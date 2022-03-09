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В Одесі рятують від можливих бомбардувань пам'ятник Дюку. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Одесі рятують від можливих бомбардувань пам'ятник Дюку. ФОТО

Одесити почали споруджувати захист довкола знаменитого пам'ятника Дюку в центрі Одеси. У місті готуються до чергової атаки ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську.

"Одесити захищають символ міста від можливої атаки російських нацистів. Комунальники обкладають пам'ятник Дюку мішками з піском, адже від окупанта можна очікувати будь-чого", – сказано в повідомленні.


В Одесі рятують від можливих бомбардувань памятник Дюку 01

В Одесі рятують від можливих бомбардувань памятник Дюку 02

В Одесі рятують від можливих бомбардувань памятник Дюку 03

Пам'ятник Дюку – символ Одеси. Він зведений на честь одного з перших керівників міста герцога де Рішельє, який керував Одесою упродовж 11 років і зробив багато для її процвітання.
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Дюк положил на оккупантов свой дик. Как и все одесситы.
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09.03.2022 15:17 Відповісти
Дюк сам був представником окупаційної влади, а ці люди намагаються врятувати цей пам'ятник.

Символічно...
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09.03.2022 16:12 Відповісти
На жаль, Оперний мішками не обложиш..
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09.03.2022 15:57 Відповісти
Покажите путину вид на Дюка со второго люка.
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09.03.2022 15:57 Відповісти
Ага. Сфотографувати треба з того ракурса.
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09.03.2022 16:05 Відповісти
"Неначе люди подуріли..." ©

Ви б ще памятник україноненависниці Катерини II стали рятувати..
Він там поблизу.
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09.03.2022 16:07 Відповісти
вы только там на катьку шлюху ничего не ложите
а то ху*ло в бункере на неё своего лысого гоняет
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09.03.2022 16:07 Відповісти
Не хватает шлема и броника
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09.03.2022 17:33 Відповісти
 
 