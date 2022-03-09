До Словаччини щодня курсуватимуть евакуаційні поїзди з Чопа

Словачинна призначила щоденні поїзди для вивозу біженців з України. Вони почнуть курсувати з 9 березня.

Про це повідомляє "Укрзалізниця", інформує Цензор.НЕТ.

Зі станції Чиєрна-над-Тісоу (Словачинна) поїзд відправлятиметься о 7:00 та прибуватиме до Чопа о 7:40.

У зворотньому боці поїзд вирушатиме о 10:35 та прибуватиме до Кошице о 13:49.

Також щоденно будуть курсувати поїзди Чиєрна-над-Тісоу - Кошице.

В "Укрзалізниці" також нагадали, що зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.