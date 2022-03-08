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Велика Британія (3656) Зеленський (17406)

Виступ Зеленського перед Палатою громад парламенту Великої Британії. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський виступив із зверненням до парламенту Великої Британії

Як інформує Цензор.НЕТ цей виступ транслювало Суспільне.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+18
Пригодився. Для виступів та відосиків.
Розчулив британців. Аж до сліз.
Якраз те що нам треба.
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08.03.2022 21:11
+16
Варшава готова розмістити всі свої винищувачі МіГ-29 на авіабазі Рамштайн та безкоштовно надати їх у розпорядження США - МЗС Польщі
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08.03.2022 21:11
+13
Це в тебе висєр.
А я підкреслюю талант президента.
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08.03.2022 21:13
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Пригодився. Для виступів та відосиків.
Розчулив британців. Аж до сліз.
Якраз те що нам треба.
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08.03.2022 21:11 Відповісти
Це в тебе висєр.
А я підкреслюю талант президента.
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08.03.2022 21:13 Відповісти
da nu tvoi sarkasm konechno interesnij.
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08.03.2022 22:18 Відповісти
Я считаю непозволительно в данное время такое обращение . Прийдет время все можно будет сказать . Все мы все помним . Это просто некрасиво с твоей стороны . Мы здесь не один год и как то мнения совпадали. Наш Президент сейчас Гарант
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08.03.2022 21:21 Відповісти
Що таке? Не бачиш сліз на британських обличчях ?
Не розумію звички лізти зі своїм уставом в чужий монастир.
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08.03.2022 21:23 Відповісти
МОЩА!!!!!! УКРАЇНІ БУТИ!
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08.03.2022 21:28 Відповісти
а як до них достукатись?
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08.03.2022 21:31 Відповісти
Я ж кажу. Що правильне відео.
Не подобається людям. Спамлять.
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08.03.2022 21:34 Відповісти
Ти за порохоботською звичкою гадиш, а не "кажеш" . Різницю відчуваєш? Та ні.
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09.03.2022 15:55 Відповісти
Піди прокоментуй подоляка. Він каже що не знав що буде війна.
Виправдовується ?
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09.03.2022 19:17 Відповісти
К сожалению только для видосиков и годится
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08.03.2022 22:36 Відповісти
Молодець! Честь йому і хвала!
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09.03.2022 01:27 Відповісти
твій "сарказм" смердить тулою соєю.
Ти саме на що "пригодилося"?
Тільки на срач.
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09.03.2022 15:53 Відповісти
Ти серун ще той... Тебе і провокувати непотрібно- як кацап.
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09.03.2022 19:18 Відповісти
"Thank you, Boris, my friend."
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08.03.2022 21:11 Відповісти
Варшава готова розмістити всі свої винищувачі МіГ-29 на авіабазі Рамштайн та безкоштовно надати їх у розпорядження США - МЗС Польщі
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08.03.2022 21:11 Відповісти
Швидше би вже. Бо в нас повітря фактично під кацапами.
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08.03.2022 21:13 Відповісти
Рамштайн это авиабаза в Германии .Наши,что оттудf будут делать вылеты ?
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08.03.2022 21:16 Відповісти
Не знаю. Питайте в MAKAROV ddf66d11

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08.03.2022 21:20 Відповісти
Скорее всего это такая процедура, в которой Польша формально перестанет участвовать. То есть самолеты передаст нам США, а Польша не при делах.
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08.03.2022 21:22 Відповісти
нет,просто там произойдет обмен для поляков миг-29 на ф-16
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08.03.2022 21:23 Відповісти
Хитрые какие)
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09.03.2022 02:13 Відповісти
ну,сбить две ракеты из трех над борисполем-это ни как не "повітря фактично під кацапами" .
и 80 вертульников и почти 50 самолетов противника-лишнее тому подтверждение.

но как говорится-най буде
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08.03.2022 21:22 Відповісти
Це в Київській області. А наше небо розсікали ворожі ракети і ніхто не перехоплював.
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08.03.2022 21:30 Відповісти
так вони с ватостополя взагалі майже всю Украіну минують...це дуже ьяжко,збити ії у польоті.можна лише коли входить у зону ураження ппо
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08.03.2022 21:36 Відповісти
Тож і були влучання. Але про це не писали. Бо ж дрібниця.
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08.03.2022 21:39 Відповісти
писали,чого ж...десь відсотків 30 ракет були сбиті
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08.03.2022 21:41 Відповісти
США?
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08.03.2022 21:20 Відповісти
І шо тут хорошого для нас?
НІЧОГО
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09.03.2022 15:55 Відповісти
"Уряду Російської Федерації у дводенний термін визначити перелік іноземних держав, які здійснюють щодо Російської Федерації, російських юридичних осіб і фізичних осіб недружні дії", - зазначено в документі, який підписав президент Путін.

Там також ідеться, що кредиторам з країн, які здійснюють "недружні дії", російські компанії зможуть виплачувати борги не в євро чи доларах, а в російських рублях.

краще вже туалетним папером
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08.03.2022 21:13 Відповісти
Борис Севастьянов - Україна переможе! Дай нам сили, Боже! -YouTube
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08.03.2022 21:14 Відповісти
Странный выбор авиабазы.
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08.03.2022 21:19 Відповісти
Так может если из Германии, так немцы будут стучать о вылетах?
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08.03.2022 21:52 Відповісти
Кому стучати будуть ?
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08.03.2022 22:09 Відповісти
В чому крутизна Зеленського?В тому що читає з телесуфлера,чужий текст?
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08.03.2022 21:44 Відповісти
Якщо ти не зрозумів ,то і попередні тексти виступів йому писали спічрайтери . Це нормальна практика. Визнаю ,що написано гідно ,потужно і від душі ,саме так як має має бути у військовий час . Можливо для тебе буде новиною ,але і інші керівники держав дуже часто виголошують ті промови ,які для них написали інші . Я гадаю ,що подібне відбувається десь у 90% випадків. Кожне слово ,яке виголошує Президент чи прем'єр країни має бути на вагу золота. З огляду на вищенаведене попрошу тебе чемно і лагідно - не розводь тупорилу зраду.
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08.03.2022 22:09 Відповісти
Я якраз про те що всі тексти зеленському пишуть спічрайтери.Подивися Мюнхенську пресконференцію,не те як зеленський читав,а те як він відповідав на запитання.Колись петро перший заборонив своїм чиновникам читати з папірця"дабы дурь каждого видна была".Що було б якби забрати "папірець"у зеленського?Чомі папірець не потрібен,скажімо,Саакашвілі.Після перемоги до зеленського буде багато запитань.
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09.03.2022 07:59 Відповісти
"крутизна" у тому, що коли Парламент Англії стояв на ногах - наш Президент сидів.
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08.03.2022 22:10 Відповісти
Особисто моя думка така. Поки ці літаки потраплять до України ,то активна фаза війни пройде , бо просто тупо орки закінчаться . Даю ще 20% імовірності ,що ***** оголосить мобілізацію ,тоді це все затягнеться ще на місяць-два ,але не більше . Тоді ці літаки будуть у нагоді В будь-якому випадку Московію чекає страшна і нищівна поразка. А ось ці польські Міг-29 українцям пригодяться однозначно і без сумніву ,коли будемо звільняти Донбас і Крим . Це лесь місяця за два-три , вангую. Сподіваюся ,що до того часу і Ердоганич нам Байрактарів додатково наклепає. Якось так ..
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08.03.2022 22:17 Відповісти
сильное выступление и сильная реакция. UK самая важная страна в мире. Видимо или невидимо они по прежнему рулят западным миром. за дерьмо в адрес президента вооюшей страны надо банить навечно
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08.03.2022 22:18 Відповісти
Шото я ге погяв Вовка їх розмішив чи поставив раком. Ну юмористи
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08.03.2022 23:07 Відповісти
Он думал, что поставил раком... А они - насмешил
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08.03.2022 23:53 Відповісти
Якщо наш президент, якого спчатку обрала, а тоді зробила Україна, зможе достукатися до сердець світу, і весь світ допоможе Україні позбутися і розчавити агресора в його лігві, світ спасться від фашизму. І буде торжество демократії. Правосуддя
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08.03.2022 23:18 Відповісти
"Я не хочу никого обидеть..." поэтому уже не осталось никого кого б я не обидел... ВСе засранцы, кроме меня..идут не вногу - один я вногу иду... А обидев всех , я им говорю "Вы должны!" ..хОтя сам я всегда говорю "Я никому ничего не должен" А мне должны...да...
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08.03.2022 23:52 Відповісти
Сильная и впечатляющая речь..
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09.03.2022 00:34 Відповісти
Приятно что реально самый большой друг Украины Великобратания,я говорю так потому что сам тут живу и работаю,Великобритания является лидером всего мира а США всегда с ней рядом.После войны дружба с ней даст много пользы!
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09.03.2022 00:59 Відповісти
величайший рукойводитель дал интервью ABC News... интересно, это его мысли по крыму и лугандонии о каком-то компромиссе или это дерьмак вкладывает в его башку словесный понос... по НАТО - ничего, что курс на НАТО прописан в Конституции и переохлаждение и мнение пердизента ничего не значат, так как он избран народом, чтобы служить ему... а еще вопрос - зеленьськай 10 дней просидел в бункере с определенной группой ограниченных людей и в прессе появляется заявление о 3-х покушениях на него (наверное как и на шефира, инсценированное, вероятно, самим шефиром)... ограниченная группа ограниченных людей и вот на тебе - 3 покушения...или покушения раскрыли, а покушавшихся расстреляли? в общем, чем ближе к победе Украины в войне против мокшанского агрессора, тем больше подозрительных странностей в высказываниях величайшего, замашки и высказывания которого все больше скатываются к диктаторскому стилю...
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09.03.2022 04:29 Відповісти
СТОП ейфорія !!!! ейфорія - це пастка. Наша перемога буде лише завдяки громадянському суспільству - військовим - допомоги зброєю країн підтримки України антипутінської коаліції.
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09.03.2022 08:08 Відповісти
Шо, опять "ЗРАДА"?
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09.03.2022 16:06 Відповісти
Блискучий виступ! Сподіваюсь, що після нашої перемоги у війні, така ж перемога буде і в соціальній сфері і наші пенсіонери перестануть рахувати копійки.
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09.03.2022 11:56 Відповісти
Виступ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ періоду ВІЙНИ.
-
а порохботня сьогодні в загоні. Ну так.. гадять собі потихеньку. Потім відмиваються, як Ksenia VB, наприклад.
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09.03.2022 16:01 Відповісти
Пишаємось ""I am a Ukrainian""
Джонсон про промову Зеленського у британському парламенті: Ніколи раніше Палата громад не чула такого виступу.
Джонсон: "Я думаю, що сьогодні одним із найбільш гордих слів у вільному світі є: "Я - українець" - "I am a Ukrainian"
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09.03.2022 16:04 Відповісти
 
 