Окупанти хочуть залучити 800 бійців із Придністров’я. Ті проти, - Генштаб
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Агресор не виключає можливість залучити до війни з Україною 800 "військовослужбовців" з окупованого Росією Придністров’я.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Окупантами не виключається можливість залучення до війні з Україною військовослужбовців невизнаної придністровсько-молдавської республіки у кількості до 800 чоловік, проте морально-психологічний стан зазначеного особового складу залишається на низькому рівні", - йдеться у повідомленні.
Також в Генштабі зазначили, що через численні втрати окупанти проводять приховану мобілізацію - оголошують так звані навчальні збори на тимчасово окупованій території АР Крим, у Краснодарському краї та в ОРДЛО.
"Крім того, зафіксовано випадки відрахування юнаків призовного віку з вищих навчальних закладів РФ з метою поповнення резерву армії загарбників", - додали у Генштабі.
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10 ч
Прояснилась немного ситуация со странным поведением некоторых российских боевых самолётов, которое наблюдалось в последнее время. Дело в том, что действительно опытные профессиональные пилоты сейчас отказываются вылетать на задания в Украину.
В первую очередь по той причине, что у них не такие высокие шансы вернуться назад, нежели были в Сирии. Как-никак, в Сирии летишь себе на 5 тысячах с лишним и бомбишь школы и больницы. А в Украине, либо от ПВО уходишь в лоупасс, либо наоборот, уходишь из лоупасс от ПЗРК.
Одни нервы и адская рулетка на протяжённости всего маршрута. Так, на совещании командующий ЗВО ВС РФ генерал-полковник О.Журавлёв лично предложил командующему 6А ВКС и ПВО РФ генерал-майору Маковецкому застрелиться, в связи со складывающейся ситуацией.
Таким образом, у российского командования сейчас лежит на столе стопка рапортов на увольнение, причём высококлассных пилотов. В экстренном порядке призывают резервистов и курсантов, что соответствующим образом уже сказывается на авиационной группировке оккупантов.
https://m.youtube.com/watch?v=DpKzfCipru8
а сопляки в вєлікой і могучєй нікуя не бачуть як українську землю засівають мозгами солдатів їхньої найсильнішої в світі армії
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Слава нації
Смерть москалям.