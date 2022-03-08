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Російський рубль вже коштує менше, ніж американський цент, - Байден
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Російська економіка розвалюється з кожним днем через жорсткі санкції Заходу. Вплив санкції вже відчувають пересічні росіяни через обвал рубля.
Про це заявив президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
У своєму зверненні Байден звернув увагу на результати санкцій проти російського ворога.
Він заявив, що обмеження проти Росії призвели до того, що один російській рубль коштує менше, ніж один американський цент.
Курс рубля до долара 7-го березня обвалився до рекордних позначок. Увечері долар коштував 150 рублів. Станом на 8 березня деякі обмінники у Росії навіть не розпочали свою роботу.
Топ коментарі
+42 Ksenia VB
показати весь коментар08.03.2022 21:42
+40 Все Обманываете
показати весь коментар08.03.2022 21:40
+35 Володимир Шевченко 805b5da6
показати весь коментар08.03.2022 21:42
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О, подумало воно, зовсім погано на американщині живеться, навіть долари зникли...
..
Касаби ?
Vам...піZда.
..
Слава нації
Смерть москалям.
Да потому что Рашка ********* это экономический пигмей. Ущербная и отсталая страна, которой случайным образом досталось от другой более развитой цивилизации оружие чудовищной силы. И теперь она в лице своего *********** фюрера размахивает этим оружием как дикая обезьяна.
Фінансисти не відкидають, що у понеділок, 28 лютого, рубль на відкритті торгів сягне 300 за долар.
Зазначимо, що Банк Росії вирішив розпочати торги на валютному та грошовому ринках Московської біржі аж о 10:00 мск (09:00 за Києвом).
Нагадаємо, що на Forex долар торгується близько 113,5 рублів, а євро - 127 рублів. Це історичний максимум. Джерело: https://censor.net/ua/n3319923