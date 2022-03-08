Евакуація людей з Ірпеня. ФОТОрепортаж
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Фотожурналіст Юлія Кочетова опублікувала знімки евакуації людей з Ірпеня.
Як інформує Цензор.НЕТ про це вона написала у фейсбуці.
Вона відзначила: "Я знімаю евакуацію місцевих з Ірпеня на Київщині. Сьогодні під обстрілами вивезли понад 3000 людей. За останні 5 днів вони жили без електрики, газу, водопостачання та мобільного зв’язку.
12 днів у підвалах. Деякі діти вийшли на свіже повітря лише сьогодні. Вони висипаються з евакуаційного автобуса, навколо все ще лунають обстріли. Дивляться просто в камеру: "Я не можу вам дати коментар, бо мене зараз трясе". Старенька просто застрягла на перехресті. Інша – намагається зігрітися чи сховатися під ковдрою.
Усі ці люди – розгублені, розчавлені, крихкі. Вони зібрали всі свої речі у пластиковий пакет з супермаркету, якого вже не існує, бо його розграбували російські солдати. Ми беремо інтерв'ю у Євгенії, матері 2 дітей, що обіймають її за ногу. Вона говорить мені: "Я все ще чекаю на свого чоловіка, він там залишився. Першими в чергу на вивезення – нерухомі, старі та жінки з дітьми. Чоловіки залишаються. Він мене з дітьми заштовхнув в автобус, сказав - "ти маєш їхати".
Будь ласка, зачекайте...
А це ж великі міста і селища.
З Караваївих дач , чи з Святошино ?
Якщо з вокзалу -- то 30 хвилин як мінімум .
Й скільки до Ворзеля ?
А Ворзель він після Лісової Бучи ...
Я цілих 6 років (але в дитинстві) іздив тим маршрутом до Ворзеля .
Але українці як цивільні , так й військові -- їх життя важливіше за санаторії й дитячи дома вітпочинку .
Ірпень це правий беріг Дніпра . Я про Ірпень дуже добре знаю .
Мені родичи моєї доньки показували сертефікат на польський мові .
Ірпень був захопленний Московією після 2 розділу Польші (РП) в 1793 році , як властно кажучи й уся правобережна Україна .
Переясловська рада (в 1654) була за лівий берег й Київ ...