УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5624 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
29 445 45
війна (56290) Китай (1914) Сі Цзіньпін (214)

Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликає до "максимальної стриманості" в Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликає до

Очільник Китаю Сі Цзіньпін закликав до миру та "максимальної стриманості, щоб запобігти масштабній гуманітарній кризі" в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Usnews.

При цьому Цзіньпін не критикував Росію або її президента Володимира Путіна.

Він закликав Росію та Україну "зберігати динаміку переговорів" і "досягти мирних результатів".

Лідер Китаю назвав "нову війну в Європі" "такою, що викликає занепокоєння". І при цьому засудив санкції проти РФ, заявивши, що вони "послаблюють глобальну економіку, яка вже спустошена пандемією", а в цьому "ніхто не зацікавлений".

"Китай стверджує, що суверенітет і територіальна цілісність усіх країн повинні поважатися, цілей та принципів Статуту ООН необхідно повністю дотримуватися, законне занепокоєння всіх країн щодо безпеки повинно сприйматися серйозно, а також слід підтримувати всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи", - сказав він.

При цьому Сі Цзіньпін так і не згадав ім’я президента РФ Володимира Путіна.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+31
Цзыпынь,возьми свои бамбуковые палочки и сиди-жри свою лапшу. Муфлоны желтомордые хитрожопые.
показати весь коментар
09.03.2022 06:33
+31
Спочатку благословив ***** на вторгнення, а тепер закликає всіх до стриманості. Мерзота
показати весь коментар
09.03.2022 06:34
+20
когда путин поехал в китай, просить разрешения начать войну - то китай ему не сказал "не начинай войну", китай ему сказал "подожди пока олимпиада закончится".
показати весь коментар
09.03.2022 06:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цзыпынь,возьми свои бамбуковые палочки и сиди-жри свою лапшу. Муфлоны желтомордые хитрожопые.
показати весь коментар
09.03.2022 06:33 Відповісти
Він переймається саме тим, що з лапшою будуть проблеми. Через відхід України з ринку продовольства..
показати весь коментар
09.03.2022 06:43 Відповісти
за Тайвань он париться) он же тоже самое что и пуйло сделать решил - захватить другое государство
показати весь коментар
09.03.2022 06:54 Відповісти
Якби дуже хотів - зараз саме час. Та, схоже, таки боїться.
показати весь коментар
09.03.2022 06:59 Відповісти
Да, все-таки боится.

Американцы+Канада,европейцы и страны индо-тихоокеанскго региона намекнули Преседателю Си про саботаж китайских товаров без официального объявления эмбарго на их продукцию. Си всё понял и призвал к максимальной сдержанности в Украине своего поехавшего кукухой вассала.
показати весь коментар
09.03.2022 07:43 Відповісти
там вообще-то совсем другая ситуация. Тайвань только 15 стран в мире признаёт. Но это не значит что это правильно идти на них войной.
показати весь коментар
09.03.2022 08:13 Відповісти
Началась ,,публичная .порка,, ***********-рясеи в назидание желтомордым.Этой обезьяне надо бы извлечь уроки,а он умничает.
показати весь коментар
09.03.2022 07:02 Відповісти
санкції погані? ну то успокой *****!

******* - не мешки ворочать!
показати весь коментар
09.03.2022 06:34 Відповісти
Спочатку благословив ***** на вторгнення, а тепер закликає всіх до стриманості. Мерзота
показати весь коментар
09.03.2022 06:34 Відповісти
замість того, щоб закликати росію вивести війська, він закликає "сторони до переговорів"
показати весь коментар
09.03.2022 06:35 Відповісти
сраколиз путлеровський
показати весь коментар
09.03.2022 06:36 Відповісти
зечем китаю маленький тайвань, если они всю россию до урала сейчас могут оттяпать?
показати весь коментар
09.03.2022 06:37 Відповісти
Заводы полупроводников.....
показати весь коментар
09.03.2022 07:22 Відповісти
"санкції не треба вводити" - нічого проти ***** не робити він пропонує.
показати весь коментар
09.03.2022 06:38 Відповісти
Китай как обычно - за все хорошее, против всего плохого. В общем на роль мирового жандарма(типа США в свое время) никак не годятся - не тот психотип. А ослабление Рашки китаезам как бальзам на душу - они с нее поимеют все и даром...
показати весь коментар
09.03.2022 06:38 Відповісти
Да выбери уже куда подсесть. К умным или красивым. А про статуты и динамику расскажи отцу троих детей, который потерял всю свою семью прошлой ночь от авианалёта.. Придурок.
показати весь коментар
09.03.2022 06:38 Відповісти
Хитрая узкоглазая крыса! Вы там убивайте друг друга, а нам бабло зарабатывать нужно...
показати весь коментар
09.03.2022 06:39 Відповісти
когда путин поехал в китай, просить разрешения начать войну - то китай ему не сказал "не начинай войну", китай ему сказал "подожди пока олимпиада закончится".
показати весь коментар
09.03.2022 06:39 Відповісти
Мы все помним, что вы благословили войну и потакали России.
показати весь коментар
09.03.2022 06:41 Відповісти
так съезди к *****, и добейся чтобы он перестал воевать - тогда запад остановит санкции.

как будто он не знает кто во всем виноват.

но он не ***** призывает остановить войну, а запад призывает не вводить санкции. чмо!
показати весь коментар
09.03.2022 06:44 Відповісти
дядя, ты на какой планете живёшь? диктатор который заботиться о жизнях людей?
показати весь коментар
09.03.2022 08:09 Відповісти
Цзыпынь возьми своего друга Путлера за жабры и спроси с него что он творит?
показати весь коментар
09.03.2022 06:49 Відповісти
Підар вузькоокий
показати весь коментар
09.03.2022 06:51 Відповісти
Даремно світ дав Китаю так розвинути свою країну. На сьогодні це досить потужний гравець. На чиєму боці буде Китай, той і має перевагу. Це поки що вони більш менш нейтральні. А що буде завтра?!
показати весь коментар
09.03.2022 06:55 Відповісти
він, ***, закликає... після таких закликів УКРАЇНА ПОВИННА РОЗІРВАТИ БУДЬ-ЯКІ ВІДНОСИНИ З КИТАЄМ... поведінка китаю - це поведінка найдешевшої проститутки з шанхаю... і не потрібно навіть слухи неосвіченого арахамію,який є прибічником комуністичного китаю...
показати весь коментар
09.03.2022 06:56 Відповісти
такая же обнуленная падаль
показати весь коментар
09.03.2022 06:57 Відповісти
Ви ще будете відповідати за коронавірус перед спільнотою всього світу.
показати весь коментар
09.03.2022 07:00 Відповісти
Вообще-то, covid-19 сделали в военных лабораториях ФСБ, и подбросили китайцам в Ухань. Так, что, по-большому счету китайцы не причем.
показати весь коментар
09.03.2022 07:03 Відповісти
По моему вы уж слишком переоцениваете умения фсб...
показати весь коментар
09.03.2022 07:11 Відповісти
Цзипинь така сама гнида як і Путін!
Сидять при владі десятиліттями доки і в памперси розпочнуть вдягатись!
Китай=паРаша!
показати весь коментар
09.03.2022 07:06 Відповісти
Навіть з всією повагою до китайського люду їх керівники можуть піти за рузькім кораблем
показати весь коментар
09.03.2022 07:07 Відповісти
Ніхто не має номер телефону Цзін пінь..шоб сказати йому забирай Сібіря поки є можливість
показати весь коментар
09.03.2022 07:13 Відповісти
Китай і є розпалювачем цієї війни. Без дозволи Сі х*йло не посмів би і пукнути.. їх лише не задовольняє провал через який виросли ціни, та можливий зрив постачання продовольства з України. Комуняки всюди і завжди ЛАЙНО!
показати весь коментар
09.03.2022 07:15 Відповісти
Не вірю китайцям. Всім режимам. Плювали вони на людей, самі ж сотнями своїх громадян нищать.
показати весь коментар
09.03.2022 07:19 Відповісти
А що думає з цього приводу Джекі Чан ? Йому я якось більше довіряю.
показати весь коментар
09.03.2022 07:22 Відповісти
китайцям вигідна ця війна. цінні папери парашки по ціні паперу, сплата в юанях - це те, з-за чого вже два тижні не відкривають московську біржу.
показати весь коментар
09.03.2022 07:31 Відповісти
Не те щоб не згадав,просто в китайській мові не знайшлося слова *****
показати весь коментар
09.03.2022 07:33 Відповісти
Китайці не розуміють, що якщо такі здичавілі істоти як кацапи зриваються з цепа, то ніякого процвітання Китаю не буде. Підводить їх їхня тисячоліття мудрість і розум теж. Проводять себе як іншопланетяни.
показати весь коментар
09.03.2022 07:35 Відповісти
Йому дурість ***** на руку, рашка знешкодить себе сама!
показати весь коментар
09.03.2022 07:54 Відповісти
когда уже эти диктаторы от рака все сдохнут.
показати весь коментар
09.03.2022 08:05 Відповісти
ця Сі і на копійку не допомогла Україні і закликає до стриманості, яка мерзота жерти горобців та тарганів, це доля не українців
показати весь коментар
09.03.2022 08:33 Відповісти
Китайці вивчають ерекцію НАТО та ООН, а вона там така слабка та і сусідні землі орди від них у випадку жорсткої відповіді ні куди не дінуться, головне вчасно приєднатись до розподілу.
показати весь коментар
09.03.2022 08:34 Відповісти
Китай, безперечно, знав про вторгнення Росії. Ще минулого року китайози скупили все вільне зерно світу. Китай зробив запаси, бо розумів, що посівна в цьому році в Україні, а можливо і в Росії, буде зірвана. А якщо і не буде зірвана, то навряд чи багато зерна з рашки і нашої країни піде на вільний ринок. Під час війни всі роблять запаси. Китай їх уже зробив. На півтора року.

https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/kitay-skupil-polovinu-vsey-pshenicy-mira-1031068783
показати весь коментар
09.03.2022 09:02 Відповісти
Х*йло їздило до хана Сі ,та отримало дозвіл на цю війну . Їздило принижено лише 6 супроводжуючих. Та ось тількі він обіцяв аншлюс а-ля Крим. Тобто по блатному"попав на балабола " перед паханом Сі, тепер має платити.
показати весь коментар
09.03.2022 09:27 Відповісти
 
 