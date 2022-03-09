В Одесі рятують від можливих бомбардувань пам'ятник Дюку. ФОТО

Одесити почали споруджувати захист довкола знаменитого пам'ятника Дюку в центрі Одеси. У місті готуються до чергової атаки ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську.

"Одесити захищають символ міста від можливої атаки російських нацистів. Комунальники обкладають пам'ятник Дюку мішками з піском, адже від окупанта можна очікувати будь-чого", – сказано в повідомленні.





Пам'ятник Дюку – символ Одеси. Він зведений на честь одного з перших керівників міста герцога де Рішельє, який керував Одесою упродовж 11 років і зробив багато для її процвітання.