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Ірпінь (319) евакуація (1924)

Евакуація людей з Ірпеня. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Фотожурналіст Юлія Кочетова опублікувала знімки евакуації людей з Ірпеня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це вона написала у фейсбуці.

Вона відзначила: "Я знімаю евакуацію місцевих з Ірпеня на Київщині. Сьогодні під обстрілами вивезли понад 3000 людей. За останні 5 днів вони жили без електрики, газу, водопостачання та мобільного зв’язку.

12 днів у підвалах. Деякі діти вийшли на свіже повітря лише сьогодні. Вони висипаються з евакуаційного автобуса, навколо все ще лунають обстріли. Дивляться просто в камеру: "Я не можу вам дати коментар, бо мене зараз трясе". Старенька просто застрягла на перехресті. Інша – намагається зігрітися чи сховатися під ковдрою.

Усі ці люди – розгублені, розчавлені, крихкі. Вони зібрали всі свої речі у пластиковий пакет з супермаркету, якого вже не існує, бо його розграбували російські солдати. Ми беремо інтерв'ю у Євгенії, матері 2 дітей, що обіймають її за ногу. Вона говорить мені: "Я все ще чекаю на свого чоловіка, він там залишився. Першими в чергу на вивезення – нерухомі, старі та жінки з дітьми. Чоловіки залишаються. Він мене з дітьми заштовхнув в автобус, сказав - "ти маєш їхати".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
ну хіба таке можно пробачити? можно чимось виправдати? можно забути ????
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08.03.2022 21:31
+5
Что ты тут несешь? Какая "киевская область" ? Если ты не в курсе, то северная часть - еще не вся область. А орков уже вывели из строя аж 13 тысяч. Если такими темпами они продолжат, то к моменту взятия всех городов они положат 100 тыс своих и половину всей боеспособной техники. Я уже не говорю об экономике мордора.
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08.03.2022 21:44
+3
Он с 1654 не прижился.
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08.03.2022 21:53
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Ірпінь-Буча - чи є зв'язок. Життя й евакуація у зоні бойових дій на півночі Києва https://texty.org.ua/articles/105889/irpin-bucha-chy-ye-zvyazok-zhyttya-j-evakuaciya-u-zoni-bojovyh-dij-na-pivnochi-kyyeva/?src=main


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08.03.2022 21:27 Відповісти
Київська обл практично розбита.
А це ж великі міста і селища.
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08.03.2022 21:27 Відповісти
Что ты тут несешь? Какая "киевская область" ? Если ты не в курсе, то северная часть - еще не вся область. А орков уже вывели из строя аж 13 тысяч. Если такими темпами они продолжат, то к моменту взятия всех городов они положат 100 тыс своих и половину всей боеспособной техники. Я уже не говорю об экономике мордора.
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08.03.2022 21:44 Відповісти
Це ти несеш. Дивлюсь на карту і все бачу.
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08.03.2022 21:53 Відповісти
Не гоните волну. До Ирпеня эдектричка 12 мин, до Бучи 40, до Чернобыля - 130 км, моё село 70 км по дороге, там россиянами и не пахло.
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08.03.2022 21:51 Відповісти
Це добре. Нехай і далі лаптями не смердить.
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08.03.2022 21:54 Відповісти
Звідки до Ірпеня 12 хвилин ?
З Караваївих дач , чи з Святошино ?

Якщо з вокзалу -- то 30 хвилин як мінімум .
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08.03.2022 22:40 Відповісти
Крім того , яка зупинка після Ірпеня електрички ?
Й скільки до Ворзеля ?
А Ворзель він після Лісової Бучи ...

Я цілих 6 років (але в дитинстві) іздив тим маршрутом до Ворзеля .
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08.03.2022 22:43 Відповісти
Ворзель, завжди був зоною санаторіїв, з дуже гарним повітрям, але тепер довго буде смердіти свинособаками.
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09.03.2022 00:59 Відповісти
Запах сосен там чудовий ...

Але українці як цивільні , так й військові -- їх життя важливіше за санаторії й дитячи дома вітпочинку .
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09.03.2022 03:22 Відповісти
ну хіба таке можно пробачити? можно чимось виправдати? можно забути ????
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08.03.2022 21:31 Відповісти
никто не собирается, мы тщательно фиксируем все преступления, а потом будет суд, а потом раши уже не должно быть...
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08.03.2022 22:14 Відповісти
Руській мір не приживеться в Україні вже ніколи.
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08.03.2022 21:41 Відповісти
Он с 1654 не прижился.
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08.03.2022 21:53 Відповісти
Ні , хронологія не совсім коректна ...
Ірпень це правий беріг Дніпра . Я про Ірпень дуже добре знаю .
Мені родичи моєї доньки показували сертефікат на польський мові .
Ірпень був захопленний Московією після 2 розділу Польші (РП) в 1793 році , як властно кажучи й уся правобережна Україна .

Переясловська рада (в 1654) була за лівий берег й Київ ...
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08.03.2022 22:37 Відповісти
Руський від слова Русь!!! Яке відношення рускій мір має до Русі ???
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08.03.2022 22:20 Відповісти
"Рускій мір", так влаштує?
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08.03.2022 22:34 Відповісти
 
 