Російський льотчик-випробувач Гарнаєв виступив проти нападу РФ на Україну

Знаменитий російський льотчик-випробувач Олександр Гарнаєв ухвалив рішення піти з усіх офіційних посад на знак протесту проти нападу РФ на Україну.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Гарнаєв склав із себе повноваження голови клубу Героїв Росії та СРСР на знак протесту проти війни в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Бериславі і Нижніх Сірогозах на Херсонщині жителі протестували проти російської окупації. ФОТО