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Британія заборонила своїм військовим їхати воювати в Україну
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Заборона діє "до особливого розпорядження". Порушникам загрожують дисциплінарні та адміністративні наслідки.
Про це повідомили у міністерстві оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".
Заборону було оприлюднено на тлі чуток про те, що четверо службовців поїхали з країни, щоб взяти участь у захисті України від агресії РФ.
"Усім військовим заборонено виїжджати в Україну до подальшого розпорядження. Заборона діє незалежно від того, перебуває боєць у відпустці чи ні", – зазначили у відомстві.
Службовцям, які все-таки поїдуть в Україну, загрожують дисциплінарні та адміністративні наслідки.
Топ коментарі
+63 Said_
показати весь коментар09.03.2022 06:39
+25 Said_
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+19 Петро Удеч
показати весь коментар09.03.2022 06:46
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Будь ласка, зачекайте...
2)Думаю,ці " дисциплінарні та адміністративні наслідки" для проформи ))
(запустити роботів-пилососів і пригледіти за ними, вчасно витрушуючи сміттєві резервуари...)
Це й дебілу зрозуміло , що - військовим армій країн НАТО , ЗАБОРОНЕНО брати участь у війні України з кацапією . Бо це кацапами буде трактуватись як - вступ НАТО у війну з ними .
А от добровольцям , колишнім військовим НАТО , ніхто нічого не забороняє .
https://twitter.com/babaikit/status/1500716774400184320