Fitch призупиняє комерційну діяльність у Росії
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Fitch Group ухвалила рішення негайно призупинити комерційну діяльність у Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в пресрелізі групи, інформує Інтерфакс-Україна.
Операції групи охоплюють кредитні рейтинги та інші послуги, що надаються РФ через підрозділи Fitch Ratings та Fitch Solutions.
Група продовжуватиме надавати ринку аналітичні звіти, але готуватиме їх за межами країни.
Також Fitch заявила, що підтримає своїх російських співробітників.
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