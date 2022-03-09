Російські окупанти обстріляли автомобілі на Київщині, загинули цивільні та поліцейський, - Геращенко

Війська РФ у Броварському районі Київщини обстріляли авто із цивільними, внаслідок чого загинуло подружжя. В селі Богданівка окупанти обстріляли та переїхали танком авто, в якому було троє осіб. Загинув молодший інспектор роти №3 УПО ФБ у Києві Олександр Мироненко. Особи двох інших людей встановлюються.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко із посиланням на дані поліції Київщини, передає Цензор.НЕТ.

"8 березня близько 12.00 в селі Шевченкове Броварського району Київської області військовослужбовці РФ на вулиці обстріляли автомобіль Opel місцевих жителів Єсипенка Сергія Михайловича, 1980 р.н., та Ващенко Юлії Олексіївни, 1984 р.н. У результаті отриманих вогнепальних поранень подружжя загинули. У зв’язку з проведенням бойових дій у вказаному селі неможливо виїхати на місце події", - йдеться в повідомленні.

Також 8 березня близько 16.00 в селі Богданівка Броварського району Київської області військовослужбовці РФ на вулиці обстріляли автомобіль ВАЗ у якому були троє осіб та переїхали танком. У результаті отриманих травм загинув молодший інспектор роти №3 УПО ФБ у м.Києві Мироненко Олександр Анатолійович, 1993 р.н., особи інших двох осіб встановлюються. У зв’язку з проведенням бойових дій у вказаному селі неможливо виїхати на місце події.

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