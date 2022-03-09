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Російські окупанти обстріляли автомобілі на Київщині, загинули цивільні та поліцейський, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти обстріляли автомобілі на Київщині, загинули цивільні та поліцейський, - Геращенко

Війська РФ у Броварському районі Київщини обстріляли авто із цивільними, внаслідок чого загинуло подружжя. В селі Богданівка окупанти обстріляли та переїхали танком авто, в якому було троє осіб. Загинув молодший інспектор роти №3 УПО ФБ у Києві Олександр Мироненко. Особи двох інших людей встановлюються.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко із посиланням на дані поліції Київщини, передає Цензор.НЕТ.

"8 березня близько 12.00 в селі Шевченкове Броварського району Київської області військовослужбовці РФ на вулиці обстріляли автомобіль Opel місцевих жителів Єсипенка Сергія Михайловича, 1980 р.н., та Ващенко Юлії Олексіївни, 1984 р.н. У результаті отриманих вогнепальних поранень подружжя загинули. У зв’язку з проведенням бойових дій у вказаному селі неможливо виїхати на місце події", - йдеться в повідомленні.

Також 8 березня близько 16.00 в селі Богданівка Броварського району Київської області військовослужбовці РФ на вулиці обстріляли автомобіль ВАЗ у якому були троє осіб та переїхали танком. У результаті отриманих травм загинув молодший інспектор роти №3 УПО ФБ у м.Києві Мироненко Олександр Анатолійович, 1993 р.н., особи інших двох осіб встановлюються. У зв’язку з проведенням бойових дій у вказаному селі неможливо виїхати на місце події.

Також читайте: Колону техніки з маркуванням білоруських військ помітили у с. Богданівка на Київщині. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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если попадут в плен, то на камеру снова будут лепить про "учения", "янестрелял", "мамазаберименяотсюда" .....
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09.03.2022 00:29 Відповісти
***** я не понимаю в чем сложность логистики? Если вы знаете что большая колона кацапов идет и тер. Оборона их не остановит на месте эвакуируйте села заранее.
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09.03.2022 00:30 Відповісти
Вместо взятия в плен кацапам надо резать горлянки на камеру
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09.03.2022 00:35 Відповісти
Більше рашисстов у полон не братимуть хлопці . .... я сподіваюсь.
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09.03.2022 00:40 Відповісти
..так а как\куда выезжать, если не знаешь, где \кто..???!! свяжись\уточни\узнай -продумай маршрут =свали нахх, если зетттт..((
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09.03.2022 01:16 Відповісти
Там же вчера убили отца моей жены. Ехал на машине за хлебо
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09.03.2022 11:32 Відповісти
 
 