.
Джонсон: "Я думаю, що сьогодні одним із найбільш гордих слів у вільному світі є: "Я - українець" - "I am a Ukrainian"