Мешканців Енергодара евакуюють до Запоріжжя

З 9:00 середи, 9 березня в Енергодарі - режим припинення вогню. Мешканців міста евакуюють до Запоріжжя.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, орієнтовно з 12:00 до 13:00 в Енергодар доправлять ліки, інсулін та сухі продукти для організації в школах безкоштовних соціальних їдалень.

"Увага! На зворотному шляху автобуси будуть забирати мирних жителів, бажаючих виїхати з Енергодара!!! Погоджено також можливість сформувати колону з особистого транспорту, якій дозволено йти услід за автобусами. Всі автобуси та особистий транспорт повинні мати маркирову у правому верхньому куті лобового скла у вигляді червоного хреста! Подбайте про це заздалегідь", - написав Орлов.

Громадяни збираються для евакуації на вул. Курчатова, "від "червоного" будинку до набережної в бік прогулянкового каналу", зазначив мер.

Збір орієнтовно з 12:00 до 13:00. З собою необхідно мати документи.