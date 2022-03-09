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16-річний юнак загинув під час ворожого обстрілу ринку у Харкові

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

16-річний юнак загинув під час ворожого обстрілу ринку у Харкові

У Харкові під час обстрілу ринку російськими військами загинув 16-річний юнак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"16-річний юнак загинув під час обстрілу на ринку в селищі Жуковського. Сам ринок, що на вулиці Академіка Проскури, 5/7, значних руйнувань не зазнав. Снаряд влучив у павільйони поряд з ринком", - розповіла директор ринку Марина Волобуєва.

За її словами, з початку вторгнення російських військ в Україну підприємцям запропонували розпродати товар або вивезти його у безпечне місце. Деякі підприємці продовжили торгувати. У момент обстрілу працювали кілька павільйонів.

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З 24 лютого в Україні триває війна з російськими загарбниками. Вони бомблять українська міста, руйнуючи соціальну інфраструктуру та спричиняючи гуманітарну катастрофу.
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Барыги никогда не меняются
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09.03.2022 18:03 Відповісти
Беня, купи тлумачний словник.
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09.03.2022 18:09 Відповісти
При чем здесь? Я про точки, которые торговали
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09.03.2022 18:11 Відповісти
не у всіх є такі "подушки фінансів", як у декотрих київських та харківських, що зараз на Закарпатті по чанам ніжаться...
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09.03.2022 19:43 Відповісти
крапки- це ще ті, злі парфуми.
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09.03.2022 20:10 Відповісти
 
 