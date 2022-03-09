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Російський льотчик-випробувач Гарнаєв виступив проти нападу РФ на Україну
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Знаменитий російський льотчик-випробувач Олександр Гарнаєв ухвалив рішення піти з усіх офіційних посад на знак протесту проти нападу РФ на Україну.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Гарнаєв склав із себе повноваження голови клубу Героїв Росії та СРСР на знак протесту проти війни в Україні.
Топ коментарі
+19 Solsky Wasyl
показати весь коментар09.03.2022 00:33
+16 Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар09.03.2022 00:40
+13 Алекс Мышкевич
показати весь коментар09.03.2022 00:37
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Будь ласка, зачекайте...
(судя по почерку, за галстук заложил не хило)
респект порядному та хороброму Чоловіку
@zloy_odessit
Прояснилась немного ситуация со странным поведением некоторых российских боевых самолётов, которое наблюдалось в последнее время.
Дело в том, что действительно опытные профессиональные пилоты сейчас отказываются вылетать на задания в Украину.
Одни нервы и адская рулетка на протяжённости всего маршрута.
Так, на совещании командующий ЗВО ВС РФ генерал-полковник О.Журавлёв лично предложил командующему 6А ВКС и ПВО РФ генерал-майору Маковецкому застрелиться, в связи со складывающейся ситуацией.
Таким образом, у российского командования сейчас лежит на столе стопка рапортов на увольнение, причём высококлассных пилотов. В экстренном порядке призывают резервистов и курсантов, что соответствующим образом уже сказывается на авиационной группировке оккупантов.