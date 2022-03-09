Відставні генерали НАТО закликали Альянс ввести безпольотну зону над Україною

Ряд генералів сил НАТО виступили за введення безпольотної зони над Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у їх відкритому листі лідерам демократичних урядів світу.

Відзначається, що "Метою цього листа є закликати, у найсильнішому сенсі, до негайних дій для забезпечення Збройних Сил України життєздатними спроможностями протиповітряної оборони на середніх і великих висотах.

Вони потребують негайного відновлення своєї здатності захищатися від повітряних атак російських ВПС.

Ми бачили безтурботне знищення Росією найбільших міст України поєднанням своїх ВПС, високоточними ракетами великої дальності, випущеними з Росії та Білорусі, та артилерійськими обстрілами.

Ми не можемо стояти осторонь і побажати їм добра, оскільки Росія проводить необмежену кампанію знищення українського уряду, його інфраструктури та її людей.

Дії Росії призвели до величезних людських смертей і страждань і поклали початок людській хвилі біженців, які рухаються до Центральної Європи.

Ми були свідками російського способу війни в Грозному, Хомсі, Алеппо. Ми не можемо допустити, щоб це жахливе руйнування продовжувалося.

Нещодавнє оголошення НАТО про те, що Альянс не надасть Україні "зону без польотів", було руйнівним для українського уряду та морального духу народу і дало Путіну ще одну перевагу проти захисників.

Ми — разом із захисниками України — не повинні дозволяти Росії мати свободу домінувати в беззаперечному повітряному просторі, завдаючи спустошення українським містам.

Міжнародне співтовариство має моральний і гуманітарний обов’язок обмежити заподіяння таких страждань некомбатантам та громадській інфраструктурі.

Ми можемо і повинні надати заміну матеріальних засобів, щоб відновити їхню попередню спроможність ефективно захищати суверенний повітряний простір України.

Деякі країни мають системи протиповітряної оборони, подібні до тих, які були знищені в перші дні російської кампанії.

Ці країни можуть передати наявні запаси систем озброєння радянської епохи та російського виробництва, щоб включити радари.

Інші країни можуть придбати їх на міжнародному ринку та прискорити доставку в Україну.

Генерал Брідлав, колишній Верховний головнокомандувач Об’єднаними збройними силами в Європі, нещодавно надав найкраще обґрунтування цієї дії: У цих опублікованих статтях і під час телевізійних виступів він заявив: "Західні країни прагнуть озброїти й поповнити українські сили, які воюють поодинці. Українці тримаються на землі; їм найбільше потрібна повітряна допомога. Америка нарешті надає "Стінгер" ракети класу "земля-повітря"; НАТО існує вже деякий час, але вони створені для протиповітряної оборони на низьких висотах.

Забезпечте їм системи, які нададуть їм оборонні можливості на середніх і великих висотах. Протиповітряна оборона України розтягнута".

Наш намір полягає в тому, щоб змусити національні столиці до невідкладних дій у широкому спектрі. Нижче підписані офіцери з повагою просять наших обраних лідерів вжити рішучих дій, щоб допомогти українцям захистити свій суверенітет від російського повітряного нападу.

Філіп М. Брідлав Генерал, ВПС США (у відставці) Колишній Верховний головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі

Сер Річард Ширефф Генерал, армія Сполученого Королівства (у відставці), KCB, CBE Колишній заступник Верховного головнокомандувача Об’єднаних сил НАТО в Європі

Ріхо Террас Генерал, естонська армія (у відставці) Колишній начальник Оборона, Естонія

Френсіс М. Бодетт Генерал-лейтенант армії США (у відставці) Колишній командувач командування спеціальними операціями армії США

Річард К. Галлахер Віце-адмірал ВМС США (у відставці) Колишній старший національний представник США в Організації Північноатлантичного договору

Раймондс Граубе Генерал Ліутен , Латвійська армія (у відставці) Колишній начальник оборони Латвії

Марк П. Гертлінг генерал-лейтенант, армії США (у відставці) колишній командувач армії США в Європі та 7-ї армії

Фредерік Б. Ходжес генерал-лейтенант, армії США (у відставці) колишній командувач , армія США в Європі та 7-я армія

Джон Ф. Малхолланд Генерал-лейтенант, армія США (у відставці) Колишній заступник командувача Командування спеціальних операцій США

Карстен Якобсен генерал-лейтенант німецької армії (у відставці) Колишній заступник командувача Міжнародними силами сприяння безпеці (Афганістан)

Шон Пібус Віце-адмірал ВМС США (у відставці) Колишній заступник командувача Командування спеціальних операцій США

Вітовтас Йонас Жукас Генерал-лейтенант Литви (Reti Arms) Начальник оборони Литви

Гері Дилевський генерал-майор, ВПС США (у відставці) Колишній командувач Об’єднаної оперативної групи Південно-Західної Азії

Дон Ральф генерал-майор, ВПС США (у відставці) Колишній військовий помічник командувача, Командування спеціальних операцій ВПС

Майкл С. Репасс генерал-майор, армія США (у відставці) Колишній командувач Командування спеціальних операцій США в Європі