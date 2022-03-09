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Британія заборонила своїм військовим їхати воювати в Україну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Британія заборонила своїм військовим їхати воювати в Україну

Заборона діє "до особливого розпорядження". Порушникам загрожують дисциплінарні та адміністративні наслідки.

Про це повідомили у міністерстві оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".

Заборону було оприлюднено на тлі чуток про те, що четверо службовців поїхали з країни, щоб взяти участь у захисті України від агресії РФ.

"Усім військовим заборонено виїжджати в Україну до подальшого розпорядження. Заборона діє незалежно від того, перебуває боєць у відпустці чи ні", – зазначили у відомстві.

Службовцям, які все-таки поїдуть в Україну, загрожують дисциплінарні та адміністративні наслідки.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+63
Зараз почнеться "Зрада зрадна". Бо ніхто не зверне уваги, що мова йде пор діючих військових.
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09.03.2022 06:39
+25
P.S. А про "до особливого розпорядження" мені сподобалось.
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09.03.2022 06:40
+19
На рахунок діючих військових-ну, це питання дійсно їхні проблеми, тобто бритів. А от добровольці...то вже якось інше. Вибір конкретної людини.
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09.03.2022 06:46
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Ихтамнет))
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09.03.2022 06:37 Відповісти
nu da da, jeshcho v vo vremja otpuska mozhno da i nikogda britanci ne govorili chto tam net nekotorih ljudei, kotorije vipolnjajet raboti vojenova haraktera / tak vsio eto uzhe bilo, dazhe pridumivatj ne nado.
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09.03.2022 08:07 Відповісти
Зараз почнеться "Зрада зрадна". Бо ніхто не зверне уваги, що мова йде пор діючих військових.
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09.03.2022 06:39 Відповісти
P.S. А про "до особливого розпорядження" мені сподобалось.
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09.03.2022 06:40 Відповісти
Ага, военнослужащие начали брать отпуск и ехать в Украину. Бриты поняли, что такими темпами без армии останутся)
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09.03.2022 06:42 Відповісти
1)Де здобувати бойовий досвід ,якщо не на війні..

2)Думаю,ці " дисциплінарні та адміністративні наслідки" для проформи ))
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09.03.2022 08:21 Відповісти
Гібридна війна вона така... докажи потім, що було не так.
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09.03.2022 08:48 Відповісти
а докажите Ихтамнет вывсёврёте
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09.03.2022 06:42 Відповісти
Да и так много выехало, а с такой финансовой поддержкой ещё и коммерческие организации с своей техникой подтянуться
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09.03.2022 06:43 Відповісти
Адміністративні та дисциплінарні, це типу догана та осуд
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09.03.2022 06:46 Відповісти
Еще можно штраф на 10 фунтов выписать.
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09.03.2022 07:01 Відповісти
Командир скаже - "ай-яй-яй... Ніззя!"
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09.03.2022 07:01 Відповісти
Два наряди поза чергою!
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09.03.2022 07:15 Відповісти
І прибирання усієї казарми!

(запустити роботів-пилососів і пригледіти за ними, вчасно витрушуючи сміттєві резервуари...)
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09.03.2022 14:51 Відповісти
Ага! Сім днів арешту в камері з Інтернет і поставками обіду з ресторану за рахунок британських волонтерів!
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09.03.2022 07:22 Відповісти
Місячна гауптвахта на Мальдівах з інклюзів.
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09.03.2022 08:01 Відповісти
прийдеться їх "брати на поруки" )))
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09.03.2022 08:22 Відповісти
А где еще им набраться полноценного боевого опыта?
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09.03.2022 06:46 Відповісти
На рахунок діючих військових-ну, це питання дійсно їхні проблеми, тобто бритів. А от добровольці...то вже якось інше. Вибір конкретної людини.
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09.03.2022 06:46 Відповісти
То спеціально так Цензор пише...не могли написати..Діючим Військовим? або регулярним Військам?
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09.03.2022 06:46 Відповісти
Всё верно! Но есть те, которые уволились в запас и, на которые ваши законы не распространяются..
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09.03.2022 06:54 Відповісти
Новина абсолютно ні про що ,, аби щоб розігнати зраду .
Це й дебілу зрозуміло , що - військовим армій країн НАТО , ЗАБОРОНЕНО брати участь у війні України з кацапією . Бо це кацапами буде трактуватись як - вступ НАТО у війну з ними .
А от добровольцям , колишнім військовим НАТО , ніхто нічого не забороняє .
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09.03.2022 06:58 Відповісти
Да тут вони є
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09.03.2022 07:11 Відповісти
https://twitter.com/babaikit/status/1500716774400184320
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09.03.2022 08:48 Відповісти
подача цензором информации - это методология подачи, полученная в самом престижном вузе Украины кпи... напоминает анекдот, когда Сарочка потеряла 2 гривны и говорит Абрамчику - "ой, Абраша, ты представляешь, маху дала, 2 гривны потеряла...", на что Абраша ей ответил - "лучше бы ты Маху дала, а 2 гривны не потеряла"...
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09.03.2022 07:00 Відповісти
Дисциплінарні наслідки це тіпа премії не дадуть
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09.03.2022 07:06 Відповісти
ФЕЙК!!!!!
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09.03.2022 07:08 Відповісти
Британські чінуши так обісралися , це капєц
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09.03.2022 07:10 Відповісти
брити показали таким чином, що в них дуже руки чешуться кацапню валити
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09.03.2022 08:50 Відповісти
Як раз британці та американці - найбільш послідовні і тверді в намірі прищемити кацапні яйки.
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09.03.2022 12:15 Відповісти
Читаємо уважно! Це діючі військовослужбовці, іншим не заборонено. Та й як військовослужбовець може поїхати в іншу державу, якщо на цей час він свою захищає
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09.03.2022 07:10 Відповісти
Керівництво буде стурбоване та занепокоєне.
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09.03.2022 07:16 Відповісти
Те, которве поехали - уволились из армии.
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09.03.2022 07:18 Відповісти
"Дисциплінарні або адміністративні наслідки", короче выговор или штраф заплатят 50 фунтов
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09.03.2022 07:24 Відповісти
Британте комбатанте обліко моралє 😂👍
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09.03.2022 08:18 Відповісти
Як хлопці, захотять приїхать, то діру знайдуть, той міністр тільки соломку підстелив, якщо щось, тож є закон. Ну типа ,а вы докажите!
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09.03.2022 07:30 Відповісти
Нічого розводити срач! Так, діючі військові британськї армії не мають права їхати, але колишні - без проблем. Якраз колишні морпіхи ВБ до нас і приїхали.
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09.03.2022 07:39 Відповісти
типичная цензоровская манера подачи новостей.
https://twitter.com/babaikit/status/1500716774400184320
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09.03.2022 08:51 Відповісти
Прозвучало як "не лізьте поперед батька в пекло, все буде..." 😉
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09.03.2022 08:17 Відповісти
Та нічого, добровольців відправляйте з озброєнням в декілька центнерів чи з технікою.
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09.03.2022 08:37 Відповісти
В перекладі з англійської це звучить: "Англійські Боббі вже в Україні"
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09.03.2022 09:54 Відповісти
 
 