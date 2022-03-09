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МВФ (1343) допомога (5014)

МВФ нині розгляне виділення Україні $1,4 млрд допомоги

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

МВФ нині розгляне виділення Україні $1,4 млрд допомоги

Виконавча рада МВФ 9 березня збереться, щоб розглянути пропозицію про виділення Україні екстренного фінансування. Йде мова про 1,4 мільярда доларів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "УНІАН".

Директорка-розпорядниця Фонду Крісталіна Георгієва заявила, що така допомога має на меті зробити шок для української економіки не таким потужним.

За її словами, МВФ змінив фокус переговорів з українською владою в рамках поточної співпраці з реформ на кризове управління.

"Співробітники МВФ щодня контактують з ключовими посадовцями з України. Це так вражаюче бачити, як вони працюють разом із відданістю й професіоналізмом, не зважаючи на сирени, які можна почути навіть під час обговорень. Сьогодні ми повинні допомогти Україні подолати цей шок, але для неї настане момент відновлення", – запевнила Георгієва.

За її словами, МВФ допомагає Україні мобілізувати фінансову підтримку й ресурси.

Автор: Ольга Лузан
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Третий пакет помощи Греции[en] (в 2015-2018 годах) составил сумму в 86 млрд евро[21]. Из вики.
Так спасали економіку Греціїї.
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09.03.2022 06:57 Відповісти
всех проститутов и проституток , как --- **** ,увалий ,******** ,засруф итд назад не пускать!!!!
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09.03.2022 07:05 Відповісти
Мені на секунду здалося, що це виглядає як знущання над Україною, і Українським народом. Вони мають ще щось розглядати? Та ви повинні цілковито фінансувати наше військо, людей, які втратили все. А пізніше і відбудову України. Якби ваші політики не стурбованність висловлювали, а переозброювали б нашу армію, нічого б не сталось ні з Харковом, ні з Київом. Люди, прості люди зібрали в рази більше грошей, за тиждень часу. Які 1,4 мільярди? Куди їх, в дупу запхнути? Дайте 14 мільярдів.
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09.03.2022 07:05 Відповісти
Ти дивився фільм Готель в Руанді ? Так от ми це і є тей готель.
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09.03.2022 07:09 Відповісти
 
 