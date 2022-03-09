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Польща не узгоджувала зі Штатами передачу винищувачів для України, - Нуланд

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Польща не узгоджувала зі Штатами передачу винищувачів для України, - Нуланд

Варшава не узгоджувала з Вашингтоном рішення надати Україні винищувачі МіГ-29.

Про це заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

"Наскільки мені відомо, з нами не було попередньо узгоджено, що вони планують передати нам ці літаки… Тому я думаю, що насправді це був несподіваний крок з боку поляків", - сказала вона.

"Зараз ми перебуваємо у контакті з польським урядом після опублікованої сьогодні заяви. Як ми вже говорили, рішення про передачу польських літаків Україні зрештою залишається за польським урядом", - додав прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

Він також зазначив, що "перспектива того, що винищувачі, які "перебувають у розпорядженні уряду Сполучених Штатів Америки", вилетять з бази США/НАТО в Німеччині і пролетять у повітряному просторі, який оспорюється з Росією через Україну, викликає серйозне занепокоєння у всього альянсу НАТО".

Кірбі наголосив, що США продовжить консультації з Польщею та іншими союзниками щодо НАТО з цього питання та складних проблем логістики, але не вважає пропозицію Польщі обґрунтованою.

Як повідомлялося, 8 березня Польща заявила, що передасть усі свої винищувачі МіГ-29 США.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+21
Танци з бубном продовжуються
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09.03.2022 04:38
+21
Сейчас некоторые оболтусы что-то там рассказывают про НАТО в негативном аспекте и это однозначно - не наши еноты хотя бы потому, что что НАТО стала нашим тылом, который обеспечивает нас всем материально-техническим снабжением, которое нужно. Такого у нас никогда не было и поток снабжения только возрастает. Причем, часто мы получаем такие вооружения, что противнику просто нечего ему противопоставить. Часть бронетехники уничтожается настолько люто, что иногда даже определить сложно, что же это было, до встречи с ракетой, а уж как русский экипаж был удивлен, приходится только догадываться, поскольку от него не остается вообще ничего.
Кроме того, к нам идет все возрастающий поток добровольцев и не простых, а бывших бойцов национальных спецназов. То есть, это - высококвалифицированные специалисты, способные работать автономно и выполнять задачи любой сложности. Достаточно сказать, что на охоту приехал канадский снайпер, за которым числится самый дальний результативный выстрел из официально зафиксированных. К нам он приехал обкатывать новое оборудование и наверное, попытается поставить новый рекорд.
Кроме того, мы сейчас имеем прямые каналы получения данных авиационной и космической разведки, в режиме онлайн. Если о возможностях спутниковой группировки мы можем только догадываться, то в то время, когда пишутся эти строки, в небе Польши и Румынии одновременно в небе находятся два самолета радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании и США, командный самолет целеуказания и сразу три воздушных танкера. Причем, самолеты-разведчики - большие машины, которые не нуждаются в дозаправке, а потому - заправляются какие-то другие птички. Много птичек.
Так что все, кто крошит батон на НАТО, либо дурак, либо кацапский казачок.
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09.03.2022 05:21
+14
Не навреди

надо быть внимательным и рассудительным, чтобы невольно не стать звеном в пропагандистской цепи врага. Поэтому, когда идет какая-то непонятная информация, которая может нанести ущерб нам или нашим партнерам, либо нашим с ними связям, лучше помолчать и посмотреть за развитием ситуации. Вполне возможно, что через пару шагов ситуация прояснится и тогда прийдется либо брать свои слова обратно, либо делать выводы и в следующий раз прикусывать язык.
Примерно так выглядела тема с передачей нам боевых самолетов нашими западными партнерами. Просто ради интереса, каждый может вспомнить все то, что довелось читать на эту тему и представить, насколько она была «унавожена» противником и как многие плескались в этой теме. И вот мы предлагаем официальное заявление Республики Польша по этому вопросу. Звучит оно примерно так:
«Власти Республики Польша после консультаций между президентом и правительством готовы немедленно и бесплатно развернуть все свои самолеты МИГ-29 на авиабазе Раммштайн и предоставить их в распоряжение правительства Соединенных Штатов Америки.
В то же время Польша просит Соединенные Штаты предоставить нам подержанные самолеты с соответствующими оперативными возможностями. Польша готова немедленно установить условия покупки самолетов.
Польское правительство также просит других союзников по НАТО - владельцев самолетов МиГ-29 - действовать в том же духе».
Это можно почитать в оригинале, на официальном сайте. А нам надо понимать вот что. Так, как наши военные кромсают врага, никто этого сделать банально не может. На сегодня нет ни одной армии мира, которая с такой эффективностью способна утилизировать российскую военщину. Введи НАТО свои сухопутные войска, они банально не смогли бы добиться такого успеха. Наша армия на сегодня - самая эффективная и боеспособная в мире.
А если ей подкинуть современного оружия, что местами сделали наши партнеры, то эта эффективность превращается в какой-то неумолимый конвейер смерти, для российской армии. Так, как воюем мы, никто воевать не умеет. Поэтому нам постепенно дают все более современное оружие, с уверенностью в том, что мы ему найдем применение куда лучшее, чем это получается у их военных.
Так, американские военные специалисты уже признали, что применение Джавелинов бойцами ВСУ намного выше, чем было зафиксировано у американских военных в Ираке. А это значит, что в общем, наши военные не сильно-то и нуждаются в помощи именно войсками. Нам просто нужна логистика и вся российская армия уйдет на свалку. Кстати, сами российские военные это понимают все более ясно и для того, чтобы еще хоть сколько-то протянуть агонию их группировки, кацапам прийдется вводить заградотряды или что-то наподобие этого.
Ну а нам просто надо быть очень аккуратными с тем, о чем мы говорим и пишем, с учетом принципа «не навреди». Так победим!
Анти-колорадос
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09.03.2022 04:50
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Танци з бубном продовжуються
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09.03.2022 04:38 Відповісти
От бач, злякався, ******* сцикун. (С)
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09.03.2022 04:40 Відповісти
Сподіваюся, що всі спочатку прочитають оригінальну статтю в Рейтерс, перш ніж наколочувати чергові пости про зраду ))
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09.03.2022 04:42 Відповісти
Цензор не той ресурс, що вириває цитати з контексту
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09.03.2022 04:47 Відповісти
Гарний жарт😀👍
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09.03.2022 04:52 Відповісти
Зрада не зрада, а дорогоцінний час спливає, поки вони там вирішують
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09.03.2022 04:54 Відповісти
Читаю,читаю і нічого не розумію ?!! А,що іншого шляху ,як через Україну нема ?!!Якась фігня !!!
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09.03.2022 08:28 Відповісти
Є слова, а є факти. Факти річ уперта. Обіцянки гарантів світового порядку -- зберегти нашу незалежність і територіальну цілісність -- не перешкоджають смертельному ворогу руйнувати нашу країну, нищити населення та заганяти його у гуманітарну блокаду. Тому що у нас майже немає літаків і нам їх не дають і не продають, небо не закривають.
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09.03.2022 09:22 Відповісти
поляки и сша футболяют вопрос друг-другу.
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09.03.2022 04:42 Відповісти
Братове поляки тактично ************ США до правильних кроків.
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09.03.2022 04:44 Відповісти
Интересная партия, Дуда не дурак и понял что если передаст напрямую Украине то - получит агрессию от рашистов и окажется без авиации, но передав все МИГи США они сделали смелый шаг сыграв в свою игру - теперь США уже обязано дать поляком новенькие американские истребители взамен устаревших МИГов) Напоминает как 90-х братки отдавали ключи от своей побитой машины в ДТП тому кто въехал и говорили чтоб до конца такая же новенькая была под окном))
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09.03.2022 22:26 Відповісти
Не навреди

надо быть внимательным и рассудительным, чтобы невольно не стать звеном в пропагандистской цепи врага. Поэтому, когда идет какая-то непонятная информация, которая может нанести ущерб нам или нашим партнерам, либо нашим с ними связям, лучше помолчать и посмотреть за развитием ситуации. Вполне возможно, что через пару шагов ситуация прояснится и тогда прийдется либо брать свои слова обратно, либо делать выводы и в следующий раз прикусывать язык.
Примерно так выглядела тема с передачей нам боевых самолетов нашими западными партнерами. Просто ради интереса, каждый может вспомнить все то, что довелось читать на эту тему и представить, насколько она была «унавожена» противником и как многие плескались в этой теме. И вот мы предлагаем официальное заявление Республики Польша по этому вопросу. Звучит оно примерно так:
«Власти Республики Польша после консультаций между президентом и правительством готовы немедленно и бесплатно развернуть все свои самолеты МИГ-29 на авиабазе Раммштайн и предоставить их в распоряжение правительства Соединенных Штатов Америки.
В то же время Польша просит Соединенные Штаты предоставить нам подержанные самолеты с соответствующими оперативными возможностями. Польша готова немедленно установить условия покупки самолетов.
Польское правительство также просит других союзников по НАТО - владельцев самолетов МиГ-29 - действовать в том же духе».
Это можно почитать в оригинале, на официальном сайте. А нам надо понимать вот что. Так, как наши военные кромсают врага, никто этого сделать банально не может. На сегодня нет ни одной армии мира, которая с такой эффективностью способна утилизировать российскую военщину. Введи НАТО свои сухопутные войска, они банально не смогли бы добиться такого успеха. Наша армия на сегодня - самая эффективная и боеспособная в мире.
А если ей подкинуть современного оружия, что местами сделали наши партнеры, то эта эффективность превращается в какой-то неумолимый конвейер смерти, для российской армии. Так, как воюем мы, никто воевать не умеет. Поэтому нам постепенно дают все более современное оружие, с уверенностью в том, что мы ему найдем применение куда лучшее, чем это получается у их военных.
Так, американские военные специалисты уже признали, что применение Джавелинов бойцами ВСУ намного выше, чем было зафиксировано у американских военных в Ираке. А это значит, что в общем, наши военные не сильно-то и нуждаются в помощи именно войсками. Нам просто нужна логистика и вся российская армия уйдет на свалку. Кстати, сами российские военные это понимают все более ясно и для того, чтобы еще хоть сколько-то протянуть агонию их группировки, кацапам прийдется вводить заградотряды или что-то наподобие этого.
Ну а нам просто надо быть очень аккуратными с тем, о чем мы говорим и пишем, с учетом принципа «не навреди». Так победим!
Анти-колорадос
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09.03.2022 04:50 Відповісти
Не стройтє із себе розусного. Справа у часі. Кожного дня гинуть люди. Саме про це йде мова, а не про те що дадуть чи не дадуть. Звісно дадуть. Питання коли. Якщо ви не у підвалі без опалення та світла, то краще стуліть пельку
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09.03.2022 05:04 Відповісти
Сейчас некоторые оболтусы что-то там рассказывают про НАТО в негативном аспекте и это однозначно - не наши еноты хотя бы потому, что что НАТО стала нашим тылом, который обеспечивает нас всем материально-техническим снабжением, которое нужно. Такого у нас никогда не было и поток снабжения только возрастает. Причем, часто мы получаем такие вооружения, что противнику просто нечего ему противопоставить. Часть бронетехники уничтожается настолько люто, что иногда даже определить сложно, что же это было, до встречи с ракетой, а уж как русский экипаж был удивлен, приходится только догадываться, поскольку от него не остается вообще ничего.
Кроме того, к нам идет все возрастающий поток добровольцев и не простых, а бывших бойцов национальных спецназов. То есть, это - высококвалифицированные специалисты, способные работать автономно и выполнять задачи любой сложности. Достаточно сказать, что на охоту приехал канадский снайпер, за которым числится самый дальний результативный выстрел из официально зафиксированных. К нам он приехал обкатывать новое оборудование и наверное, попытается поставить новый рекорд.
Кроме того, мы сейчас имеем прямые каналы получения данных авиационной и космической разведки, в режиме онлайн. Если о возможностях спутниковой группировки мы можем только догадываться, то в то время, когда пишутся эти строки, в небе Польши и Румынии одновременно в небе находятся два самолета радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании и США, командный самолет целеуказания и сразу три воздушных танкера. Причем, самолеты-разведчики - большие машины, которые не нуждаются в дозаправке, а потому - заправляются какие-то другие птички. Много птичек.
Так что все, кто крошит батон на НАТО, либо дурак, либо кацапский казачок.
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09.03.2022 05:21 Відповісти
зеля тогда кто, который охладел к НАТО??
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10.03.2022 01:31 Відповісти
Все правильно, все вірно. Ти тільки скажи це родичам цієї 6-річної дитини і її мами, які загинули тільки через те, що Україна не може наявними силами захистити своє небо!

Візьми представників урядів США і Польщі і поїдь і скажи їм "все нормально, не хвилюйтесь, ми діємо по принципу "не навреді Путіну"....

Якби твоя дитина загинула б отак - від бомби нЕлюдів, ти теж написав такий меседж???



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09.03.2022 05:21 Відповісти
Трошки заїбало оте ниття про "закрийте нам небо". Правда. Особливо від людей, які типу політики, журналісти, публічні особи і всяка важна *****, яка зараз сидить у відносній безпеці. Я дуже просто поясню, як людина, яка кожного дня робить до 10 рейсів через все місто.
Те що каже і вимагає Зеленський у НАТО, то він каже для НАТО та для Європи. То має для нас бути білим шумом. Він їх зайобує, ставлячи умови, які вони не можуть виконати. Бо то *** ціла процедура. І за нас дійсно не будуть воювати. І свої літаки не піднімуть.
Але замість того вони нам дають те що можуть в їбічних об'ємах. І ***** нам ті НАТОвські літачки в повітрі, коли нам треба системі ППО. НАТІВські. Ми самі те небо закриємо. Навіть зараз вже не погано виходить. До когось не доходить, що це війна. Справжня. На знищення.
І нам не миротворці треба в небі, а наші літаки та гелікоптери. І щоб те небо закривали наші ППОшники. Засобами, які дадуть НАТО. Щоб ми могли з повітря русню нищити, а вони нас ні. А "закрите небо" чужими д

І наостанок. Не треба навіть серйозно сприймати те, що кажуть наші політики для нато та ради Європи. Не робіть собі нерви. Бо то в них така гра. То кажуть не для вас. То кажуть для тих кому прививають почуття провини. А нам за це дають всілякі плюшки.
Тримаймося незламні. Нам своє робити.






ядьками цього не дає. А ворога нищити треба. Або він нас.
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09.03.2022 05:27 Відповісти
О, прорвало, в хід пішли матюки!
Знайшли дуже високооплачуваного БОТА, який не полінувався так багато написати, бо мілкі шавки за копійки пишуть пару слів - гав, гав.
На мої запитання відкрито відповісти?
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09.03.2022 05:34 Відповісти
натоборці вантажаться на рускій ваєний карабль.
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09.03.2022 05:46 Відповісти
Іди на х*й. Мудрагело.
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09.03.2022 09:27 Відповісти
міша терміново вигнав на роботу?
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09.03.2022 09:37 Відповісти
Схоже, що до йолопів не доходить, що небо закриють для УСІХ. І не зможуть літати всередені України ані українські байрактари, ані сушки з мігами. І колони з градами будуть спокійнісінько доїзджати до своїх вогневих позицій, розгортатися і валити ракетами по позиціях наших військових, мирних містах і селах, греблях ГЕС тощо. На додачу з-за кордону України будуть летіти ракети по Харкову і Чернігову, бо їх ФІЗИЧНО не буде змоги перехопити обладнанням НАТО.
Якось так, без мат юків, Сер гей Осад чий.
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09.03.2022 06:05 Відповісти
Дурак хуже предателя. Ти навіть не знаєш, що означає "закрити небо". Думаєш, ти розумний, а весь світ, в тому числі наш президент -- дурні.
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09.03.2022 09:32 Відповісти
До "всього світу" у мене жодних претензій нема. Далі самі зрозумієте, чи мені продовжити свою думку про те, кого "стецьками" називали?
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09.03.2022 09:39 Відповісти
Людина все вірно розклала по поличках,а таким тупим як ти,навіть РОЗЖУВАЛА І В ПЕЛЬКУ ВКЛАЛА,але все одно до тебе не дійшло!! Мабуть в голові ВАТА!!!
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09.03.2022 06:36 Відповісти
Людина все вірно розклала по поличках,а таким тупим як ти,навіть РОЗЖУВАЛА І В ПЕЛЬКУ ВКЛАЛА,але все одно до тебе не дійшло!! Мабуть в голові ВАТА!!!
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09.03.2022 06:37 Відповісти
А де в твоїй тираді дії "найвеличнішого"? Звісно - дай я вгадаю - ти за нього не голосував. І зараз він жалфється на НАТО, а гроші всі витратив на "велике будівництво". За рахунок армії взагалі і літаків зокрема.
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09.03.2022 08:57 Відповісти
а нельзя так?неизвестная группа лиц угнала военные истребители с аэродрома в польше в неизвестном направлении
раз уж напрямую передавать нельзя
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09.03.2022 04:52 Відповісти
Робота політиків такою і має бути - при певних обставинах штучне створення словесного хаосу для маскування справжніх дій.
Тож не спішіть з черговою "зрадою союзників".
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09.03.2022 04:53 Відповісти
Скажіть про неспішить матерям загиблих дітей. Ще один розумник
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09.03.2022 05:06 Відповісти
Мені прикро за втрати життів українців але реальніст є така - якби батьки свого часу не обирали кравчуків/кучмів/януковочів/порошенків/зельонских то і вони, і їх діти жили б сьогодні у іншій Україні, без бомбардувань і террору.
допоки люди не зрозуміють просту істине - кожен народ має те, що сам собі створив, всі ці жахіття будуть повторюватися, хіба що з незначними перервами.
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09.03.2022 05:18 Відповісти
юсчинка забули - ще той потріот був, вишиванками збирався захистити країну
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09.03.2022 05:49 Відповісти
Пару днів тому промайнула новина, що Хоружівку кацапи теж обстріляли.
Ющенко в 2010 власноруч привів Януковича до влади, тож, певно, має бути задоволений з результатів своєї діяльності.

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09.03.2022 05:59 Відповісти
Это правильно. И правда.
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09.03.2022 06:28 Відповісти
Белый шум с реальными поставками никак не связан.
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09.03.2022 07:05 Відповісти
Маскуються. Це щоб путін не знав на кого бомбу кинути. Нам сказали - ми передали. Та, ми сказали передати, але чому передали без узгодження? І іхто не причому. Сомо собою. Все.
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09.03.2022 04:55 Відповісти
Це вже дежавю якесь.
Це ж треба ТАК боятись помсти Путіна, щоб як гопники, перекладати відповідальність одне на одного!
І знову маячня про те, як вони сюди прилетять!!!!
Та переженіть їх на аеродром Жешува і ВСЕ! Далі наша справа.
Скажете потім, що їх вкрали....
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09.03.2022 04:59 Відповісти
А чого треба боятися, щоб перекладати відповідальність з ВЛАСНОГО недолугого керівництва країною на інші країни, НАТО, ЕС, ОБСЄ тощо. Звісно нині усі: "язанивонгаласавааал", та я власними руками рахував оті бюлетені з зеленою ганьбою. "Війна все спише"? НЕ СПОДІВАЙТЕСЬ!
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09.03.2022 06:15 Відповісти
Завалили б краще усі причетні свої хлібала. Гроші та зброя ******* тишу.
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09.03.2022 05:00 Відповісти
З якою швидкістю вони дають нам літаки та ПРО, з такою ж швидкістю нам треба буде відновлювати постачання зерна після перемоги. « Араби та китайці голодують? Ну то ми вивчаємо можливість початку аналізу можливості початку продажу... Бо Україна не може ризикувати розповсюдження голоду у межі нашої держави»
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09.03.2022 05:17 Відповісти
В Сумах во время авиаударов российскими войсками по жилым районам погиб Артем Прийменко, неоднократный чемпион Украины по самбо. Как сообщил его тренер, с молодым спортсменом погибли его родители, бабушка и два младших брата.

Можливо нам не вистачило саме польскіх літаків щоб збити ворожі. Поки захід танцює з бубнами, а місцеві дурачки пишуть про ненагнєтайтє зраду
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09.03.2022 05:24 Відповісти
А може нам не вистачило на ППО грошей, які закатали в асфальт та вкрали при цьому?
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09.03.2022 06:08 Відповісти
Не ******* . Очередной москальский фейк. Щоб вы здохли.
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09.03.2022 05:27 Відповісти
Такдают или нет?
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09.03.2022 05:34 Відповісти
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09.03.2022 05:51 Відповісти
Якби президентом США у 1932-1945 роках був не Рузвельт, а Байден, німецько-японський кордон і досі пролягав би по Уралу.

Пропоную передати польські літаки князівству Монако, а вже князь Альбер II спрямує їх до України.
Кацапи не наважаться бомбардувати Монте-Карло, - адже там надзвичайно велика кількість кацапських вілл і яхт.
А Монако таким чином втре носа нікчемним політиканам-балаболам.
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09.03.2022 05:44 Відповісти
Наскільки я зрозумів. там є шкурні інтереси поляків. Вони хочуть віддати МІГи. а заполучити від США таку саму кількість F16. що не є рівнзначним обміном читай модернізацією . отакі справи малята Сша не готові на такий чендж.
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09.03.2022 06:00 Відповісти
Поляки, як і всі нормальні люди, бояться психопата з ядерною кнопкою.
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09.03.2022 06:10 Відповісти
А наші інтереси -- хоча б МІГи, у будь-якій кількості...
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09.03.2022 09:42 Відповісти
Велике серйозне занепокоєння - це вже щось новеньке . Занепокоєння мутують , як короновірус .
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09.03.2022 06:11 Відповісти
Соплежуйство по поводу старого советского, но очень нужного нам железа, продолжается. Когда они смогут это решить? Чего так все сцут? Уж Польша то понимает что лучше нам сейчас помочь.
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09.03.2022 06:35 Відповісти
Кротше, обісралися обидва.Так пряо і скажіть- через червону кнопку ми ВИМУШЕНІ віддати Українців як жертву людожеру. Це буде чесно. Все інше - БРЕХНЯ !
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09.03.2022 07:03 Відповісти
Наступні жертви також чекають...
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09.03.2022 09:45 Відповісти
Ньюланд как всегда стебётся со свинособак.
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09.03.2022 07:08 Відповісти
Просьба к Цензору. Прекратите публиковать о возможных поставках вооружения. К стати к этому призывает министерство обороны Украины. Вы этим пособничаете параше. Этим пользуется гавно в комментариях статьи, сея вражду между странами, что и надо путлеру!!! Поставка вооружения любит тишину!
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09.03.2022 07:27 Відповісти
Цензор, дослухайся, не маніпулюй такими речами! Ще напишіть, на які аеродроми прибуває зброя. Чи ви тільки банити можете за любий пшик?
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09.03.2022 07:42 Відповісти
Блін, відкритість крила і завезіть у фурах. Теж мені проблему знайшли на рівному місці. Продається у будь-якому воєнторзі.
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09.03.2022 08:09 Відповісти
відкрутіть
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09.03.2022 08:10 Відповісти
Гра в імітацію продовжується. Іхьамнєт оперейшн, НАТО едішн. Типу ми ці літаки взяли собі і Польща ні до чого, не треба її бомбити... 😂🤫👍
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09.03.2022 08:41 Відповісти
Розумні люди червоної кнопки не бояться, бояться російських шакалів, які оточують атомні станції.
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09.03.2022 09:49 Відповісти
 
 