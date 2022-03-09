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Польський посол Цихоцький залишається у Києві

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Посол Польщі Бартош Ціхоцький залишається у Києві після початку війни Росії проти України, та привітав українських жінок з 8 березня.

"Зі святом, жінки Києва", — повідомив посол і опублікував коротке відео зі столиці, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польські добровольці разом з українцями дають відсіч російським окупантам. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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09.03.2022 03:16 Відповісти
 
 