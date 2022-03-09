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Окупанти хочуть залучити 800 бійців із Придністров’я. Ті проти, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти хочуть залучити 800 бійців із Придністров’я. Ті проти, - Генштаб

Агресор не виключає можливість залучити до війни з Україною 800 "військовослужбовців" з окупованого Росією Придністров’я.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Окупантами не виключається можливість залучення до війні з Україною військовослужбовців невизнаної придністровсько-молдавської республіки у кількості до 800 чоловік, проте морально-психологічний стан зазначеного особового складу залишається на низькому рівні", - йдеться у повідомленні.

Також в Генштабі зазначили, що через численні втрати окупанти проводять приховану мобілізацію - оголошують так звані навчальні збори на тимчасово окупованій території АР Крим, у Краснодарському краї та в ОРДЛО.

"Крім того, зафіксовано випадки відрахування юнаків призовного віку з вищих навчальних закладів РФ з метою поповнення резерву армії загарбників", - додали у Генштабі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+37
Саме час Молдові повернути окуповані землі!
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09.03.2022 08:56
+27
Русский философ Иван Ильин: «Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир».
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09.03.2022 08:57
+21
Зараз Придністров'є заявить, Придністров'я ніколи не було, а це все Молдова, і взагалі від'їбіться, і Путін - *****.
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09.03.2022 08:58
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Саме час Молдові повернути окуповані землі!
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09.03.2022 08:56 Відповісти
тільки не розумію чому вони .це не роблять? дуже слушний мамент для Молдови
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09.03.2022 09:00 Відповісти
Молдова слабая....она ток ждет в Румунию сбежать
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09.03.2022 09:02 Відповісти
Хто буде це робити проросійський жополиз Гон(До)дон?
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09.03.2022 09:04 Відповісти
Його там нема давно. Там Санду
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09.03.2022 09:08 Відповісти
Они молдовани.
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09.03.2022 09:17 Відповісти
по крайній мірі у молдаван були і протести ,і вибори, на відміну від рашистів
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09.03.2022 09:27 Відповісти
у них угода з пмр і парашей - ані как і нато -ну очень абеспакоєни ...
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09.03.2022 09:46 Відповісти
Александр Коваленко@zloy_odessit

10 ч



Прояснилась немного ситуация со странным поведением некоторых российских боевых самолётов, которое наблюдалось в последнее время. Дело в том, что действительно опытные профессиональные пилоты сейчас отказываются вылетать на задания в Украину.
В первую очередь по той причине, что у них не такие высокие шансы вернуться назад, нежели были в Сирии. Как-никак, в Сирии летишь себе на 5 тысячах с лишним и бомбишь школы и больницы. А в Украине, либо от ПВО уходишь в лоупасс, либо наоборот, уходишь из лоупасс от ПЗРК.
Одни нервы и адская рулетка на протяжённости всего маршрута. Так, на совещании командующий ЗВО ВС РФ генерал-полковник О.Журавлёв лично предложил командующему 6А ВКС и ПВО РФ генерал-майору Маковецкому застрелиться, в связи со складывающейся ситуацией.
Таким образом, у российского командования сейчас лежит на столе стопка рапортов на увольнение, причём высококлассных пилотов. В экстренном порядке призывают резервистов и курсантов, что соответствующим образом уже сказывается на авиационной группировке оккупантов.
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09.03.2022 09:14 Відповісти
Русский философ Иван Ильин: «Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир».
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09.03.2022 08:57 Відповісти
Відразу видно, що філософ рузький, бо навіть в цьому майже бездоганному вислові допустився фундаментальної помилки: у москалів ніколи не існувало нації - це вінегрет з різних мокшан, бурятів, марійців, калмиків, тощо, а нації у них ніколи не існувало і не існує.
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09.03.2022 09:15 Відповісти
Зараз Придністров'є заявить, Придністров'я ніколи не було, а це все Молдова, і взагалі від'їбіться, і Путін - *****.
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09.03.2022 08:58 Відповісти
Вони прекрасно розуміють що Росію вони вже не врятують - а якщо й самі живими залишаться то повертаться нікуди буде - один залп Української батареї "Градів" по армійських складах *********** на території Придністров"я і від половини території "ПМР" залишаться головешки!
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09.03.2022 09:18 Відповісти
Ідіоти ті військові вже давним давно могли б домовитися про капітуляцію і в обмін на передачу арсеналу отримати грошову компенсацію та громадянство любої країни світу - скрєпи тримають ((
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09.03.2022 09:35 Відповісти
тільки тре шоб їх ше кудись взяли - у них майже у всіх російські паспорти .. І хто захоче мати справу з недорєспублікой ...
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09.03.2022 09:49 Відповісти
Брайтон їм підходить якнайкраще , там 99% таких як вони (( а кацапський паспорт легко перетворити на вид на проживання .
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09.03.2022 10:15 Відповісти
А ти впевнений, що ті склади давно не заміновані? Навіть якщо місцеві раптово переріжуть російське офіцерство на тих складах - достатньо радіосигналу з Кремля і ці склади перетворять весь той район в пустелю Вони ж живуть три десятки років "на пороховій бочці"!
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09.03.2022 09:53 Відповісти
А ти дуже переживаєш про кацапський військовий склад ? Не очкуй - залишиться цілим (( Ніхто їх не заставляє із білим прапором по полю бігти , іх там нєт іще ніхто не скасовував (( і не таке на рашці крали і ніхто не бачив (( А щодо пустелі - так рашка може це зробити і без здачі арсеналів , зробивши місцевих військових мучениками і списавши на український обстріл з метою власної пропаганди , думаєш що ***** не розуміє того що ці склади використати у власних цілях він зможе тепер хіба що гіпотетично ?
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09.03.2022 10:12 Відповісти
Я не "переживаю" Я просто висуваю версії Був-би я на місці кацапів" - я саме так-би і зробив Та й в Москві теж сидять не ідіоти Ти ж бачиш їх "ход мислей" - терористичний А терористи завжди діють по одному сценарію - прикриться "щитом" з заложників у надії на "цивілізованість" противника!
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09.03.2022 10:25 Відповісти
А що, кацапи вже закінчуються? За путіна-сталіна вже немає кому на собі тельнік рвать.
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09.03.2022 08:59 Відповісти
да пусть рыпнутся ..зачистят
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09.03.2022 09:01 Відповісти
приднестровье в любом случае от русни зачистят. никто не оставит у себя в тылу старый гнойник. Вопрос в другом отдадут ли наши после зачистки приднестровье молдаванам или оставят себе. К стати эта территория до второй мировой входила в состав Украины.
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09.03.2022 09:44 Відповісти
Треба буде з Молдовою домовляться Однак не думаю що вони погодяться віддать цю територію
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09.03.2022 09:55 Відповісти
А хто у них її забирає? Заберуть у мокшан, а не у молдаван, якщо встигнуть раніше
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09.03.2022 10:43 Відповісти
Ні! Юридично (згідно з "Заключним Актом" (Хельсінським) і міждержавними документами часів розпаду СРСР, Придністров"я - частина Молдови (Якби це було не так - Кравчук би ще тоді дав команду на приєднання Придністров"я до України Тим більше що історично та територія - частина УРСР)
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09.03.2022 11:18 Відповісти
В Приднестровье аж пищат от восторга, так хотят умереть в Украине. ***** повезёт, если удастся выцарапать оттуда человек 200
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09.03.2022 09:02 Відповісти
Вебать по складам и от пмр останется только воспоминание.
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09.03.2022 09:03 Відповісти
Одно дело сидеть на окладе вдалеке от Расеи, в тихую заниматься контрабандой и еще получать зарплату от министерства нападения РФ и совсем другое дело сдохнуть под Одессой.
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09.03.2022 09:04 Відповісти
Сергей Михалок обратился к белорусским военным
https://m.youtube.com/watch?v=DpKzfCipru8
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09.03.2022 09:05 Відповісти
А как марсиане, против?
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09.03.2022 09:05 Відповісти
там того придністров'я, дивно що воно все ще існує
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09.03.2022 09:07 Відповісти
а це тому що у них відкритий доступ до змі.
а сопляки в вєлікой і могучєй нікуя не бачуть як українську землю засівають мозгами солдатів їхньої найсильнішої в світі армії
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09.03.2022 09:09 Відповісти
По сусечкам скребут.
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09.03.2022 09:09 Відповісти
Не поедут молдовеи, в Украине сухой закон, а они без вина в туалет не сходят. Да и 600 орков это работы на 2 дня, не поможет.
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09.03.2022 09:12 Відповісти
Не бажає вата палати. !?
..
Слава нації
Смерть москалям.
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09.03.2022 09:22 Відповісти
Ха-ха-ха, недоЫмперия выгребает своих ванек откуда только можно, по всем сусекам. А толку с этого чуть меньше чем ничего
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09.03.2022 09:25 Відповісти
Цікаво ЯК висвітлюють в самій Молдові війну...і чи в придністровїї знають правдиво що відбувається,
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09.03.2022 09:30 Відповісти
сади і виноградники пмр чекають... соми у Дністрі теж пожвавилися...
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09.03.2022 09:55 Відповісти
Воювати з молдованами нн то саме що з ЗСУ
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09.03.2022 10:03 Відповісти
"Вояки" ху*ловські здихать отак як грім з ясного неба не мають великого бажання. Сиділи собі там роками,... нікого не чіпали, аж тут Х*ЯК!!! х*йло війну проти Укрів затіяв...
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09.03.2022 10:38 Відповісти
 
 