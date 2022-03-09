Rolex більше не постачають до Росії

Швейцарський бренд годинників Rolex припинив експорт в РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Bloomberg.

Тепер годинники цього люксового швейцарського бренду можна купити в Росії лише у роздрібних продавців, які завезли цей товар ще до нападу РФ на Україну.

У Rolex також наголосили, що не володіють жодними компаніями чи нерухомістю в РФ.

Rolex - найбільший у світі виробник годинників преміум-класу. Він утримує майже третину світового ринку та щороку продає своєї продукції на 8,6 млрд доларів.