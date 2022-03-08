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Російський рубль вже коштує менше, ніж американський цент, - Байден

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський рубль вже коштує менше, ніж американський цент, - Байден

Російська економіка розвалюється з кожним днем через жорсткі санкції Заходу. Вплив санкції вже відчувають пересічні росіяни через обвал рубля.

Про це заявив президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

У своєму зверненні Байден звернув увагу на результати санкцій проти російського ворога.

Він заявив, що обмеження проти Росії призвели до того, що один російській рубль коштує менше, ніж один американський цент.

Курс рубля до долара 7-го березня обвалився до рекордних позначок. Увечері долар коштував 150 рублів. Станом на 8 березня деякі обмінники у Росії навіть не розпочали свою роботу.

Також читайте: У Росії в обмінниках немає грошей, а курс долара злетів до небес. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+42
Приходить кацап в обмінник, а там доларів нема.
О, подумало воно, зовсім погано на американщині живеться, навіть долари зникли...
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08.03.2022 21:42
+40
тролль 100 уровня
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08.03.2022 21:40
+35
Какой сегодня курс? -Один к одному-Как?-Один доллар, одно ведро рублей.
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08.03.2022 21:42
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тролль 100 уровня
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08.03.2022 21:40 Відповісти
Та нє, ***** каже, що це навіть добре для нього: Путин объясняет про курс доллара и рубля
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08.03.2022 21:44 Відповісти
Ничего, они себе новых нарисуют))
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08.03.2022 21:41 Відповісти
Центів? Сумніваюся.
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08.03.2022 21:42 Відповісти
Называться будет: русский рубль иди на х ..... й
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08.03.2022 21:43 Відповісти
А после и хлеб, мясо, молоко - тоже нарисуют ✌️только на бумаге... Если будет бумага 😂
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08.03.2022 21:46 Відповісти
Ну, как грится, "любишь рашку-жри какашку!"
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08.03.2022 22:44 Відповісти
Введут в оборот лопухи.))
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08.03.2022 21:49 Відповісти
Какая прекрасная новость)))
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08.03.2022 21:41 Відповісти
Какой сегодня курс? -Один к одному-Как?-Один доллар, одно ведро рублей.
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08.03.2022 21:42 Відповісти
Никтотне знает реального курса. Торгов нет на бирже и не будет похоже в ближайшее время
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08.03.2022 21:46 Відповісти
Почему же? В обменниках по 250 покупай не хочу, принимают по 108. Алишник конвертирует по 190 на своих продажах. Сверхдержава все-таки, а вы думали
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08.03.2022 22:56 Відповісти
Ребята в обменниках оптимисты, раз продают баксы за бумагу.
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08.03.2022 23:02 Відповісти
Приходить кацап в обмінник, а там доларів нема.
О, подумало воно, зовсім погано на американщині живеться, навіть долари зникли...
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08.03.2022 21:42 Відповісти
Скоро за рубль будут отправлять к стоматологу.
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08.03.2022 21:42 Відповісти
Скоріше до психіатра!
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08.03.2022 21:48 Відповісти
Це вже після стоматолога.
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08.03.2022 22:42 Відповісти
За,ем им доллары и евро, летать то теперь некуда.
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08.03.2022 21:42 Відповісти
в Грузию.... они там начинают скупать недвижимость и все блвга для рашкиных доступны (ну... если патриоты на уличке не потрепят подсрачниками)
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08.03.2022 21:51 Відповісти
Коротко
..
Касаби ?
Vам...піZда.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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08.03.2022 21:44 Відповісти
Російські вбивці і їх матері і їх родичі повинні страждати за невинно убієних українців, сирійців.....
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08.03.2022 21:46 Відповісти
Як я люблю казати: "пізда рублю".
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08.03.2022 21:47 Відповісти
Трололо)
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08.03.2022 21:48 Відповісти
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08.03.2022 21:49 Відповісти
Абдалла♥️🇺🇦за Свободу Украины@turkmendagz·47 мин

Да потому что Рашка ********* это экономический пигмей. Ущербная и отсталая страна, которой случайным образом досталось от другой более развитой цивилизации оружие чудовищной силы. И теперь она в лице своего *********** фюрера размахивает этим оружием как дикая обезьяна.
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08.03.2022 21:51 Відповісти
за рубль будут давать не один цент, по ипалу)
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08.03.2022 21:52 Відповісти
так теперь за один доллар они могут получить в 3 раза больше рублей...МногоХодовОчка
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08.03.2022 21:54 Відповісти
назва майбутніх рашистських грошей-"один- куйло" " три -куйла" "10- куйлов" і т .д
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08.03.2022 21:56 Відповісти
А копійки -- "куйлішкі"
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08.03.2022 22:00 Відповісти
Ці кацапські паскуди і самі не вміють житти і другим не дають ,це навіть не держава це терористичне угрупування нациських виродків і зомбованоі бидломаси.
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08.03.2022 21:59 Відповісти
Одна цурка дрів коштує як кацапський рубль - тепер він повністю відповідає своїй назві ))
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08.03.2022 22:03 Відповісти
рейхсрупия уверенно двигается в сторону 200, а там и 300 не за горами. Прочухают деноминацию и привет 2013 год с курсом 30
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08.03.2022 22:14 Відповісти
а вони тоді ж навіть два нулі скинули....але нині уже таки потихенько вернуться ті нулі,відвалиться татарія і т.д..Японія за запчастини до тойоти верне собі свої острови,фіни карелію...
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09.03.2022 02:06 Відповісти
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08.03.2022 22:15 Відповісти
Ой давно не бачив)) а де єнот?
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08.03.2022 22:29 Відповісти
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08.03.2022 22:32 Відповісти
Как-то мало лайков у енота, это ж чуть ли не символ ЦН(((
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08.03.2022 22:45 Відповісти
нафта та газ нині мають рекордні ціни,тому єнот поки що не тудой...
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09.03.2022 02:09 Відповісти
Кацапам не звикати - лапті з берести, балалайка замість айфона і бояра, все на культурному рівні.
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08.03.2022 22:15 Відповісти
так у них китай же під боком,віддадуть манжурію та сахалін і знову усьо будуть мати...
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09.03.2022 02:11 Відповісти
Тепер окрім геморою вони нічого мати не будуть. Мріяли про Радянський союз 2.0, отримали.
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09.03.2022 09:13 Відповісти
пора русских сделать миллионерами... а буханку хлеба по 10 000
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08.03.2022 22:21 Відповісти
Ждём с нетерпением гиперинфляцию, как в 90-х
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08.03.2022 22:22 Відповісти
то якщо китай прижмуть,а так вони усе через китай будуть мати...
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09.03.2022 02:12 Відповісти
Так ще біржа не відкривалась її закрили до 11,а вот після)))хех доллар по 300 карлик отсоси у артиста© товариш с Пітера прислав

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08.03.2022 22:31 Відповісти
Єнота в студію))
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08.03.2022 22:32 Відповісти
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08.03.2022 22:35 Відповісти
Послушай, Вань, купи юань, а то рубли - такая дрянь...
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08.03.2022 22:38 Відповісти
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08.03.2022 22:45 Відповісти
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08.03.2022 22:35 Відповісти
Россияне недовольны - Америка опять подняла цены на свои доллары.
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08.03.2022 22:37 Відповісти
Скоро будет 300 ,а затем 500 рублей за доллар!Россияне все в восторге!!!
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08.03.2022 23:25 Відповісти
а юань
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09.03.2022 02:14 Відповісти
У російських обмінниках у неділю, 27 лютого, долар коштував від 100 до 190 рублів. А офіційний курс Центробанку РФ - 83,5 рубля за долар.

Фінансисти не відкидають, що у понеділок, 28 лютого, рубль на відкритті торгів сягне 300 за долар.

Зазначимо, що Банк Росії вирішив розпочати торги на валютному та грошовому ринках Московської біржі аж о 10:00 мск (09:00 за Києвом).

Нагадаємо, що на Forex долар торгується близько 113,5 рублів, а євро - 127 рублів. Це історичний максимум. Джерело: https://censor.net/ua/n3319923
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09.03.2022 02:15 Відповісти
В правильном направлений идёте болотные,мы рады
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09.03.2022 02:29 Відповісти
Нехай йде рашиський корабельных пошукає
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28.03.2022 11:14 Відповісти
 
 