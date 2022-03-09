УАФ планує покарати екскапітана збірної Тимощука, що продовжує працювати в РФ: відберуть ліцензію тренера і позбавлять всіх титулів

Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу пропонує покарати Анатолія Тимощука. З моменту нападу Росії колишній гравець збірної України ніяк не підтримав свою Батьківщину, не виступив проти війни та продовжує працювати тренером у "Зеніті" з Санкт-Петербурга.

Про це повіомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УАФ.

"З моменту початку військової агресії Росії проти України Тимощук А. О., колишній капітан збірної України, мало того що не зробив жодної публічної заяви із цього приводу, так ще й не зупинив свою співпрацю з клубом агресора. У той час, коли інший колишній клуб українця, ФК "Баварія" (Мюнхен), публікує заяви та проводить акції на підтримку України, Тимощук А. О. продовжує мовчати та працювати на клуб агресора. Таким свідомим вибором Тимощук А. О. завдає шкоди іміджу українського футболу та порушує п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодексу етики та чесної гри УАФ", - йдеться в заяві.

Комітет з етики та чесної гри УАФ звернувся до КДК УАФ із пропозиціями:

позбавити Тимощука А. О. тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;

доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука А. О. всіх державних нагород та почесних звань;

позбавити Тимощука А. О. всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України

виключити Тимощука А. О. з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.

Нагадаємо, після ЧС-2006 Тимощука нагородили Орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

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