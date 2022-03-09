Польський посол Цихоцький залишається у Києві

Посол Польщі Бартош Ціхоцький залишається у Києві після початку війни Росії проти України, та привітав українських жінок з 8 березня.

"Зі святом, жінки Києва", — повідомив посол і опублікував коротке відео зі столиці, передає Цензор.НЕТ.

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