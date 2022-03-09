Якщо Китай порушуватиме санкції проти РФ, його позбавлять технологій

Міністр торгівлі США Джіна Раймондо пригрозила китайським компаніям забороною доступу до необхідних американських технологій, якщо вони будуть порушувати санкції проти Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Раймондо заявила, що адміністрація Байдена може припинити доступ SMIC та інших китайських виробників чіпів до інструментів і програмного забезпечення, вироблених у США, важливих для створення найсучасніших чіпів.

"Вони мають власні інтереси не постачати цей матеріал до Росії, – сказала Раймондо. – Тож вони роблять це не від доброти свого серця".

За даними NYT, США можуть "по суті закрити" будь-яку китайську компанію, яка порушує заборону на експорт чіпів до Росії та Білорусі.

Видання нагадує, що до вторгнення в Україну Росія купувала більшість чіпів у Китаю.