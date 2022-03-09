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УАФ планує покарати екскапітана збірної Тимощука, що продовжує працювати в РФ: відберуть ліцензію тренера і позбавлять всіх титулів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

УАФ планує покарати екскапітана збірної Тимощука, що продовжує працювати в РФ: відберуть ліцензію тренера і позбавлять всіх титулів

Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу пропонує покарати Анатолія Тимощука. З моменту нападу Росії колишній гравець збірної України ніяк не підтримав свою Батьківщину, не виступив проти війни та продовжує працювати тренером у "Зеніті" з Санкт-Петербурга.

Про це повіомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УАФ.

"З моменту початку військової агресії Росії проти України Тимощук А. О., колишній капітан збірної України, мало того що не зробив жодної публічної заяви із цього приводу, так ще й не зупинив свою співпрацю з клубом агресора. У той час, коли інший колишній клуб українця, ФК "Баварія" (Мюнхен), публікує заяви та проводить акції на підтримку України, Тимощук А. О. продовжує мовчати та працювати на клуб агресора. Таким свідомим вибором Тимощук А. О. завдає шкоди іміджу українського футболу та порушує п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодексу етики та чесної гри УАФ", - йдеться в заяві.

Комітет з етики та чесної гри УАФ звернувся до КДК УАФ із  пропозиціями:

  • позбавити Тимощука А. О. тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;
  • доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука А. О. всіх державних нагород та почесних звань;
  • позбавити Тимощука А. О. всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України
  • виключити Тимощука А. О. з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.

Нагадаємо, після ЧС-2006 Тимощука нагородили Орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екс-капітан збірної України з футболу Тимощук з георгіївською стрічкою взяв участь у параді в Санкт-Петербурзі. ФОТОрепортаж+ВІДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+31
Можна ще докупи громадянства України його позбавити...(
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09.03.2022 15:32
+14
Гнида тривіальна.
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09.03.2022 15:35
+12
Московська гнида...
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09.03.2022 15:37
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Можна ще докупи громадянства України його позбавити...(
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09.03.2022 15:32 Відповісти
з сторини тимощука - це просто тупо!!! не говорячи вже про гідність ..чи патріотизм !
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09.03.2022 15:33 Відповісти
Гнида тривіальна.
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09.03.2022 15:35 Відповісти
Ганьба! А я думав що він з Волині і був свідомим патріотом і 10 і 20 років тому, чи не єдиний брав прапор України о 2012 році чи коли там Шахтар щось виграв, коли інші гравці прикрашалися прапорами інших (своїх) країн...
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09.03.2022 15:36 Відповісти
то не шахтар а Баварія, він тоді просидівши в глибокому запасі бігав з прапором так наче головну роль у тій бундесмашині мав.
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09.03.2022 16:24 Відповісти
Московська гнида...
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09.03.2022 15:37 Відповісти
Все, кто в данный момент в московии, не пускать после войны в Украину. Хотя и москалей тоже не пускать, не только бывших украинцев.
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09.03.2022 15:40 Відповісти
Законтачений кацапами-все.
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09.03.2022 15:41 Відповісти
Бабло не воняет, да, Тимощук?
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09.03.2022 15:43 Відповісти
Даже комментить не хочу, УБЛЮДОК!! ИУДА!!
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09.03.2022 15:44 Відповісти
Що з того гівна дивуватися,
Воно з колорадськими лєнтами завжди по 9мая лазило в пітєрі
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09.03.2022 15:44 Відповісти
Це правда? Навіть не віриться!..
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09.03.2022 16:07 Відповісти
https://sport.ua/news/344102-prazdnovanie-9-maya-timoshchuk-zenit-i-georgievskie-lentochki
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09.03.2022 18:42 Відповісти
Ще потрібно у лорак забрати звання, хай фюрер ботоксний їй дає.
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09.03.2022 15:45 Відповісти
А толя підерас
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09.03.2022 15:49 Відповісти
А скільки їх ще таких, от тепер і буде видно ху із ху
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09.03.2022 15:50 Відповісти
Ну чего к нему пристали. Например всякие Бойко, Рабинович, Медведчук, Шуфрич и команда промолчали на голосовании "страна агрессор". Все молчали. Ни какие титулы не забирали, пенсии, зарплаты платят и сейчас. Всякие кивы сипались за границу и от туда ************, но когда война закончится, то они вернутся и все про них забудут и ЕЩЕ раз выберут в раду, а простого футболиста будут гнобить всю жизнь, даже те кто проголосует за того киву. Так что давайте или трусы наденем или крест снимем . ИМХО.
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09.03.2022 15:59 Відповісти
а ці поддонки ніколи й не казали що вони українці..
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09.03.2022 16:04 Відповісти
Усіляки бойки, медведчуки, шуфричи тощо - то відомі для українців негідники. Які звання вони мають? А Тимощука я особисто вважав патріотом (може я щось пропустив, бо за футболом не слідкую). А виявляється, що він у тому ж ряду, що й шуфричи...
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09.03.2022 16:12 Відповісти
Тепор може стати капітаном ФК
"ОМОН-Рязань"
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09.03.2022 16:03 Відповісти
Та оно без роду и без племени.
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09.03.2022 16:06 Відповісти
******* полішук за жменю кацапських рупій сраку підставив !
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09.03.2022 16:11 Відповісти
Затчайнісінький манкурт, тобто біологічне сміття , але потрібно визнати талановитий бо зумів добитися того , що вся Україна любила його
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09.03.2022 16:15 Відповісти
Про всю Україну,це вже поза здоровим глуздом...Коли воно не постриглося разом з командою Блохіна на ЧС,коли програли Іспаній 4-0,він взагалі впав під плінтус.Для нього кроваві гроші зараз в "Зеніті" порожні слова.Радіє,що можно не платити аліменти,бо війна. "Умами було три сини,- два розумних,а третій футболіст..."
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09.03.2022 16:35 Відповісти
 
 