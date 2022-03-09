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Новини За кордоном
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Якщо Китай порушуватиме санкції проти РФ, його позбавлять технологій

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Якщо Китай порушуватиме санкції проти РФ, його позбавлять технологій

Міністр торгівлі США Джіна Раймондо пригрозила китайським компаніям забороною доступу до необхідних американських технологій, якщо вони будуть порушувати санкції проти Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Раймондо заявила, що адміністрація Байдена може припинити доступ SMIC та інших китайських виробників чіпів до інструментів і програмного забезпечення, вироблених у США, важливих для створення найсучасніших чіпів.

"Вони мають власні інтереси не постачати цей матеріал до Росії, – сказала Раймондо. – Тож вони роблять це не від доброти свого серця".

За даними NYT, США можуть "по суті закрити" будь-яку китайську компанію, яка порушує заборону на експорт чіпів до Росії та Білорусі.

Видання нагадує, що до вторгнення в Україну Росія купувала більшість чіпів у Китаю.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+21
Нарешті... почніть трохи закривати жовту, ******** морду! А то Китай не кращі чим поРашка в своїх амбіціях, а щось розвонялися останній час про "порозуміння сторін" і "мирне вирішення питань"
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09.03.2022 08:11
+9
Добровольцев территориальной оборона Киева вооружили немецкими противотанковыми гранатометами Panzerfaust 3 и реактивными гранатометами Instalaza C90, сообщает «Главред».
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09.03.2022 08:13
+8
І так підійде. Аби ембарго, а добровільно чи примусово, то таке.
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09.03.2022 08:06
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І так підійде. Аби ембарго, а добровільно чи примусово, то таке.
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09.03.2022 08:06 Відповісти
Нарешті... почніть трохи закривати жовту, ******** морду! А то Китай не кращі чим поРашка в своїх амбіціях, а щось розвонялися останній час про "порозуміння сторін" і "мирне вирішення питань"
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09.03.2022 08:11 Відповісти
Добровольцев территориальной оборона Киева вооружили немецкими противотанковыми гранатометами Panzerfaust 3 и реактивными гранатометами Instalaza C90, сообщает «Главред».
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09.03.2022 08:13 Відповісти
Але в основному відео, як валять стугнами
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09.03.2022 08:23 Відповісти
ті гранатомети більше для міста і коротких дистанцій до 500 метрів, а краще ще менше, бо важко влучити, вони не керовані. А стугни керовані і на великі дистанції.
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09.03.2022 09:28 Відповісти
Тайвань перенимает опыт обороны у Украинцев.
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09.03.2022 08:20 Відповісти
китайозів треба мочити вже вчора а не лякати обмеженням технологій...ато ще одного кровососа розгодували
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09.03.2022 08:36 Відповісти
повний розрив відносин з китаєм... купувати гівно з країни-гівна немає потреби...
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09.03.2022 08:58 Відповісти
Арахамия счас начнёт возмущаться, шо Великий Китай обидели
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09.03.2022 09:19 Відповісти
Санкции двойного назначения
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09.03.2022 09:22 Відповісти
 
 