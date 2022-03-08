Російський рубль вже коштує менше, ніж американський цент, - Байден

Російська економіка розвалюється з кожним днем через жорсткі санкції Заходу. Вплив санкції вже відчувають пересічні росіяни через обвал рубля.

Про це заявив президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

У своєму зверненні Байден звернув увагу на результати санкцій проти російського ворога.

Він заявив, що обмеження проти Росії призвели до того, що один російській рубль коштує менше, ніж один американський цент.

Курс рубля до долара 7-го березня обвалився до рекордних позначок. Увечері долар коштував 150 рублів. Станом на 8 березня деякі обмінники у Росії навіть не розпочали свою роботу.

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