Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликає до "максимальної стриманості" в Україні
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Очільник Китаю Сі Цзіньпін закликав до миру та "максимальної стриманості, щоб запобігти масштабній гуманітарній кризі" в Україні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Usnews.
При цьому Цзіньпін не критикував Росію або її президента Володимира Путіна.
Він закликав Росію та Україну "зберігати динаміку переговорів" і "досягти мирних результатів".
Лідер Китаю назвав "нову війну в Європі" "такою, що викликає занепокоєння". І при цьому засудив санкції проти РФ, заявивши, що вони "послаблюють глобальну економіку, яка вже спустошена пандемією", а в цьому "ніхто не зацікавлений".
"Китай стверджує, що суверенітет і територіальна цілісність усіх країн повинні поважатися, цілей та принципів Статуту ООН необхідно повністю дотримуватися, законне занепокоєння всіх країн щодо безпеки повинно сприйматися серйозно, а також слід підтримувати всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи", - сказав він.
При цьому Сі Цзіньпін так і не згадав ім’я президента РФ Володимира Путіна.
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Американцы+Канада,европейцы и страны индо-тихоокеанскго региона намекнули Преседателю Си про саботаж китайских товаров без официального объявления эмбарго на их продукцию. Си всё понял и призвал к максимальной сдержанности в Украине своего поехавшего кукухой вассала.
******* - не мешки ворочать!
как будто он не знает кто во всем виноват.
но он не ***** призывает остановить войну, а запад призывает не вводить санкции. чмо!
Сидять при владі десятиліттями доки і в памперси розпочнуть вдягатись!
Китай=паРаша!
https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/kitay-skupil-polovinu-vsey-pshenicy-mira-1031068783