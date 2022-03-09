Окупанти хочуть залучити 800 бійців із Придністров’я. Ті проти, - Генштаб

Агресор не виключає можливість залучити до війни з Україною 800 "військовослужбовців" з окупованого Росією Придністров’я.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Окупантами не виключається можливість залучення до війні з Україною військовослужбовців невизнаної придністровсько-молдавської республіки у кількості до 800 чоловік, проте морально-психологічний стан зазначеного особового складу залишається на низькому рівні", - йдеться у повідомленні.

Також в Генштабі зазначили, що через численні втрати окупанти проводять приховану мобілізацію - оголошують так звані навчальні збори на тимчасово окупованій території АР Крим, у Краснодарському краї та в ОРДЛО.

"Крім того, зафіксовано випадки відрахування юнаків призовного віку з вищих навчальних закладів РФ з метою поповнення резерву армії загарбників", - додали у Генштабі.