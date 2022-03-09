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У Харкові створюють окрему бригаду територіальної оборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

До окремої бригади територіальної оборони Харкова набирають військовозобов'язаних офіцерів і солдатів, сержантів, старшин запасу віком від 18 до 60 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олега Синєгубова.

"Всім військовозобов'язаним чоловікам і жінкам, які зареєстровані в Харкові, необхідно прибути в найближчий районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (колишні військові комісаріати). Там отримаєте інформацію про місце збору та порядок призову до складу бригади ТРО", - йдеться в повідомленні.

Із собою військовозобов'язаним потрібно мати:

  • військовий квиток (тимчасове-посвідчення або інший військово-обліковий документ);
  • паспорт (ID-картку);
  • ІПН платника податків;
  • посвідчення водія;
  • засоби особистої гігієни, теплі речі (змінні речі), воду і продукти на добу.

У Харкові створюють окрему бригаду територіальної оборони 01
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гуд
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09.03.2022 11:57 Відповісти
18 років, це діти.
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09.03.2022 11:58 Відповісти
а там не було теро.?я гадав,що там там постійний набір іде!тю...
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09.03.2022 12:02 Відповісти
После таких страшных расстрелов прекрасного города Харькова российской нелюдью,думаю найдется немало желающих мужчин и женщин пустить этой мрази кровь
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09.03.2022 12:05 Відповісти
я думаю в очереди будут до крови биться чтобы вступить в ряды ЗСУ
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09.03.2022 21:39 Відповісти
 
 