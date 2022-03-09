Графік евакуаційних поїздів на 9 березня

"Укрзалізниця" призначила на 9 березня ряд евакуаційних потягів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на перевізника.

✅ З Києва: 01:00 - "Інтерсіті+" Дарниця - Харків

06:23 - №142 Львів - Лиман

06:23 - №114 Львів - Лиман

07:00 - №722 Дарниця - Харків

07:00 - №732 Дарниця - Дніпро

08:00 - №705 Дарниця - Львів

12:06 - №45 Ужгород - Лиман

13:34 - №114/142 Лиман - Львів

14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ

14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський

15:02 - №55 Київ - Рахів

17:00 - №743 Київ - Львів

17:12 - №13 Київ - Солотвино

17:42 - №792 Київ - Кременчук

17:42 - №790 Київ - Кропивницький

18:30 - №81 Київ - Ужгород

19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ

19:48 - №95 Київ - Рахів

20:05 - №29 Київ - Ужгород

20:12 - №49 Київ - Трускавець

20:21 - №59 Київ - Чоп

20:21 - №57 Київ - Ворохта

21:07 - №38 Київ - Запоріжжя

21:15 - №105 Київ - Одеса

21:22 - №97 Київ - Ковель

22:03 - №149 Полтава - Чернівці

22:10 - №17 Харків - Ужгород

22:22 - №7 Київ - Чернівці

22:37 - №91 Київ - Львів

22:47 - №46 Лиман - Ужгород

23:46 - №771 Київ - Хмельницький

✅ Рейси по ст. Харків:

04:11 - №114, 142 Лиман - Львів

07:15 - ІС+ Харків - Львів

08:00 - ІС+ Харків - Львів

12:36 - №46 Лиман - Ужгород

14:00 - ІС+ Харків - Львів

14:39 - №114, 142 Львів - Лиман

15:09 - №15 Харків – Рахів

17:00 - №723 Харків - Львів

19:27 - №795 Харків - Дніпро

21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ

21:43 - №7 Харків - Одеса

22:40 - №45 Ужгород - Лиман

15.02 Харків-Ужгород

✅ Рейси по ст. Дніпро:

06:23 - №796 Дніпро - Харків

14:00 - №732 Дніпро – Львів

14:26 - №41 Дніпро - Трускавець

16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів

✅ Рейси по ст. Запоріжжя:

11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя

12:20 - №120 Запоріжжя - Львів

14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів

✅ Рейси по ст. Вінниця:

00:28 - №105 Київ - Одеса

00:58 - №078 Одеса - Ковель

01:05 - №041 Дніпро - Трускавець

02:35 - №771 Київ - Хмельницький

03:42 - №060 Чоп - Київ

03:42 - №058 Ворохта - Київ

03:54 - №106 Одеса - Київ

04:31 - №081 Ужгород - Київ

04:42 - №050 Трускавець – Київ

06:03 - №056 Рахів – Київ

06:47 - №770 Кам’янець-Подільський – Київ

16:41 - №772 Хмельницький - Київ

17:20 - №769 Київ – Кам’янець-Подільський

18:07 - №055 Київ – Рахів

20:50 - №716 Львів – Київ

21:45 - №081 Київ – Ужгород

22:32 - №042 Трускавець – Дніпро

23:17 - №049 Київ – Трускавець

23:26 - №057 Київ – Ворохта

23:26 - №059 Київ – Чоп

Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку, втім вже зараз можемо анонсувати наступне:

Додаткові евакорейси по ст. Харків:

9:40 - №229/230 Харків - Ужгород;

10:40 - №239/240 Харків - Львів.

Додаткові евакорейси по ст. Дніпро:

8:00 - №907/908 Дніпро - Хелм;

10:30 - №911/912 Дніпро - Хелм;

11:00 - №203/204 Дніпро - Чоп;

15:00 - №213/212 Дніпро - Трускавець.

Додаткові евакорейси по ст. Запоріжжя:

11:00 - №902/901 Запоріжжя - Хелм;

12:20 - №223/224 Запоріжжя - Львів;

16:05 - №227/228 Запоріжжя - Ковель.

Додаткові евакорейси по ст. Кривий Ріг:

10:30 - №916/915 Кривий Ріг - Хелм.

Також додаткові евакуаційні поїзди відправляться з Лиману - о 13:00 до Львова, та з Одеси - поїзд №238/237 о 22:32 до Ужгорода.

🚆 Перелік міжнародних евакуаційних рейсів на 9 березня:

№ 954 Львів – Хрубешув о 00:01;

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;

№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;

№ 956 Львів – Хрубешув о 07:10;

№35/36 Львів - Пшемисль о 07:10;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;

№ 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

№ 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;

№ 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30.