Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликає до "максимальної стриманості" в Україні

Очільник Китаю Сі Цзіньпін закликав до миру та "максимальної стриманості, щоб запобігти масштабній гуманітарній кризі" в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Usnews.

При цьому Цзіньпін не критикував Росію або її президента Володимира Путіна.

Він закликав Росію та Україну "зберігати динаміку переговорів" і "досягти мирних результатів".

Лідер Китаю назвав "нову війну в Європі" "такою, що викликає занепокоєння". І при цьому засудив санкції проти РФ, заявивши, що вони "послаблюють глобальну економіку, яка вже спустошена пандемією", а в цьому "ніхто не зацікавлений".

"Китай стверджує, що суверенітет і територіальна цілісність усіх країн повинні поважатися, цілей та принципів Статуту ООН необхідно повністю дотримуватися, законне занепокоєння всіх країн щодо безпеки повинно сприйматися серйозно, а також слід підтримувати всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи", - сказав він.

При цьому Сі Цзіньпін так і не згадав ім’я президента РФ Володимира Путіна.