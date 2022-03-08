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Очікуємо нових жорстких санкційних рішень проти РФ від ЄС, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Очікуємо нових жорстких санкційних рішень проти РФ від ЄС, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує нових жорстких санкційних рішень від Євросоюзу.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Буде і новий "План Маршалла" для України. Захід сформує цей пакет підтримки. Сьогодні про це сказав британський прем'єр. Вже очікуємо і жорстких рішень від ЄС. Санкційних. Проти Росії за цю війну, не просто так. Не проти звичайних людей. За цю агресію, про яку її автори ще пошкодують. Це буде, обов'язково", - наголосив президент.

За словами Зеленського, важливо, щоб у керівництві Росії усвідомили: США, Великобританію, ЄС, Канаду, Австралію, Японію та інші вільні країни світ буде тільки наслідувати.

"А отже, його не обманути. Санкції не обійти", - додав президент.

Також дивіться: Світ не говорить про майбутнє Росії, він говорить про Україну, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Дефолт-пісец вже йде по вас, козломордні істоти.
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09.03.2022 00:01 Відповісти
перец чили1 час назад

Центробанк России разрабатывает новые логотипы рубля. Пока точно не могут определиться со степенью пи*деца!
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09.03.2022 00:01 Відповісти
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09.03.2022 01:03 Відповісти
 
 