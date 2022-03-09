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Російський льотчик-випробувач Гарнаєв виступив проти нападу РФ на Україну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський льотчик-випробувач Гарнаєв виступив проти нападу РФ на Україну

Знаменитий російський льотчик-випробувач Олександр Гарнаєв ухвалив рішення піти з усіх офіційних посад на знак протесту проти нападу РФ на Україну.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Гарнаєв склав із себе повноваження голови клубу Героїв Росії та СРСР на знак протесту проти війни в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Бериславі і Нижніх Сірогозах на Херсонщині жителі протестували проти російської окупації. ФОТО

Російський льотчик-випробувач Гарнаєв виступив проти нападу РФ на Україну 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
ай до сракі сірі очі, а як би хлопці оркам не наваляли би, то й протесту жодного би не було. ну бо ж вбивають людей вони не вперше. Щось він не протестував коли бомбили Чечню, Грузію, Сирію теж.
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09.03.2022 00:33
+16
Александр Коваленко
@zloy_odessit
Прояснилась немного ситуация со странным поведением некоторых российских боевых самолётов, которое наблюдалось в последнее время.
Дело в том, что действительно опытные профессиональные пилоты сейчас отказываются вылетать на задания в Украину.
Одни нервы и адская рулетка на протяжённости всего маршрута.
Так, на совещании командующий ЗВО ВС РФ генерал-полковник О.Журавлёв лично предложил командующему 6А ВКС и ПВО РФ генерал-майору Маковецкому застрелиться, в связи со складывающейся ситуацией.
Таким образом, у российского командования сейчас лежит на столе стопка рапортов на увольнение, причём высококлассных пилотов. В экстренном порядке призывают резервистов и курсантов, что соответствующим образом уже сказывается на авиационной группировке оккупантов.
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09.03.2022 00:40
+13
це серйозний вчинок та виклик *****

респект порядному та хороброму Чоловіку
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09.03.2022 00:37
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Интересно, дадут срок или нет?
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09.03.2022 00:32 Відповісти
Новичок будет, вместо (доселе) утреннего опохмела.
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09.03.2022 00:42 Відповісти
спасибо, друг!
(судя по почерку, за галстук заложил не хило)
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09.03.2022 00:32 Відповісти
Чого, оригіналиний почерк.
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09.03.2022 00:36 Відповісти
це серйозний вчинок та виклик *****

респект порядному та хороброму Чоловіку
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09.03.2022 00:37 Відповісти
ну то я ж i подякував.....
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09.03.2022 00:43 Відповісти
за що дякувати? всі вони скоти!
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09.03.2022 06:33 Відповісти
ай до сракі сірі очі, а як би хлопці оркам не наваляли би, то й протесту жодного би не було. ну бо ж вбивають людей вони не вперше. Щось він не протестував коли бомбили Чечню, Грузію, Сирію теж.
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09.03.2022 00:33 Відповісти
Пох.
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09.03.2022 00:36 Відповісти
Уже.
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09.03.2022 00:36 Відповісти
Александр Коваленко
@zloy_odessit
Прояснилась немного ситуация со странным поведением некоторых российских боевых самолётов, которое наблюдалось в последнее время.
Дело в том, что действительно опытные профессиональные пилоты сейчас отказываются вылетать на задания в Украину.
Одни нервы и адская рулетка на протяжённости всего маршрута.
Так, на совещании командующий ЗВО ВС РФ генерал-полковник О.Журавлёв лично предложил командующему 6А ВКС и ПВО РФ генерал-майору Маковецкому застрелиться, в связи со складывающейся ситуацией.
Таким образом, у российского командования сейчас лежит на столе стопка рапортов на увольнение, причём высококлассных пилотов. В экстренном порядке призывают резервистов и курсантов, что соответствующим образом уже сказывается на авиационной группировке оккупантов.
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09.03.2022 00:40 Відповісти
Починають розуміти, що це кінець режиму і Росії в цілому
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09.03.2022 00:41 Відповісти
розумна і мужня людина !
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09.03.2022 00:42 Відповісти
запоздалое заявление.
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09.03.2022 05:55 Відповісти
Об этом узнают только находящиеся за границей россияне.
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09.03.2022 06:32 Відповісти
 
 