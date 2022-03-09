Польща не узгоджувала зі Штатами передачу винищувачів для України, - Нуланд
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Варшава не узгоджувала з Вашингтоном рішення надати Україні винищувачі МіГ-29.
Про це заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
"Наскільки мені відомо, з нами не було попередньо узгоджено, що вони планують передати нам ці літаки… Тому я думаю, що насправді це був несподіваний крок з боку поляків", - сказала вона.
"Зараз ми перебуваємо у контакті з польським урядом після опублікованої сьогодні заяви. Як ми вже говорили, рішення про передачу польських літаків Україні зрештою залишається за польським урядом", - додав прессекретар Пентагону Джон Кірбі.
Він також зазначив, що "перспектива того, що винищувачі, які "перебувають у розпорядженні уряду Сполучених Штатів Америки", вилетять з бази США/НАТО в Німеччині і пролетять у повітряному просторі, який оспорюється з Росією через Україну, викликає серйозне занепокоєння у всього альянсу НАТО".
Кірбі наголосив, що США продовжить консультації з Польщею та іншими союзниками щодо НАТО з цього питання та складних проблем логістики, але не вважає пропозицію Польщі обґрунтованою.
Як повідомлялося, 8 березня Польща заявила, що передасть усі свої винищувачі МіГ-29 США.
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надо быть внимательным и рассудительным, чтобы невольно не стать звеном в пропагандистской цепи врага. Поэтому, когда идет какая-то непонятная информация, которая может нанести ущерб нам или нашим партнерам, либо нашим с ними связям, лучше помолчать и посмотреть за развитием ситуации. Вполне возможно, что через пару шагов ситуация прояснится и тогда прийдется либо брать свои слова обратно, либо делать выводы и в следующий раз прикусывать язык.
Примерно так выглядела тема с передачей нам боевых самолетов нашими западными партнерами. Просто ради интереса, каждый может вспомнить все то, что довелось читать на эту тему и представить, насколько она была «унавожена» противником и как многие плескались в этой теме. И вот мы предлагаем официальное заявление Республики Польша по этому вопросу. Звучит оно примерно так:
«Власти Республики Польша после консультаций между президентом и правительством готовы немедленно и бесплатно развернуть все свои самолеты МИГ-29 на авиабазе Раммштайн и предоставить их в распоряжение правительства Соединенных Штатов Америки.
В то же время Польша просит Соединенные Штаты предоставить нам подержанные самолеты с соответствующими оперативными возможностями. Польша готова немедленно установить условия покупки самолетов.
Польское правительство также просит других союзников по НАТО - владельцев самолетов МиГ-29 - действовать в том же духе».
Это можно почитать в оригинале, на официальном сайте. А нам надо понимать вот что. Так, как наши военные кромсают врага, никто этого сделать банально не может. На сегодня нет ни одной армии мира, которая с такой эффективностью способна утилизировать российскую военщину. Введи НАТО свои сухопутные войска, они банально не смогли бы добиться такого успеха. Наша армия на сегодня - самая эффективная и боеспособная в мире.
А если ей подкинуть современного оружия, что местами сделали наши партнеры, то эта эффективность превращается в какой-то неумолимый конвейер смерти, для российской армии. Так, как воюем мы, никто воевать не умеет. Поэтому нам постепенно дают все более современное оружие, с уверенностью в том, что мы ему найдем применение куда лучшее, чем это получается у их военных.
Так, американские военные специалисты уже признали, что применение Джавелинов бойцами ВСУ намного выше, чем было зафиксировано у американских военных в Ираке. А это значит, что в общем, наши военные не сильно-то и нуждаются в помощи именно войсками. Нам просто нужна логистика и вся российская армия уйдет на свалку. Кстати, сами российские военные это понимают все более ясно и для того, чтобы еще хоть сколько-то протянуть агонию их группировки, кацапам прийдется вводить заградотряды или что-то наподобие этого.
Ну а нам просто надо быть очень аккуратными с тем, о чем мы говорим и пишем, с учетом принципа «не навреди». Так победим!
Анти-колорадос
Кроме того, к нам идет все возрастающий поток добровольцев и не простых, а бывших бойцов национальных спецназов. То есть, это - высококвалифицированные специалисты, способные работать автономно и выполнять задачи любой сложности. Достаточно сказать, что на охоту приехал канадский снайпер, за которым числится самый дальний результативный выстрел из официально зафиксированных. К нам он приехал обкатывать новое оборудование и наверное, попытается поставить новый рекорд.
Кроме того, мы сейчас имеем прямые каналы получения данных авиационной и космической разведки, в режиме онлайн. Если о возможностях спутниковой группировки мы можем только догадываться, то в то время, когда пишутся эти строки, в небе Польши и Румынии одновременно в небе находятся два самолета радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании и США, командный самолет целеуказания и сразу три воздушных танкера. Причем, самолеты-разведчики - большие машины, которые не нуждаются в дозаправке, а потому - заправляются какие-то другие птички. Много птичек.
Так что все, кто крошит батон на НАТО, либо дурак, либо кацапский казачок.
Візьми представників урядів США і Польщі і поїдь і скажи їм "все нормально, не хвилюйтесь, ми діємо по принципу "не навреді Путіну"....
Якби твоя дитина загинула б отак - від бомби нЕлюдів, ти теж написав такий меседж???
Те що каже і вимагає Зеленський у НАТО, то він каже для НАТО та для Європи. То має для нас бути білим шумом. Він їх зайобує, ставлячи умови, які вони не можуть виконати. Бо то *** ціла процедура. І за нас дійсно не будуть воювати. І свої літаки не піднімуть.
Але замість того вони нам дають те що можуть в їбічних об'ємах. І ***** нам ті НАТОвські літачки в повітрі, коли нам треба системі ППО. НАТІВські. Ми самі те небо закриємо. Навіть зараз вже не погано виходить. До когось не доходить, що це війна. Справжня. На знищення.
І нам не миротворці треба в небі, а наші літаки та гелікоптери. І щоб те небо закривали наші ППОшники. Засобами, які дадуть НАТО. Щоб ми могли з повітря русню нищити, а вони нас ні. А "закрите небо" чужими д
І наостанок. Не треба навіть серйозно сприймати те, що кажуть наші політики для нато та ради Європи. Не робіть собі нерви. Бо то в них така гра. То кажуть не для вас. То кажуть для тих кому прививають почуття провини. А нам за це дають всілякі плюшки.
Тримаймося незламні. Нам своє робити.
ядьками цього не дає. А ворога нищити треба. Або він нас.
Знайшли дуже високооплачуваного БОТА, який не полінувався так багато написати, бо мілкі шавки за копійки пишуть пару слів - гав, гав.
На мої запитання відкрито відповісти?
Якось так, без мат юків, Сер гей Осад чий.
раз уж напрямую передавать нельзя
Тож не спішіть з черговою "зрадою союзників".
допоки люди не зрозуміють просту істине - кожен народ має те, що сам собі створив, всі ці жахіття будуть повторюватися, хіба що з незначними перервами.
Ющенко в 2010 власноруч привів Януковича до влади, тож, певно, має бути задоволений з результатів своєї діяльності.
Це ж треба ТАК боятись помсти Путіна, щоб як гопники, перекладати відповідальність одне на одного!
І знову маячня про те, як вони сюди прилетять!!!!
Та переженіть їх на аеродром Жешува і ВСЕ! Далі наша справа.
Скажете потім, що їх вкрали....
Можливо нам не вистачило саме польскіх літаків щоб збити ворожі. Поки захід танцює з бубнами, а місцеві дурачки пишуть про ненагнєтайтє зраду
Пропоную передати польські літаки князівству Монако, а вже князь Альбер II спрямує їх до України.
Кацапи не наважаться бомбардувати Монте-Карло, - адже там надзвичайно велика кількість кацапських вілл і яхт.
А Монако таким чином втре носа нікчемним політиканам-балаболам.