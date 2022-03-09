2 214 11
Rolex більше не постачають до Росії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Швейцарський бренд годинників Rolex припинив експорт в РФ.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Bloomberg.
Тепер годинники цього люксового швейцарського бренду можна купити в Росії лише у роздрібних продавців, які завезли цей товар ще до нападу РФ на Україну.
У Rolex також наголосили, що не володіють жодними компаніями чи нерухомістю в РФ.
Rolex - найбільший у світі виробник годинників преміум-класу. Він утримує майже третину світового ринку та щороку продає своєї продукції на 8,6 млрд доларів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
але самий факт, що все живе оминатиме їх країну широкою дугою не може їх не порадувати