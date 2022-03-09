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Rolex більше не постачають до Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Rolex більше не постачають до Росії

Швейцарський бренд годинників Rolex припинив експорт в РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Bloomberg.

Тепер годинники цього люксового швейцарського бренду можна купити в Росії лише у роздрібних продавців, які завезли цей товар ще до нападу РФ на Україну.

У Rolex також наголосили, що не володіють жодними компаніями чи нерухомістю в РФ.

Rolex - найбільший у світі виробник годинників преміум-класу. Він утримує майже третину світового ринку та щороку продає своєї продукції на 8,6 млрд доларів.

Автор: Ольга Лузан
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Та у них і грошей нема.
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09.03.2022 05:39 Відповісти
для пересічного мокшаніна це канєшно страшна втрата
але самий факт, що все живе оминатиме їх країну широкою дугою не може їх не порадувати
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09.03.2022 05:42 Відповісти
та им кетайцы ролекс по 20 баксов будут поставлять. мне такой в Шанхае предлагали.
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09.03.2022 05:48 Відповісти
Скоро колючий дріт кругом і "расцвет" мордора
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09.03.2022 05:53 Відповісти
нашо їм Ролекс..у мордорі --скрепная ..часи с кукушкой..
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09.03.2022 06:48 Відповісти
Так и швейцарские ножики перестанут поставлять.
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09.03.2022 06:51 Відповісти
Вікс в 14 випустив серію ножів в українській стилістиці, я один придбав, і показав на якомусь сайті кацапам де вони хвалаись якимись китайськими підробками з їхньою ганчіркою намальованою, то у них пердаки знатно порвало.
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09.03.2022 08:02 Відповісти
Новий герб підораціі--двух голове чучело півня виглядає зза паркану,а небо в гратах. паркан символ закритості а грати як свобода слова
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09.03.2022 06:53 Відповісти
Невзоров в своем последнем блоге сказал: через примерно 3 месяца на росии будет очень сложная проблема - какое же новое название придумать стране
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09.03.2022 07:16 Відповісти
Ще Невзоров казав, що подавляюча більшість рузьке живе в умовах, коли гірше порсто нема куди, на очковий сортир санкції не можливо накласти, тому більшості рашистів санкції дійсно побарабану
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09.03.2022 08:29 Відповісти
Скоро на рабсее... Меняю Rolex на пачку Rollton.
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09.03.2022 07:58 Відповісти
 
 